Drastična promjena na Fejsu? Sada žele sakriti broj lajkova

Najnoviji potez Facebooka mogao bi navući bijes influencera diljem svijeta koji ovise o broju lajkova. Najveća društvena mreža uskoro bi na postovima mogla početi skrivati broj lajkova, a u ponedjeljak su i potvrdili za TechCrunch kako razmatraju testiranje ove ideje.

Ovakav potez nastavio bi se na sličan koji su odlučili testirati na Instagramu. U kolovozu su u sedam zemalja odlučili prikazivati imena samo nekoliko prijatelja koji su lajkali određene postove, umjesto ukupnog broja.

Razlog koji se navodio za takav potez na Instagramu, ali i na Facebooku, je da se smanji fiksacija korisnika i lov za lajkovima, ali i da se smanji uspoređivanje s drugima koji na svojim postovima imaju više lajkova.

Jane Manchun Wong na Twitteru je otkrila da Facebook eskperimentira s ovim promjenama, a nakon toga su stigle i potvrde.

Facebook is working to hide like counts, too!https://t.co/WnUrM12aZg



Tip @Techmeme pic.twitter.com/TdT73wT6A0