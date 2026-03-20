Obavijesti

Tech

Komentari 0
RAT SAD-A I KINE ZA ČIPOVE

Megapljačka teška 2,5 milijarde dolara: Optužili trojicu da su u Kinu švercali zabranjene čipove

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: DADO RUVIC/REUTERS

Kako bi transakcije izgledale legitimno, servere je naručivala "prolazna" tvrtka iz jugoistočne Azije, u optužnici navedena kao Kompanija-1. Serveri bi se zatim prepakirali i otpremali u Kinu.

Američko ministarstvo pravosuđa podiglo je optužnicu protiv trojice pojedinaca zbog navodnog krijumčarenja zabranjenih Nvidijinih AI čipova u Kinu. Savezna istraga otkrila je sofisticiranu shemu vrijednu dvije i pol milijarde dolara kojom su se zaobilazile američke izvozne restrikcije, a u koju su bili uključeni visoki dužnosnici i suradnici tvrtke Super Micro Computer Inc. Istraga je kulminirala 19. ožujka 2026. godine, kada su savezni tužitelji u Južnom okrugu New Yorka otpečatili optužnicu, što je odmah izazvalo potres na tržištu i pad dionica Supermicra za gotovo 28 posto.

Mozgovi operacije i reakcija tvrtke

Od trojice optuženih, dvojica su uhićena. Yih-Shyan "Wally" Liaw, suosnivač, viši potpredsjednik i član upravnog odbora Supermicra, uhićen je u Kaliforniji, dok je Ting-Wei "Willy" Sun, vanjski suradnik tvrtke sa sjedištem u Tajvanu, također priveden. Treći čovjek, Ruei-Tsang "Steven" Chang, koji je radio kao menadžer prodaje u tajvanskom uredu Supermicra, trenutno je u bijegu.

Tvrtka Supermicro oglasila se priopćenjem u kojem se distancirala od postupaka optuženih.

"Ponašanje ovih pojedinaca navedeno u optužnici predstavlja kršenje politika i kontrola usklađenosti tvrtke, uključujući napore da se zaobiđu primjenjivi zakoni i propisi o kontroli izvoza", stoji u priopćenju. "Supermicro održava robustan program usklađenosti i predan je potpunom pridržavanju svih primjenjivih američkih zakona i propisa o kontroli izvoza i ponovnog izvoza."

Prevara sa sušilima za kosu i lažnim serverima

Krijumčarenje se navodno odvijalo između 2024. i 2025. godine, a optuženi su uspjeli preusmjeriti Supermicrove servere u vrijednosti većoj od 510 milijuna dolara u Kinu. Kako bi transakcije izgledale legitimno, servere je naručivala "prolazna" tvrtka iz jugoistočne Azije, u optužnici navedena kao Kompanija-1. Serveri bi se zatim prepakirali i otpremali u Kinu.

Kako bi zavarali inspekcije, optuženi su koristili industrijska sušila za kosu kako bi odlijepili naljepnice sa serijskim brojevima s pravih servera. Te naljepnice zatim bi lijepili na "lažne" servere koji su služili samo za potrebe inspekcije, dok je stvarna, napredna oprema već bila na putu za Kinu.

Vrhunska tehnologija u središtu tehnološkog rata

Serveri koji su bili predmet krijumčarenja sadržavali su napredne Nvidijine grafičke procesore (GPU) poput H100 i H200 Tensor Core, koji su ključni za obuku i rad velikih jezičnih modela (LLM). U optužnici se navodi da je Liaw navodno poticao Kompaniju-1 da naručuje i najnovije servere koji sadrže Nvidijin B200, jedan od najnaprednijih GPU-ova tog vremena.

Sjedinjene Države uvele su ograničenja na izvoz ovakvih čipova u Kinu još u listopadu 2022. godine kako bi zadržale prednost u razvoju umjetne inteligencije i spriječile Kinu u razvoju moćnih modela koji bi se mogli koristiti za dešifriranje, autonomne oružane sustave i kibernetičko ratovanje.

Zaobilaženje inspekcija i tržišne posljedice

Iako su se provodile fizičke inspekcije kako bi se spriječilo krijumčarenje, ovaj slučaj pokazuje koliko su one bile manjkave. Optužnica navodi da se revizija održala u kolovozu 2025. godine, no osoba zadužena za provođenje revizije navodno nije bila na lokaciji, već je uživala u zabavi koju je platila Kompanija-1. Kako bi revizija bila "uspješno" obavljena, Sun je revizoru poslao fotografije i videozapise lažnih servera s lažnim naljepnicama.

Nakon što je američki Ured za industriju i sigurnost (BIS) obavijestio Supermicro da Kompanija-1 preusmjerava narudžbe u Kinu, zakazana je druga revizija. I ona je ponovno uključivala lažne servere, što je na kraju rezultiralo time da je BIS blokirao pošiljke Kompanije-1.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OKRŠAJ MILIJARDI Jednom su se opekli: Amazon sad radi novi AI telefon za borbu protiv iPhonea
TAJNI PROJEKT ZEROONE

OKRŠAJ MILIJARDI Jednom su se opekli: Amazon sad radi novi AI telefon za borbu protiv iPhonea

Prema izvješću koje je objavio Reuters, projekt interno poznat pod nazivom "Transformer" predstavlja Amazonov moderni pokušaj razvoja pametnog telefona u čijem je središtu glasovni asistent
Sony ne zaboravlja legendu: Konzola stara 20 godina dobila je neočekivano ažuriranje
'JOŠ SAM ŽIV!'

Sony ne zaboravlja legendu: Konzola stara 20 godina dobila je neočekivano ažuriranje

Sony šokirao gaming svijet novim ažuriranjem za PS3! Konzola koja odbija umrijeti dobila je ažuriranje 4.93, čuvajući Blu-ray funkcionalnost i boreći se protiv piratstva.
Imate nam nešto za reći? Bijela Kuća uzela domenu aliens.gov
'SVE JE KRIV OBAMA'

Imate nam nešto za reći? Bijela Kuća uzela domenu aliens.gov

Trumpova vlada registrirala je domenu aliens.gov! Što nas čeka? Vlada šuti, a emoji izvanzemaljca i zagonetne poruke bude nade u konačno otkrivanje NLO tajni.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026