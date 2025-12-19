Facebook testira naplatu za dijeljenje vanjskih linkova

Meta je potvrdila da na Facebooku provodi test u kojem se ograničava broj objava koje sadrže vanjske linkove, osim ako korisnik nema plaćenu Meta Verified pretplatu. Prema porukama koje su neki korisnici dobili, promjena se počela prikazivati od 16. prosinca i odnosi se na dio profila u Professional Modeu te na Facebook stranice.

Važno je naglasiti što se stvarno mijenja, a što ne. Ne radi se o tome da Facebook naplaćuje “svaku objavu”, nego konkretno cilja objave koje vode izvan Mete, dakle link na web, članak, webshop, YouTube i slično. U tom testu limit je dvije takve objave mjesečno, a sve preko toga traži pretplatu.

Meta Verified je njihova pretplata koja inače nudi oznaku potvrđenog profila i dodatnu podršku, a u ovom slučaju bi donosila i “više linkova” kao dio pogodnosti. TechCrunch navodi početnu cijenu od 14,99 dolara mjesečno, dok Guardian spominje cijenu od najmanje 9,99 funti u UK-u i više razine koje mogu ići znatno više.

Meta tvrdi da je to “ograničeni test” kojim provjeravaju donosi li mogućnost objave većeg broja linkova dodatnu vrijednost pretplatnicima. U istom testu, prema TechCrunchu, izdavači nisu uključeni, a linkovi u komentarima nisu zahvaćeni, što znači da se i dalje može staviti link ispod objave umjesto u samu objavu.

Zašto je ovo osjetljivo? Jer linkovi su osnovni alat svima koji žive od prometa, kreatorima, malim brendovima, udrugama, eventima i naravno medijima. Ako se dijeljenje linkova oteža ili “poskupi”, dio ljudi će prestati dijeliti članke i sadržaj s weba, a to može dodatno smanjiti posjete portalima i drugim stranicama koje ovise o Facebooku. Guardian već naglašava da su izdavači i dosad imali padove prometa zbog promjena u Metinim algoritmima i prioriteta sadržaja.



Dakle, ako vam se ograničenje pojavi, najjednostavnija “zaobilaznica” je objaviti tekst ili sliku bez linka, a link staviti u komentar. Druga opcija je češće koristiti sadržaj unutar Metinih platformi, primjerice link na Facebook objavu ili Instagram sadržaj, što test prema TechCrunchu ne ograničava na isti način.

Za sada je najpoštenije ovo gledati kao test, ne kao konačnu odluku. No ako Meta proširi pravilo, to bi moglo promijeniti navike dijeljenja sadržaja i dodatno pogurati trend da društvene mreže žele da se sve odvija “unutra”, bez izlaska na web.