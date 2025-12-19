Obavijesti

Tech

Komentari 0
NOVI 'UDAR' IZ METE

Facebook testira naplatu za dijeljenje vanjskih linkova

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 1 min
Facebook testira naplatu za dijeljenje vanjskih linkova
Foto: Gonzalo Fuentes

Meta testira novu promjenu na Facebooku koja bi mogla utjecati na kreatore i stranice koje često dijele linkove. Profili bez Verified pretplate mogu objaviti do dvije objave s vanjskim linkom mjesečno.

Meta je potvrdila da na Facebooku provodi test u kojem se ograničava broj objava koje sadrže vanjske linkove, osim ako korisnik nema plaćenu Meta Verified pretplatu. Prema porukama koje su neki korisnici dobili, promjena se počela prikazivati od 16. prosinca i odnosi se na dio profila u Professional Modeu te na Facebook stranice.

Važno je naglasiti što se stvarno mijenja, a što ne. Ne radi se o tome da Facebook naplaćuje “svaku objavu”, nego konkretno cilja objave koje vode izvan Mete, dakle link na web, članak, webshop, YouTube i slično. U tom testu limit je dvije takve objave mjesečno, a sve preko toga traži pretplatu.

INTERNO ISTRAŽIVANJE Meta 'zakopala' dokaze da pauza od Fejsa i Instagrama smanjuje depresiju
Meta 'zakopala' dokaze da pauza od Fejsa i Instagrama smanjuje depresiju

Meta Verified je njihova pretplata koja inače nudi oznaku potvrđenog profila i dodatnu podršku, a u ovom slučaju bi donosila i “više linkova” kao dio pogodnosti. TechCrunch navodi početnu cijenu od 14,99 dolara mjesečno, dok Guardian spominje cijenu od najmanje 9,99 funti u UK-u i više razine koje mogu ići znatno više.

Meta tvrdi da je to “ograničeni test” kojim provjeravaju donosi li mogućnost objave većeg broja linkova dodatnu vrijednost pretplatnicima. U istom testu, prema TechCrunchu, izdavači nisu uključeni, a linkovi u komentarima nisu zahvaćeni, što znači da se i dalje može staviti link ispod objave umjesto u samu objavu. 

REDOVITO UŠMINKAVANJE Facebook se drastično mijenja: Uvode opciju koju volimo na Instragramu, ovo su sve novosti
Facebook se drastično mijenja: Uvode opciju koju volimo na Instragramu, ovo su sve novosti

Zašto je ovo osjetljivo? Jer linkovi su osnovni alat svima koji žive od prometa, kreatorima, malim brendovima, udrugama, eventima i naravno medijima. Ako se dijeljenje linkova oteža ili “poskupi”, dio ljudi će prestati dijeliti članke i sadržaj s weba, a to može dodatno smanjiti posjete portalima i drugim stranicama koje ovise o Facebooku. Guardian već naglašava da su izdavači i dosad imali padove prometa zbog promjena u Metinim algoritmima i prioriteta sadržaja.

NOVI UPDATE NA WHATSAPPU WhatsApp je počeo ubacivati oglase u Status i Kanale: Evo kako ih sakriti i kontrolirati
WhatsApp je počeo ubacivati oglase u Status i Kanale: Evo kako ih sakriti i kontrolirati


Dakle, ako vam se ograničenje pojavi, najjednostavnija “zaobilaznica” je objaviti tekst ili sliku bez linka, a link staviti u komentar. Druga opcija je češće koristiti sadržaj unutar Metinih platformi, primjerice link na Facebook objavu ili Instagram sadržaj, što test prema TechCrunchu ne ograničava na isti način. 

Za sada je najpoštenije ovo gledati kao test, ne kao konačnu odluku. No ako Meta proširi pravilo, to bi moglo promijeniti navike dijeljenja sadržaja i dodatno pogurati trend da društvene mreže žele da se sve odvija “unutra”, bez izlaska na web.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo koliko biste ostarili da 50 godina provedete na Marsu!
ZNANSTVENI RAD

Evo koliko biste ostarili da 50 godina provedete na Marsu!

Fizičari s američkog Nacionalnog instituta za standarde i tehnologiju (NIST) po prvi su put izračunali koliko brže teče vrijeme na Marsu u odnosu na Zemlju
NEVJEROJATNO Odbjegla crna rupa juri svemirom i iza sebe ostavlja život! Evo i kako...
POTVRDILI ZNANSTVENICI

NEVJEROJATNO Odbjegla crna rupa juri svemirom i iza sebe ostavlja život! Evo i kako...

Ovo otkriće ne samo da potvrđuje postojanje odbjeglih crnih rupa, već i otkriva novi mehanizam stvaranja života u svemiru!
Nova FIFA dolazi na Netflix
VELIKI DODATAK NETLIXU

Nova FIFA dolazi na Netflix

FIFA i Netflix službeno su najavili novu nogometnu igru koja dolazi ekskluzivno na Netflix Games. Ciljaju ljeto 2026. i Svjetsko prvenstvo, a format će biti drugačiji od klasičnih konzolnih FIFA izdanja kakva pamtimo.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025