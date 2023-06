EP je usvojio nove regulative za cjeloživotni ciklus baterija

Europski parlament je na plenarnoj sjednici usvojio nova pravila o dizajnu, proizvodnji i otpadu svih vrsta baterija koje se prodaju u Europskoj uniji - automobilskih, industrijskih i prijenosnih te nove kategorije baterija za laka prijevozna sredstva.

S 587 glasova 'za', devet protiv i 20 suzdržanih eurozastupnici su potvrdili dogovor postignut s Vijećem EU-a o revidiranim pravilima EU-a koja se odnose na baterije i otpadne baterije.

Izmijenjena Direktivu o baterijama osigurava da se baterije mogu prenamijeniti, preraditi ili reciklirati na kraju vijeka trajanja.

S razvojem tehnologija i budućih izazova u tom sektoru, kako baterije postaju strateško tržište, novi zakon pokriva cijeli životni ciklus baterije, od dizajna do isteka vijeka trajanja.

To je u skladu s akcijskim planom EU-a za kružno gospodarstvo i industrijske strategije koja obuhvaćaju čitav životni vijek proizvoda, od dizajna do uporabe, pa sve do recikliranja u nove proizvode.

Izvjestitelj Achille Variati, talijanski zastupnik iz redova socijaldemokrata, izrazio je zadovoljstvo što "prvi puta imamo zakon o cirkularnoj ekonomiji koji pokriva cjeloživotni ciklus proizvoda, što je dobro i za okoliš i za gospodarstvo".

"Dogovorili smo i mjere koje uvelike idu na ruku potrošača: baterije će dobro funkcionirati, biti će sigurnije i jednostavnije za ukloniti i zamijeniti. Naš sveukupni cilj je izgraditi snažniju europsku reciklažnu industriju, posebice za litij, i konkurentni industrijski sektor u cjelini, što je u narednim desetljećima ključno za energetsku tranziciju našeg kontinenta i stratešku autonomiju", rekao je Variati.

On također smatra da bi mjere EU-a mogle postati referentne za cijelo globalno tržište baterija.

Predviđa se da će do 2030. na cestama EU-a biti najmanje 30 milijuna električnih vozila s nultom emisijom. Iako se očekuje da će električni automobili značajno smanjiti emisije stakleničkih plinova, oni imaju lošu stranu koja je štetna za okoliš: njihove baterije.

Povećanje globalne potražnje za baterijama

Zastupnici su pozvali na uvođenje nove kategorije baterija za laka prijevozna sredstva, kao što su e-bicikli ili e-skuteri, zbog njihove sve veće upotrebe i tehničkog razvoja. Nova kategorija dolazi uz postojeće kategorije prijenosnih, automobilskih i industrijskih baterija.

Predviđa se da će se globalna potražnja za baterijama povećati za 14 puta do 2030. od čega bi EU pokrivao 17 posto te potražnje, uglavnom potaknute usponom digitalnog gospodarstva, obnovljivim izvorima energije i niskom mobilnosti ugljika. Također, povećanje broja električnih vozila na baterije učinit će ovo tržište strateškim na globalnoj razini.

Nova pravila donose strože ciljeve za prikupljanje prijenosnih baterija (45 posto do 2023., 63 posto do 2027. i 73 posto do 2030.) te baterija za laka električna vozila (51 posto do 2028. i 61 posto do 2031.).

Sav otpad iz baterija za laka električna vozila, automobile te teretna vozila prikupljat će se besplatno, bez obzira na njihovu prirodu, kemijski sastav, stanje ili podrijetlo.

Nova pravila definiraju i minimalne razine obnovljenog kobalta (16 posto), olova (85 posto), litija (6 posto) i nikla (6 posto), koji se iz proizvodnog i potrošačkog otpada moraju koristiti u novim baterijama.

Na njemu radila i Biljana Borzan

Na usvojen izvješću o baterijama i otpadnim baterijama je radila i hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan (S&D).

"Ovim zakonom proizvođače prisiljavamo da odustanu od prakse 'kupi-koristi-baci', uz veću trajnost baterije i informiranost potrošača. Baterije će se opet moći lakše ukloniti ili zamijeniti, a uz to će nositi i naljepnice i QR kodove s informacijama vezanim uz njihov kapacitet, performanse, trajnost i sl.", rekla je Borzan.

Preko QR kodova, objašnjava Borzan, moći će se pristupiti putovnici za bateriju te će na taj način potrošači moći vidjeti kakve su baterije ugrađene, kako su proizvedene, kakva im je mogućnost popravka, može li se zamijeniti samo u cijelosti ili se mogu zamijeniti pojedinačne ćelije.

"Uz sve to, velika poduzeća morat će provesti dubinsku analizu kako bi se riješili društveni i ekološki rizici kod nabave, prerade i trgovine sirovinama, a minimalne razine obnovljenog kobalta, olova, litija i nikla morat će se ponovno upotrijebiti u novim baterijama. Minimalni cilj prikupljanja prijenosnih baterija do 2030. godine je 73%", kazala je Borzan.

Nova pravila počet će se primjenjivat čim ih Vijeće službeno usvoji.