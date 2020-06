Građanima 22 milijuna kuna: U srpnju nova ‘lutrija’ za poticaje za kupnju električnih vozila

Kao i građani, 22 milijuna kuna će i tvrtke moći dobiti, a još i 10 milijuna kuna za punionice. Građanima neće poticati kupnju bicikala zato što su ih preprodavali

<p>Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u idućim tjednima planira objaviti tri javna poziva za poticanje e-mobilnosti, ukupno vrijedna 54 milijuna kuna, rekla nam je Lidija Tošić, voditeljica službe za odnose s javnošću Fonda.</p><p>Javni poziv za sufinanciranje električnih vozila za pravne osobe vrijedan 22 milijuna kuna i za sufinanciranje punionica za električne automobile vrijedan 10 milijuna kuna objavit će 30. lipnja, a za fizičke osobe 2. srpnja. I njima “slijede” 22 milijuna kuna. Službene prijave za tvrtke započinju 7. srpnja u 9 sati, a za građane 13. srpnja u 9 sati.</p><p>Građanima će se sufinancirati do 40 posto vrijednosti vozila. Kupci skutera, motocikla i četverocikla dobit će maksimalno 20.000 kuna poticaja, za plug-in hibride predviđen je iznos do 40.000 kuna, a za električne automobile i automobile na vodik do 70.000 kuna. Bicikli se građanima ove godine neće sufinancirati jer su prošle godine mnogi električni bicikli kupljeni uz poticaje odmah preprodavani. Fond uvjetuje da kupljena vozila moraju ostati dvije godine u vlasništvu, a za bicikle je to teško kontrolirati jer ih se ne mora registrirati.</p><p>No bicikle će moći kupiti pravne osobe kojima će se sufinancirati i niz drugih kategorija vozila, i to ne nužno električnih. Tako će tvrtke moći kupiti kamione i autobuse uz subvenciju do 400.000 kuna. Pogon tih vozila može biti električni, plug-in hibridni, na vodik, ali i na prirodni plin. Kombi vozila i dostavne automobile N1 kategorije subvencioniraju do maksimalno 70.000 kuna, i oni mogu biti električni, na vodik ili na prirodni plin, dok se za plug-in hibridna vozila N1 kategorije može dobiti 40.000 kuna. Za bicikle će se tvrtkama sufinancirati do 5000 kuna, i to ako kupuju između pet i 15 bicikala.</p><p>Fizičke osobe moći će dobiti poticaje za samo jedno vozilo, a tvrtke za više njih, no maksimalan iznos je 400.000 kuna.</p><p>Za poticaje se prijavljuje sustavom za e-prijavu. Treba otvoriti korisnički račun u sustavu, ispuniti odgovarajući obrazac te učitati presliku osobne iskaznice, ponude za kupnju vozila i dokument u kojemu se navode tehničke karakteristike vozila.</p><p>Električni automobili izravno ne ispuštaju štetne plinove i time smanjuju zagađenje u gradskim sredinama i globalno zagrijavanje, a punjenje na mnogim punjačima je besplatno. No i kad se plaća, struja je između 60 i 70 posto jeftinija od benzina potrebnog za istu kilometražu. Nedostaci su im ograničeni doseg, punjenje traje prilično dugo, a i s poticajima su najjeftiniji električni automobili između 30.000 i 50.000 kuna skuplji od usporedivih konvencionalnih modela.</p><h2>Kratak im je doseg, sporo se pune, a i dalje su skupi</h2><p>Punjenje elektroautomobila na mnogim punjačima u Hrvatskoj je besplatno. No i kad se plaća, struja je između 60 i 70 posto jeftinija od benzina potrebnog za istu kilometražu. Vozila su, međutim, puno skuplja. </p>