Imate nam nešto za reći? Bijela Kuća uzela domenu aliens.gov

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa registrirala je saveznu internetsku domenu aliens.gov, što je potez koji je potaknuo lavinu nagađanja o skoroj objavi dugo očekivanih vladinih dosjea o neidentificiranim anomalnim pojavama (UAP), popularno zvanima NLO-i. Iako stranica još nije aktivna, sam čin registracije, obavijen velom tajne i popraćen zagonetnim porukama iz Bijele kuće, događa se u vrijeme pojačanog interesa javnosti i Kongresa za temu izvanzemaljskog života.

"Ostanite s nama" i emoji izvanzemaljca

Prema javno dostupnim podacima, domene aliens.gov i alien.gov registrirane su u utorak, 17. ožujka 2026. godine, a zabilježili su ih automatizirani sustavi koji prate nove vladine domene. Tehničku stranu registracije odradila je Agencija za kibernetičku i infrastrukturnu sigurnost (CISA), koja je zadužena za upravljanje .gov domenama u ime američkih saveznih tijela. Kao službeni registrant naveden je Izvršni ured predsjednika, odnosno Bijela kuća. Trenutno, odlazak na spomenutu adresu ne vodi nikamo, stranica je "parkirana" i bez ikakvog sadržaja.

Na upite novinara o svrsi nove domene, zamjenica glavnog tajnika za medije Bijele kuće, Anna Kelly, odgovorila je kratkom i zagonetnom porukom.

​-"Ostanite s nama!" - poručila je u e-mailu, dodavši na kraju rečenice emoji nasmiješenog izvanzemaljca.

Zanimljivo je da je identičan emoji na društvenim mrežama ranije koristio i ministar obrane Pete Hegseth kada je dijelio objavu predsjednika Trumpa o namjeri deklasifikacije podataka, što je dodatno pojačalo dojam da se radi o koordiniranoj najavi.

Sve je počelo od Obamine izjave

Ovaj potez Bijele kuće izravna je posljedica događaja od prije otprilike mjesec dana, kada je predsjednik Trump obećao da će naložiti objavu vladinih spisa o izvanzemaljcima. Okidač je bio viralni isječak iz podcasta u kojem je bivši predsjednik Barack Obama, odgovarajući na pitanje, ustvrdio da su izvanzemaljci "stvarni", iako je kasnije pojasnio da je to rekao u statističkom smislu, a ne kao potvrdu kontakta. Trump je na to reagirao optuživši Obamu da je otkrio "povjerljive informacije" te je, kako je rekao, da bi ga "izvukao iz nevolje", najavio deklasifikaciju.

Nedugo zatim, na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Trump je objavio: "Na temelju ogromnog interesa, naložit ću ministru obrane i drugim relevantnim odjelima i agencijama da započnu proces identifikacije i objave vladinih datoteka povezanih s izvanzemaljskim životom, neidentificiranim zračnim fenomenima (UAP), neidentificiranim letećim objektima (NLO) i svim drugim informacijama povezanim s ovim vrlo složenim, ali iznimno zanimljivim i važnim pitanjima".

Pentagon se priprema, a javnost nagađa

Ministar obrane Pete Hegseth potvrdio je da Pentagon već aktivno radi na ispunjavanju predsjednikove direktive. Postojeći Ured za rješavanje anomalija u svim domenama (AARO), koji je Pentagon osnovao 2022. godine kao središnje tijelo za analizu UAP izvješća, do sada nije pronašao dokaze o izvanzemaljskoj tehnologiji, iako su neki slučajevi ostali nerazjašnjeni. Nije poznato hoće li AARO biti povezan s novom web stranicom.

Javnost i mediji sada nagađaju hoće li aliens.gov postati središnji portal za objavu tih dokumenata. Neki analitičari sugeriraju da bi se domena mogla koristiti i za druge svrhe, primjerice za informacije o imigraciji, s obzirom na to da se termin "alien" u engleskom jeziku koristi i za strance, no kontekst i poruke iz Bijele kuće upućuju na to da se ipak radi o svemirskim "alienima". Dodatnu vatru potpiruju i tvrdnje zviždača poput bivšeg obavještajca Davida Gruscha, koji je pred Kongresom svjedočio o postojanju tajnog višedesetljetnog programa za obrnuti inženjering srušenih letjelica neljudskog podrijetla. Špekulacije je podgrijala i Trumpova snaha Lara Trump, koja je izjavila da predsjednik navodno čuva poseban govor o izvanzemaljcima koji planira održati "u pravo vrijeme".