<p>Pisanjem testa iz hrvatskoga jezika na A razini počinje ovogodišnja Državna matura koja se održava u posebnim uvjetima zbog pandemije koronavirusa. Za polaganje mature prijavljeno je više od 32.000 pristupnika koje će nadzirati oko sedam tisuća nastavnika.</p><p>Sukladno kalendaru ispita koje je objavio Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) ljetni termin ispita državne mature trajat će od 8. lipnja do 3. srpnja, ali u dva bloka - prvi od 8. do 24. lipnja u kojemu će se polagati obvezni predmeti, te od 25. lipnja do 3. srpnja kada će biti ispiti iz izbornih predmeta.</p><p>Prva provjera stečenoga znanja za ovogodišnje maturante bit će ona iz hrvatskoga jezika, a ispit iz hrvatskoga jezika sastoji se iz dva dijela - testa i eseja. 'Led će probiti' tako oni maturanti koji su prijavili ispit iz hrvatskoga jezika na A razini, te će tako danas u 9 sati početi pisati test iz hrvatskoga jezika. Već u utorak, 9. lipnja, pisnju testa iz hrvatskoga jezika na B razini pristupit će njihovi kolege koji su odabrali tu razinu ispita.</p><p>Esej na A razini maturanti će pisati 10. lipnja, a na B razini 12. lipnja, a i svi ovi ispiti počet će u 9 sati.</p><p><strong>Drugi ispitni tjedan počet će testovima iz materinskih jezika nacionalnih manjina</strong></p><p>Drugi ispitni tjedan počet će testovima iz materinskih jezika nacionalnih manjina - češkoga, mađarskoga, srpskoga i talijanskoga koji će maturanti pisati u ponedjeljak, 15. lipnja , s početkom u 9 sati.</p><p>Istoga dana u 14 sati maturanti će polagati ispit iz grčkoga jezika, sljedeći dan, 16. lipnja u 9 sati maturanti će pisati esej iz materinskih jezika nacionalnih manjina, a u 14 sati ispit iz latinskoga jezika i na A ili B razini.</p><p>Ispiti iz stranih jezika počet će 17. lipnja polaganjem njemačkoga u 9 sati i španjolskoga jezika u 14 sati na obje razine.</p><p>Ispit iz engleskoga jezika na A razini na rasporedu je 18. lipnja u 9 sati, dok će se u 14 sati polagati francuski jezik na obje razine. Engleski jezik na B razini maturanti će polagati 19. lipnja u 9 sati, a istoga dana u 14 sati talijanski jezik na obje razine.</p><p>Blok obveznih predmeta završit će ispitima iz matematike - 23. lipnja na A razini i 24. lipnja na B razini.</p><p>Sukladno odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja o redukciji sadržaja koji će se vrednovati u ispitima državne mature, odnosno o izostavljanju sadržaja iz drugoga polugodišta ove školske godine, NCVVO objavio je usuglašene promjene u ispitnom sadržaju, pa je tako u hrvatskom i grčkom jeziku došlo do promjena u višoj i nižoj razini, a na višoj razini u latinskom i talijanskom jeziku.</p><p><strong>Ispiti iz izbornih predmeta od 25. lipnja do 3. srpnja</strong></p><p>Do određenih promjena došlo je i na višoj razini matematike, dok je niža-osnovna razina matematike ostala ista, a ispit iz engleskoga jezika se nije promijenio.</p><p>Drugi ispitni blok državne mature, u kojemu se polažu izborni predmeti, počet će 25. lipnja ispitima iz fizike u 9 sati i glazbene umjetnosti u 14 sati, a 26. lipnja maturanti će polagati ispite iz psihologije (9 sati) i logike (14 sati).</p><p>Zadnji tjedan mature počet će 29. lipnja ispitima iz biologije u 9 sati i filozofije u 14 sati. Maturanti će 30. lipnja polagati likovnu umjetnost u 9 sati i geografiju u 14 sati, a 1. srpnja kemiju (9 sati) i sociologiju (14 sati).</p><p>Politika i gospodarstvo na rasporedu su 2. srpnja u 9 sati, a etika i vjeronauk u 14 sati, a 3. srpnja maturanti će polagati informatiku (9 sati) i povijest (14 sati).</p><p>Rezultati ispita bit će objavljeni 15. srpnja, rok za prigovore je 17. srpnja, a konačni rezultati bit će objavljeni 20. srpnja.</p><p>Maturantima će se svjedodžbe podijeliti 22. srpnja.</p>