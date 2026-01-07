Obavijesti

SAVJETI ZA SIGURNU VOŽNJU

Evo kako voziti po snijegu!

Piše Veronika Miloševski,
Zagreb: Čišćenje gradskih ulica | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Prije polaska na put u zimskim uvjetima preporučuje se provjeriti stanje na cestama i vremensku prognozu. Ako su uvjeti izrazito nepovoljni, najbolje je odgoditi putovanje

Snijeg, poledica i niske temperature značajno otežavaju vožnju te povećavaju rizik od prometnih nesreća. Iako su zimske gume i lanci obavezni u zimskim uvjetima, oni sami po sebi nisu jamstvo sigurnosti. Ključnu ulogu i dalje ima način vožnje i prilagodba ponašanja vozača uvjetima na cesti.

- Automobil u zimskim uvjetima prije svega mora biti propisno opremljen. To znači da mora imati zimske gume s oznakom M+S ili, u određenim slučajevima, ljetne gume s dubinom šare od najmanje 4 milimetra, uz obavezno posjedovanje lanaca za snijeg. Lanci se postavljaju na pogonske kotače, odnosno na kotače preko kojih se prenosi snaga motora - rekao nam je vlasnik zagrebačke autoškole VBS-Centar Zagreb, Vlado Bodrožić-Selak.

Važno je napomenuti da zimska oprema poboljšava prianjanje, ali ne može u potpunosti eliminirati rizik od klizanja, osobito na ledu.

- Vožnja po snijegu zahtijeva smanjenu i prilagođenu brzinu. Nagla ubrzanja, oštri pokreti volanom i snažno kočenje najčešći su uzroci gubitka kontrole nad vozilom. Upravljanje treba biti nježno, a reakcije vozača smirene i predvidljive - rekao je Bodrožić-Selak.

Kočenje se mora obavljati postupno i s većim razmakom u odnosu na vozilo ispred, jer je zaustavni put na snijegu i ledu dulji nego na suhom kolniku.

- Kod vožnje po snijegu i poledici posebno je važno pravilno mijenjati brzine. Spojku treba popuštati postupno kako bi se izbjegle nagle promjene okretnog momenta. Upravo takve nagle promjene mogu dovesti do proklizavanja kotača i gubitka stabilnosti vozila - rekao je.

Česta je zabluda da zimske gume ili lanci omogućuju potpuno sigurno kretanje u svim zimskim uvjetima. Na ledu, osobito na crnom ledu, ni jedna vrsta opreme ne može osigurati potpuno prianjanje. Zato je oprezna vožnja, pravovremena reakcija i prilagodba uvjetima na cesti jedina prava sigurnosna mjera.

Prije polaska na put u zimskim uvjetima preporučuje se provjeriti stanje na cestama i vremensku prognozu. Ako su uvjeti izrazito nepovoljni, najbolje je odgoditi putovanje. Vozači trebaju imati na umu da dolazak na odredište nekoliko minuta kasnije nikada nije važniji od sigurnosti.

