E to je savitljivi telefon: Nubia Alpha je kao satovi iz filmova

Preklopni ekrani glavni su hit ovogodišnjeg sajma u Barceloni i dok su mnogi od njih svojevrsni spoj tableta i telefona, Nubia je predstavila Alphu, nosivi uređaj koji spaja mobitel i sat u jednome.

Teško je reći da je elegantna kao sat, pa Alphu možemo gledati kao telefon koji ćemo omotati oko ruke poput narukvice. Ona dolazi s OLED ekranom od 4 inča, ali iznimno izduženog formata u rezoluciji od 960x192 piksela.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Cijelu stvar pogoni nešto stariji Snapdragon Wear 2100 sustav, a tu je 1 GB RAM-a i 8 GB interne memorije te baterija od 500 mAh. Iz Nubije tvrde da bi to trebalo biti dovoljno za dan do dva korištenja. Tu su Bluetooth i WiFi za spajanje s drugim uređajima i telefonom, no Alpha će se nuditi i u eSIM varijanti i tu do izražaja dolazi cijeli smisao uređaja. Naime, sa eSIM-om ne treba još i telefon, što znači da bi teoretski sve mogli obavljati samo sa satom na ruci.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Alpha će imati prilagođen operacijski sustav kako bi lakše mogli koristiti aplikacije, slati poruke (koje bi vjerojatno najjednostavnije bilo slati glasom), zvati prijatelje... Imat će i kameru od 5 megapiksela koja se vidi kraj ekrana. Dok je to donekle u redu za selfije ili eventualni video poziv, iako je položaj neprirodan, teško ćete s ovakvom kamerom snimati bilo kakve druge fotografije. Tu su i ostale standardne funkcije koje očekujemo od raznih fitness narukvica poput praćenja aktivnosti, spavanja ili rada srca.

Sve to trebalo bi stajati 450 eura u standardnoj verziji ili 550 eura u eSIM varijanti, a u prodaji će biti tijekom godine.