Drugačija škola stranih jezika: Španjolski uče uz tango, trener iz Juventusa predaje talijanski

Privatna jezična škola u Splitu polaznicima nudi tečajeve na drugačiji način. Francuski uče uz recepte francuske kuhinje, a njemački upoznajući arhitekturu. To je najbolji način za zapamtiti jezik, kažu u Vocabuli

<p><strong>Škola smo jezika </strong>gdje djeca talijanski uče na nogometnom terenu uz predstavnika kluba Juventus, francuski kroz dramsku sekciju ili, pak, s profesorima turističkim vodičima na otvorenom, recimo, obilazeći lokacije kroz priče o arhitekturi i prirodi. Odrasli, pak, talijanski usvajaju kroz kuhinju i recepte, španjolski uz tango argentino, filmske večeri i druženja ili na specijalnim tečajevima za pojedina zanimanja, nabraja nam <strong>Luisa Quien</strong> neke od koncepata učenja stranih jezika koji je pokrenula u školi stranih jezika <a href="https://www.vocabula.hr/">Vocabula</a> u Splitu. </p><p>Od svog osnutka Vocabula se profilirala kao škola koja nudi uvijek nešto novo i drukčije. Učenje se, osim klasičnim načinima, odvija interdisciplinarno i interaktivno i to kroz razne <strong>plesno-jezične, dramsko-jezične i gastro-jezične</strong> radionice. <br/> - U sklopu Interdisciplinarnog pristupa učenja stranih jezika u dječjim grupama imamo "Talijanski kroz nogomet" - model koji vodi naš licencirani <strong>UEFA trener</strong>, izvorni govornik talijanskog jezika s predavačkim iskustvom. Ujedno je i predstavnik Juventusa u Hrvatskoj, pa dio se nastave odvija na nogometnom terenu. U dramskom studiju <strong>Teatrin à la française</strong> učenici usvajaju francuski kroz vještine scenskog govora i pokreta s našom profesoricom. Treći koncept je <strong>"Jezik na otvorenom"</strong>, a naglasak je na učenju jezika kroz razne discipline poput tjelesnog, prirode, arhitekture s našim profesorima i dugogodišnjim stručnim turističkim vodičima u parku i središtu grada. Time omogućujemo našim učenicima da u prirodnom okruženju usvajaju jezik i da u ovom periodu pandemije <strong>budu što manje u zatvorenom</strong> - navela je Quien, inače direktorica Vocabule.</p><p>Vocabula ima četvero zaposlenih, petero vanjskih suradnika te dvjestotinjak polaznika godišnje. Nastava se može pratiti u školi ili na daljinu, a imaju i interdisciplinarne radionice za odrasle.<br/> - Često organiziramo <strong>"Argentinski tango za učenje španjolskog jezika"</strong> gdje plesači kroz ples usvajaju jezik i terminologiju. <strong>"Njemački dramatim"</strong> vodi glumac s poznavanjem njemačkog jezika i profesor njemačkog jezika, a tu je i <strong>"Talijanski jezik u kuhinji"</strong> na kojoj se kroz razne recepte i predavanja o vinima jezik vrlo brzo usvaja. Imao i filmske večeri uz konverzacijski sat na kojem se komentira film - dodala je Quien.</p><p>U Vocabuli ističu da im je zadatak detektirati <strong>stvarne potrebe polaznika</strong> i saznati iz kojih motiva upisuju traženi jezik kako bi im mogli preporučiti odgovarajući program i koncept. Stoga im se kroz životan način pružiti ono što zaista trebaju, ne samo puko bubanje gramatike, riječi i izgovora.</p><p><em>- Ako vam strani jezik treba u određene poslovne svrhe, potreban nam je specijalizirani tečaj jer svako područje ima drukčije uporište. Program općeg jezika to ne podrazumijeva te profesori često moraju sami sastavljati izvedbeni program jer udžbenici nisu za to prilagođeni. Mi smo doskočili tom problemu tako da smo pripremili izvedbene programe za svaki od područja u turizmu; putničke i charter agencije, ugostiteljstvo, hotelijerstvo, koji su u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (ZEROJ), smjernicama Vijeće Europe za uspostavu visokih kriterija poučavanja stranih jezika. Naš cilj je brzo osposobiti polaznike da što kvalitetnije obavljaju svoj posao. Primjerice, učite li se neki strani jezik kako bi se bavili nautičkim turizmom, nama su marina i brod polazišna točka za učenje tog jezika. Vježbamo se konkretnim situacijama učeći polaznike kako održati brifing gostima na brodu, baratati terminima poput brzinomjer, sidreni vinč....dakle, radi se na pristupu gdje ćete usvojiti svu potrebnu terminologiju - istaknula je Quien.</em></p><p>Od ostalih specijalističkih programa imaju tečajeve jezika <strong>za turističke vodiče, sudske tumače i prevoditelje</strong>, medicinsko i zdravstveno osoblje, odvjetnike i pravnike te djelatnike u medijima, studente diplomacije i osobe koje namjeravaju raditi u diplomaciji te za tvrtke koje posluju s partnerima i klijentima stranog govornog područja. Za one koji moraju usvojiti najosnovnije strukture iz dvaju jezika tu su i <strong>dvojezični survival tečajevi</strong>. Sljedeći potrebe tržišta osmisli su i specijalizirane tečajeve francuskog, talijanskog, španjolskog, njemačkog i engleskog jezika za ugostiteljska zanimanja. Na njima uče polaznike kako pozdraviti i zaželjeti gostima dobrodošlicu, zaprimiti rezervaciju, uputiti i smjestiti ih za stol, preuzeti narudžbu, opisati jelo, naplatiti i riješiti reklamacije.</p><p>- <strong>Naše metode temelje se i na neurolingvistici</strong> što znači da se jezik usvaja tako da koristimo moć boja, mentalne mape, mnemotehnike te potičemo istraživački rad, a ne predavački, nudimo alate i tehnike da bi polaznici sami stvarali svoje priče i koristili se jezikom, radi se na živim dijalozima i situacijama s terena. Uči se i do tri puta brže. Odmakli smo se od standardnog podučavanja. Svaka grupa ima svoju virtualnu učionicu u kojoj imaju pristup <strong>igrama, kvizovima, križaljkama</strong> i sl. koje potiču kognitivne vještine te se na zabavan način usvajaju suhoparne strukture. Jedina smo škola u Splitu koja u ponudi ima i arapski jezik. U posljednje vrijeme je povećan interes za tzv. egzotičnim jezicima - poručili su iz Vocabule.</p>