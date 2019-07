Instagram je već počeo skrivati broj 'lajkova' na fotografijama

Kao što je bilo i najavljeno, Instagram je već počeo skrivati brojeve 'lajkova', i to u nekoliko država, uključujući Australiju i Japan.

To rade jer žele smanjiti stres svojim korisnicima da moraju imati što više lajkova, a test je započeo u četvrtak. Korisnici će moći ispod objave vidjeti kome se ona svidjela ('i ostali'), ali neće vidjeti broj tih 'ostalih'.

Sličan test provodio se u svibnju u Kanadi, a novi se priprema za korisnike iz Australije, Novog Zelanda, Irske, Italije, Japana i Brazila, rekla je kompanija za BBC.

- Nadamo se da će ovaj test smanjiti pritisak korisnika da moraju imati što više lajkova, da bi se mogli usredotočiti na dijeljenje sadržaja koji vole - poručila je Mia Garlick iz Facebooka Australija.

I dalje ćete moći vidjeti lajkove na vaše objave, ali vaši prijatelji neće moći vidjeti koliko ste lajkova dobili na pojedinoj objavi.

We want your friends to focus on the photos and videos you share, not how many likes they get. You can still see your own likes by tapping on the list of people who've liked it, but your friends will not be able to see how many likes your post has received.