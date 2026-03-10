Stiže 163 novih emojija za iPhone, a korisnici su najviše oduševljeni jednim licem

Apple je objavio svoju četvrtu razvojnu beta verziju za iOS 26.4, koja uključuje pristup za 163 nova emojija, prenosi Daily Mail. Iako je 150 od njih samo varijacija u tonovima kože za postojeće likove, 13 predstavlja potpuno nove koncepte. Među njima su se našli lik nalik Bigfootu nazvan "dlakavo stvorenje" i "borbeni oblak" koji prikazuje oblak iz kojeg eksplodiraju zvijezde. Ostale nove opcije uključuju orku, odron i trombon.

Što donosi nova nadogradnja?

Nove emojije u beta ažuriranju iOS-a 26.4 prva je uočila Emojipedia koja je sve podijelila.

Foto: emojipedia.org

"Ova ažuriranja nalaze se u verziji iOS 26.4 beta 4, koja je sada dostupna razvojnim programerima", objasnili su iz Emojipedije. "Na temelju povijesti dosadašnjih iOS beta verzija, konačno javno izdanje iOS-a 26.4 vjerojatno će stići korisnicima krajem ožujka ili početkom travnja."

Većina novih emojija zapravo su sekvence tonova kože za već postojeće emojije "osobe koje se hrvaju" i "osobe sa zečjim ušima". Međutim, 13 je potpuno novih, a to su: začuđeno lice, "borbeni oblak", orka, dlakavo stvorenje, trombon, odron, škrinja s blagom i balerina, koja je dostupna u žutoj boji ili u pet različitih tonova kože.

Začuđeno lice je apsolutni hit

Nakon objave, tisuće obožavatelja pohrlile su na platformu X kako bi raspravljale o emojijima koje najviše iščekuju. Ipak, novi emoji koji je izazvao najviše uzbuđenja među korisnicima je "začuđeno lice", koje ima rumene obraze i velike oči.

Foto: X (Twitter)

​- Ovo će biti u top pet emojija - napisao je jedan uzbuđeni obožavatelj na X-u.

​- Začuđeno lice postat će najkorišteniji emoji preko noći - dodao je drugi. Jedan je obožavatelj objavio snimku zaslona emojija i našalio se: "Ja kad me šef pita jesam li dovršio zadatke koje mi je dao."

Foto: emojipedia.org

Drugi je otišao toliko daleko da je ustvrdio: "Začuđeno lice srušit će internet."