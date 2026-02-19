Evo koliko treba najvećim kompanijama da zarade milijun dolara: Nekima samo minute
Nekad se čini da velike kompanije zarađuju ‘u hodu’, ali kad se prihodi pretvore u vrijeme, brojke zvuče još luđe. Ova galerija prikazuje okvirno koliko bi trebalo pojedinim gigantima da naprave 1 milijun dolara prihoda, kad bi prihod tekao ravnomjerno 0 do 24. Naravno, stvarnost nije ravna crta: postoje sezonalnost, kvartali, veliki lansiranja i skokovi potražnje. Zato ove brojke treba čitati kao prosjek, a ne kao štopericu. I da, kod najvećih je riječ o minutama, ne o satima.