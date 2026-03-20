Megapljačka teška 2,5 milijarde dolara: Optužili trojicu da su u Kinu švercali zabranjene čipove

Američko ministarstvo pravosuđa podiglo je optužnicu protiv trojice pojedinaca zbog navodnog krijumčarenja zabranjenih Nvidijinih AI čipova u Kinu. Savezna istraga otkrila je sofisticiranu shemu vrijednu dvije i pol milijarde dolara kojom su se zaobilazile američke izvozne restrikcije, a u koju su bili uključeni visoki dužnosnici i suradnici tvrtke Super Micro Computer Inc. Istraga je kulminirala 19. ožujka 2026. godine, kada su savezni tužitelji u Južnom okrugu New Yorka otpečatili optužnicu, što je odmah izazvalo potres na tržištu i pad dionica Supermicra za gotovo 28 posto.

Mozgovi operacije i reakcija tvrtke

Od trojice optuženih, dvojica su uhićena. Yih-Shyan "Wally" Liaw, suosnivač, viši potpredsjednik i član upravnog odbora Supermicra, uhićen je u Kaliforniji, dok je Ting-Wei "Willy" Sun, vanjski suradnik tvrtke sa sjedištem u Tajvanu, također priveden. Treći čovjek, Ruei-Tsang "Steven" Chang, koji je radio kao menadžer prodaje u tajvanskom uredu Supermicra, trenutno je u bijegu.

Tvrtka Supermicro oglasila se priopćenjem u kojem se distancirala od postupaka optuženih.

"Ponašanje ovih pojedinaca navedeno u optužnici predstavlja kršenje politika i kontrola usklađenosti tvrtke, uključujući napore da se zaobiđu primjenjivi zakoni i propisi o kontroli izvoza", stoji u priopćenju. "Supermicro održava robustan program usklađenosti i predan je potpunom pridržavanju svih primjenjivih američkih zakona i propisa o kontroli izvoza i ponovnog izvoza."

Prevara sa sušilima za kosu i lažnim serverima

Krijumčarenje se navodno odvijalo između 2024. i 2025. godine, a optuženi su uspjeli preusmjeriti Supermicrove servere u vrijednosti većoj od 510 milijuna dolara u Kinu. Kako bi transakcije izgledale legitimno, servere je naručivala "prolazna" tvrtka iz jugoistočne Azije, u optužnici navedena kao Kompanija-1. Serveri bi se zatim prepakirali i otpremali u Kinu.

Kako bi zavarali inspekcije, optuženi su koristili industrijska sušila za kosu kako bi odlijepili naljepnice sa serijskim brojevima s pravih servera. Te naljepnice zatim bi lijepili na "lažne" servere koji su služili samo za potrebe inspekcije, dok je stvarna, napredna oprema već bila na putu za Kinu.

Vrhunska tehnologija u središtu tehnološkog rata

Serveri koji su bili predmet krijumčarenja sadržavali su napredne Nvidijine grafičke procesore (GPU) poput H100 i H200 Tensor Core, koji su ključni za obuku i rad velikih jezičnih modela (LLM). U optužnici se navodi da je Liaw navodno poticao Kompaniju-1 da naručuje i najnovije servere koji sadrže Nvidijin B200, jedan od najnaprednijih GPU-ova tog vremena.

Sjedinjene Države uvele su ograničenja na izvoz ovakvih čipova u Kinu još u listopadu 2022. godine kako bi zadržale prednost u razvoju umjetne inteligencije i spriječile Kinu u razvoju moćnih modela koji bi se mogli koristiti za dešifriranje, autonomne oružane sustave i kibernetičko ratovanje.

Zaobilaženje inspekcija i tržišne posljedice

Iako su se provodile fizičke inspekcije kako bi se spriječilo krijumčarenje, ovaj slučaj pokazuje koliko su one bile manjkave. Optužnica navodi da se revizija održala u kolovozu 2025. godine, no osoba zadužena za provođenje revizije navodno nije bila na lokaciji, već je uživala u zabavi koju je platila Kompanija-1. Kako bi revizija bila "uspješno" obavljena, Sun je revizoru poslao fotografije i videozapise lažnih servera s lažnim naljepnicama.

Nakon što je američki Ured za industriju i sigurnost (BIS) obavijestio Supermicro da Kompanija-1 preusmjerava narudžbe u Kinu, zakazana je druga revizija. I ona je ponovno uključivala lažne servere, što je na kraju rezultiralo time da je BIS blokirao pošiljke Kompanije-1.