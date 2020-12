Nekoliko dana nakon što smo preuzeli e-2008 hrvatsku je zatrpao prvi ovosezonski snijeg. I dok su drugi auti na bijelim cestama imali evidentnih problema s kretanjem i ubrzavanjem naš e-2008 vozio je kao da se ništa ne događa. I stisak gasa do kraja nije ga “izbacio iz takta”. Da se nešto događa signalizirala nam je tek lampica ESP-a na odličnoj 3D kontrolnoj ploči, no auto je nesmetano i ujednačeno ubrzavao dalje. To je samo jedan primjer uglađenosti e-2008.

Uglađenost je inače karakteristika električnih automobila, no na ovom je još izraženija. Peugeot e-2008 nije stvoren kako bi bio električna jurilica koja vas zakuca u sjedalo pri svakom pritisku gasa. Ubrzanja su odlična, no nježna, a komfor vožnje je vrhunski.

No zima i hladnoća je ponovo otkrila jedan problem električnih automobila. Na niskim temperaturama ispod nule baterije ne rade tako dobro kao inače, a dosta struje troši i grijanje i stoga smo se morali zadovoljiti dosegom između 200 i 250 kilometara (ovisno o stilu vožnje) na testu. Kad je krajem tjedna naglo zatoplilo na oko 10 stupnjeva potrošnja je jako pala, a doseg na testu nam je skočio na 260 do 310 kilometara.

Punjenje je prilično brzo. Bateriju ćete od 20 do 80 posto na brzom punjaču (100 kW) napuniti za samo pola sata, za punjenje do vrha potrebno je manje od sat vremena. Po tome je e-2008 boji od većine konkurenata. Na AC punjaču je potrebno manje od pet sati.

Novi e-2008 nije auto koji “želi istaknuti” da je električni. Ovo je sasvim uobičajen 2008 koji se od benzinca i dizelaša razlikuje samo po maski, natpisima i instrumentima u unutrašnjosti.



Prelazak s “običnog” auta na ovaj pada vrlo lako, ništa vas ne zbunjuje, nema nepotrebnih tipki i grafika, ne morate ništa učiti. Vrlo je jednostavan, sjednete i vozite.



Cijena električnog 2008 je u odnosu na benzince i dizelaše prilično velika, no u odnosu na druge električne SUV-ove čak i povoljna.

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:

masa: 1548 kg

dimenzije: 430x177x153 cm

snaga: 100 kW/136 KS

baterija: 50 kWh

0-100 km/h: 9,0 s

najveća brzina: 150 km/h

doseg kombinirano: 310 km

potrošnja: 17,5 kWh/km

cijena: 291.300 kn (testni model), 269.900 kn (osnovni električni)

Testirani Peugeot e-2008 Allure u opremi ima 17” alunaplatke, 3D digitalne instrumente, dodirni zaslon 10”, HD Navigaciju, prednje i stražnje parkirne senzore, kameru za vožnju unatrag, LED prednja svjetla...