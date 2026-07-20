EU naredila Googleu: 'Morate otvoriti Android i tražilicu za konkurentske AI asistente!'

Europska unija naložila je Googleu da konkurentskim AI asistentima i tražilicama omogući znatno veći pristup ključnim dijelovima Androida i Googleove tražilice. Ova odluka donesena je u skladu s novim antimonopolskim pravilima bloka, poznatima kao Akt o digitalnim tržištima (DMA).

Dvije odluke, objavljene u četvrtak, mogle bi oslabiti Googleovu kontrolu nad dvije najvažnije platforme u tehnološkoj industriji. Očekuje se da će imati dalekosežne posljedice za tvrtku, oblikovati budućnost njezinog AI alata Gemini i otvoriti nove prilike konkurentima za osvajanje tržišta. Za razliku od dosadašnjih financijskih kazni, ovim se mjerama od Googlea zahtijeva promjena načina poslovanja kako bi svoje usluge uskladio s novim propisima.

Nova pravila igre pod Aktom o digitalnim tržištima

Ove presude proizlaze iz regulatornih postupaka prema Aktu o digitalnim tržištima (DMA), koji od dominantnih platformi, takozvanih "nadzornika pristupa", zahtijeva da konkurentima osiguraju usporediv pristup sustavima i podacima kakav i same imaju. Ove mjere nisu financijske kazne, već nalozi za promjenu poslovanja koji su razvijeni kroz opsežnu suradnju između tvrtke i regulatora. Ovo je nastavak dugogodišnjeg pritiska EU na Google, koji je kulminirao i potvrdom kazne od 4,1 milijarde eura zbog zlouporabe dominantnog položaja Android operativnog sustava, gdje je sud utvrdio da je Google nametao nezakonita ograničenja proizvođačima uređaja kako bi učvrstio dominaciju svoje tražilice.

Dva nova postupka fokusiraju se na odvojene, ali tematski slične dijelove Googleovog poslovanja. Prvi se odnosi na način na koji konkurentski AI asistenti mogu funkcionirati na Androidu, dok se drugi bavi pristupom konkurentskih tražilica i AI chatbotova podacima koje generira Googleova tražilica. S obzirom na to da Android drži oko 61 posto tržišta mobilnih operativnih sustava u Europi, ove promjene mogle bi značajno promijeniti korisničko iskustvo.

Veća interoperabilnost za AI asistente na Androidu

Odluka koja se tiče Androida precizira kako Google mora konkurentskim AI asistentima omogućiti pristup istim sistemskim funkcijama i podacima koje daje i vlastitom Geminiju. U praksi, to znači veću interoperabilnost, dopuštajući korisnicima, a ne Googleu, da odluče mogu li konkurentski alati pristupiti njihovim podacima i hardveru uređaja. To bi moglo uključivati mogućnost interakcije s aplikacijama, odgovaranja na glasovne naredbe poput "Hey Google" i potpunije korištenje hardvera telefona.

To znači da bi korisnici Androida u budućnosti mogli odabrati ChatGPT, Claude, Perplexity ili druge asistente kao duboko integrirane sistemske alate umjesto Geminija, s usporedivim pristupom mogućnostima uređaja. Ovo je značajan korak dalje od prethodnih mjera poput "zaslona za odabir" (choice screen), koji je korisnicima nudio izbor zadane tražilice, ali čija je učinkovitost bila predmet rasprava unatoč tome što su neki alternativni preglednici poput Mozille i Opere zabilježili značajan rast korisnika.

Podaci iz Google pretrage postaju dostupniji

Drugi postupak usmjeren je na Googleovu tražilicu i podatke koje ona generira, određujući kako konkurentske tražilice i AI usluge mogu dobiti pristup informacijama koje je Google povijesno zadržavao za sebe. Europska unija je naglasila da to uključuje i AI chatbotove, koji u nekim slučajevima funkcioniraju kao tražilice. Mjera dijeljenja podataka uvelike podsjeća na rješenja naložena u antimonopolskom slučaju u Sjedinjenim Državama, gdje je Googleu naloženo da s konkurentima dijeli vrijedne informacije o pretraživanju kako bi im se povećala konkurentnost.

Google se usprotivio objema mjerama, tvrdeći da zahtjevi predstavljaju neprihvatljiv rizik za privatnost i sigurnost korisnika te kompromitiraju kvalitetu njihovih proizvoda. S druge strane, EU je poručila da će postojati ograničenja u načinu na koji se podaci o pretraživanju mogu koristiti te da će Google moći provjeravati koje usluge dobivaju dublji pristup Androidu kako bi se osiguralo da sigurnost ne bude ugrožena.

"Današnjim mjerama želimo podržati inovacije i raznolikost u Europskoj uniji, omogućujući pošteno tržišno natjecanje na tržištima AI asistenata za Android uređaje i tražilice", izjavila je izvršna potpredsjednica Europske komisije za tehnološku suverenost, sigurnost i demokraciju, Henna Virkkunen.

"Zahvaljujući ovim mjerama nadamo se pojavi alternativa Googleovoj tražilici i Googleovim AI uslugama, poput Geminija, te da će korisnici u EU moći uživati u većem izboru usluga. Svi programeri, veliki i mali, dobrodošli su istražitiove nove mogućnosti, što će zasigurno koristiti i korisnicima.

*uz korištenje AI-ja