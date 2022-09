Europski best buy: Isprobali smo novi Honor 70. U Hrvatskoj je od petka, objavili su i cijene

Honor je odlučio sve snažnije izazvati i globalne rivale na europskom tržištu pa je kompanija, koja već neko vrijeme djeluje odvojeno od Huaweija i neopterećena američkim sankcijama, predstavila novu "strategiju dva flagshipa". Naime, trenutno u Europi nisu dostupni svi njihovi flagship uređaji, ali to žele promijeniti, pa navode da će i svoje preklopne pametne telefone predstaviti na međunarodnim tržištima, a ne samo u Kini.

A na europsko tržište sada stiže Honor 70, koji su dizajnirali s naglaskom na ljubitelje vlogginga, ističu iz Honora. Tako ovaj novi uređaj, koji nastavlja dizajnerski stil s velikim okruglim blokovima kamera, debitira sa Solo Cut načinom rada, koji korisnicima omogućuje istovremeno snimanje dva videozapisa, pri čemu jedan sadrži jednu temu, a drugi hvata cijelu grupu.

Snimanje vlogova jednostavno je zahvaljujući snažnoj dvostrukoj glavnoj kameri koja se sastoji od glavne kamere senzora od 54 MP s velikim 1/1,49-inčnim IMX800 senzorom i ultraširokokutnom i makro kamerom od 50 MP.

Novi pametni telefon pokreće Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G i podržava GPU Turbo X i OS Turbo X, koji su zaduženi za glatke performanse u nizu zadataka, uključujući uređivanje videozapisa za vlogere koji su uvijek u pokretu.

HONOR 70 prvi je pametni telefon serije HONOR N koji pokreće najnoviji HONOR Magic UI 6.1 baziran na Androidu 12 i dostupan je u crnoj, srebrnoj i zelenoj boji.

Kao priznanje za izvrsno korisničko iskustvo na HONOR 70, Udruženje stručnjaka za snimanje i zvuk (EISA) dodijelilo je pametnom telefonu nagradu EISA BEST BUY SMARTPHONE 2022-2023. EISA je stručna zajednica koja se sastoji od preko 60 najuglednijih svjetskih časopisa za potrošačku elektroniku, web stranica i komentatora društvenih medija iz 29 zemalja.

HONOR 70 je dostupan u Hrvatskoj od 2.9., a preporučena maloprodajna cijena za model HONOR 70 8gb 128gb je 4099kn, a verzija 8gb 256gb 4499kn.

HONOR je također predstavio MagicOS 7.0, novi OS dizajniran za pružanje besprijekornog iskustva na svim platformama i između njih. Temelji se na Androidu, kao i na PC i IoT operativnim sustavima, tako da se uređaji s različitim OS-om mogu povezati s MagicOS uređajima na razini sustava. Uz nove promjene korisničkog sučelja, MagicOS 7.0 omogućit će korisnicima upravljanje HONOR prijenosnim računalom, pametnim telefonom i tabletom pomoću jedne tipkovnice i miša. Ovom značajkom korisnici mogu povlačiti datoteke preko raznih uređaja, kao i upisati tekst u pametni telefon ili tablet pomoću tipkovnice prijenosnog računala. MagicOS 7.0 bit će službeno objavljen u četvrtom tromjesečju 2022.

Honor je najavio i da šire partnerstvo s Microsoftom kako bi Phone Link bio dostupan i međunarodnim korisnicima, a ne kao dosad, samo u Kini. On omogućuje povezivanje HONOR pametnih telefona s Windows računalima kako bi otključali nove mogućnosti na različitim uređajima, uključujući mogućnost pregledavanja obavijesti, upućivanja i primanja poziva na računalu i korištenja mobilnih aplikacija u sustavu Windows. HONOR Magic4 Pro jedan je od prvih međunarodnih HONOR modela pametnih telefona koji podržavaju Phone Link, dok će Honor 70 također podržavati Phone Link nakon OTA ažuriranja.

Nadalje, od listopada će nadograđena aplikacija HONOR Health pružiti personalizirana prilagođena korisnička sučelja i ponuditi fitness prijedloge i tečajeve treninga prema navikama korisnika, pomažući korisnicima pametnih telefona da postignu svoje zdravstvene ciljeve.

Novi HONOR MagicBook 14

S OS Turbo prvi put u povijesti na HONOR prijenosnom računalu, novi HONOR MagicBook 14 pruža značajno poboljšanje u trajanju baterije, navode iz Honora i ističu do 20,8% bolju učinkovitost snage u usporedbi s prethodnikom. Prijenosno računalo pokreće Intel® Core™ i5-12500H procesor 12. generacije i može se konfigurirati s namjenskom grafičkom karticom NVIDIA® GeForce RTX™ 2050. S baterijom od 75 W HONOR MagicBook 14 pruža do 17 sati trajanja baterije u stanju pripravnosti i podržava brzo punjenje kako bi se osiguralo do 3,5 sata neprekidnog rada pri pokretanju softvera za produktivnost nakon samo 15 minuta punjenja. U Space Gray boji, HONOR MagicBook 14 bit će dostupan na odabranim europskim tržištima. Koštat će 1099 eura, a s RTX 2050 grafičkom karticom 1299 eura.

Honor Pad 8 je tablet od 12,2 inča

HONOR Pad 8 je tablet koji zadovoljava potrebe za produktivnošću i zabavom studenata i mladih profesionalaca, navode iz Honora. Radi se o uređaju s 12,2-inčnim 2K HONOR FullView zaslon s omjerom zaslona i tijela od 87% te podržava rezoluciju od 2000x1200 piksela. Opremili su ga s osam ugrađenih zvučnika za pružanje multimedijskih iskustava u pokretu. Sa sustavom HONOR Magic UI 6.1 i Google Play servisima, HONOR Pad 8 ima bateriju kapaciteta 7250 mAh. HONOR Pad 8 bit će dostupan na odabranim europskim tržištima..



Gateway to the future

Kao brand, HONOR dosljedno ulaže u spatial audio, AI i AR tehnologije, kako bi otključao imerzivna iskustva i pripremio se za sljedeću digitalnu revoluciju. Predstavljena tijekom HONOR-ove glavne sesije IFA-e, Gateway to the Future nova je inicijativa HONOR Talents osmišljena za obogaćivanje kulturne baštine snagom tehnologije. U suradnji s ARLOOPA-om, HONOR je izazvao dvojicu renomiranih umjetnika – Yunuenea i Tima Helgerta – da kreativno ponovno osmisle kultnu zgradu Wasserschloss smještenu u hamburškom Speicherstadtu, na UNESCO-vom popisu svjetske baštine. AR iskustvo sada je uživo na lokaciji u Speicherstadtu, a također je dostupno korisnicima za gledanje kod kuće putem aplikacije ARLOOPA, nudeći korisnicima pametnih telefona novi način otkrivanja kulturnog blaga putem impresivnog AR-a. Videozapis kampanje dostupan je ovdje: https://youtu.be/7rwwZQw2C4M

HONOR-ov prostorni zvuk

Honor je u Berlinu predslavio i novo rješenje Prostorni audio, dizajnirano kako bi omogućili slušalicama da proizvode široke, filmske 3D zvučne efekte koji stvaraju osjećaj uranjanja potreban za AR i VR iskustva sljedeće generacije. HONOR-ov prostorni zvuk prvi podržava podešavanje udaljenosti eksternalizacije zvuka, pružajući korisnicima dinamičko podešavanje udaljenosti virtualnih izvora zvuka od 0,15 do 10 metara kako bi odgovaralo personaliziranijem iskustvu slušanja.