VIŠE NIŠTA NEĆE BITI ISTO Novi EA FC 27 stiže s najvećom promjenom u povijesti serijala!

Dok se približava datum izlaska, 25. rujna 2026., napetost oko igre EA Sports FC 27 doseže vrhunac. Ovoga puta ne radi se samo o godišnjem ažuriranju. Prema informacijama koje cure iz internih testiranja, EA sprema najveću promjenu u povijesti serijala, a u središtu svega je "The Grounds" - ambiciozni otvoreni svijet koji prijeti zauvijek promijeniti način na koji doživljavamo virtualni nogomet.

Dobrodošli u The Grounds, nogometni grad koji živi

Glavna i najviše iščekivana novost je upravo "The Grounds", novi mod igre opisan kao golemi društveni centar. Inspiriran sličnim konceptima, "The Grounds" napušta klasične izbornike i igračima nudi živi, virtualni nogometni kampus kojim se slobodno kreću sa svojim personaliziranim avatarom. Zamislite gradske četvrti gdje na ulici možete sresti druge igrače, izazvati ih na partiju uličnog nogometa pet na pet, sudjelovati u mini-igrama poput nogometnog tenisa ili jednostavno istraživati.

Ovaj mod služit će kao centralno mjesto koje povezuje sve aspekte igre. Unutar "The Groundsa" vraća se i Alex Hunter, protagonist popularnog moda "The Journey", koji će ovdje imati ulogu mentora, što će dodatno obogatiti iskustvo i povezati novo poglavlje s omiljenim dijelovima prošlosti serijala.

Ultimate Team i licence dobivaju veliko pojačanje

Iako je "The Grounds" u fokusu, EA nije zanemario ni Ultimate Team. Velika promjena odnosi se na Squad Building Challenges (SBC), koji dobivaju sustav temeljen na bodovima. Umjesto slaganja momčadi po kompliciranim pravilima, svaka kartica imat će određenu bodovnu vrijednost, a cilj će biti prikupiti traženi broj bodova.

Uvodi se i sustav za pohranu duplikata, čime se rješava frustracija igrača. Novost je i "Collection Book", digitalni album sa sličicama gdje igrači trajno bilježe svaku karticu koju su dobili. Evolucije igrača postaju razgranate, nudeći različite puteve nadogradnje.

Popis Ikona i Heroja također se širi, a među potvrđenim imenima su Sergio Agüero, Raphaël Varane, Pepe i Mario Kempes. Na planu licenci, FC 27 donosi značajna pojačanja. Potvrđen je povratak meksičke lige, licenciranje Azijskog kupa, kao i povratak stadiona Camp Nou nakon mnogo godina.

Vizualni spektakl i dublje iskustvo igranja

Electronic Arts ulaže i u vizualnu prezentaciju te samu mehaniku igre. Potpuno su redizajnirane animacije otvaranja paketića. Novi i filmski pristup koristi dronove koji iznad stadiona otkrivaju nacionalnost, ligu i poziciju igrača prije nego što se on pojavi u samoj VIP loži. Čak i ako izvučete manje vrijednog igrača, iskustvo će biti atraktivnije.

Za autentičnost pokreta na terenu koristit će se TRACAB sustav za snimanje pokreta, koji pretvara podatke sa stvarnih utakmica u animacije unutar igre, donoseći novu razinu realizma. Ljubitelji Career Modea također imaju razloga za veselje. Šuška se o dubljim narativnim strukturama, poboljšanim interakcijama s medijima, realističnijem sustavu transfera i dinamičnijem razvoju mladih igrača čiji će potencijal ovisiti o njihovim izvedbama na terenu, a ne o unaprijed zadanim vrijednostima.