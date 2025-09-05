Facebook vraća staru opciju koja je oduševila milijune

Facebook ponovno oživljava svoju klasičnu opciju "bockanja" (poke), popularnu značajku iz ranih dana platforme koja je korisnicima omogućavala da privuku pažnju prijatelja virtualnim “pogurancom”, piše Techcrunch.

Iako je "bockanje" s godinama palo u zaborav, nedavni porast korištenja među mlađim korisnicima potaknuo je tvrtku da ga ponovno istakne kao važan dio Facebook iskustva.

Što je novo

Korisnici sada mogu "bocnuti" prijatelja izravno putem posebnog gumba na njihovom profilu. Prijatelj koji je bocnut dobit će obavijest o tome. Na stranici facebook.com/pokes korisnici mogu: vidjeti tko ih je bocnuo, pronaći prijatelje koje mogu bockati, pratiti broj međusobnih bockanja, odbijati bockanja ako ne žele uzvratiti

Facebook tako ponovno stavlja naglasak na laganu, zaigranu interakciju među korisnicima, što je očito posebno privlačno mlađim generacijama koje otkrivaju ovu staru značajku po prvi put.

Značajka praćenja bockanja (poke count) osmišljena je ponajviše kako bi privukla mlađe korisnike, koji su odrasli uz elemente "gamifikacije" u društvenim aplikacijama poput Snapchata i TikToka – primjerice, Streaks, koji korisnicima pokazuju koliko dana uzastopno komuniciraju s određenom osobom.

Takve funkcije navodno pomažu u praćenju komunikacije s najvažnijim kontaktima, ali su istovremeno bile meta regulatornih istraga i tužbi zbog potencijalno ovisničkog dizajna, koji potiče stalno korištenje aplikacija, osobito među mladima.

Facebookova nova strategija

Kako bi postigao sličnu razinu angažmana, Meta sada dodatno ističe broj bockanja između korisnika. Kako se broj bockanja povećava, uz ime prijatelja pojavljuju se različite ikone, poput vatrenog emojija ili broja "100", što dodatno pojačava osjećaj "napretka" i igre.

Povratak bockanja

Ovo nije prvi pokušaj da se "bockanje" oživi. U ožujku 2024., Facebook je objavio da je: olakšao pronalazak stranice za bockanje putem pretrage, omogućio brže bockanje prijatelja odmah nakon što ih korisnik pronađe u tražilici. Prema podacima Mete, ti su mali zahvati povećali broj bockanja 13 puta u samo mjesec dana nakon uvođenja.

Facebook nikada nije jasno definirao svrhu bockanja, što je dio njegove dugovječne privlačnosti korisnici su sami interpretirali značenje:

za privlačenje pažnje, kao flert, iz čiste dosade ili za zabavu, da nekoga "malo živciraju". U konačnici, bockanje je namjerno ostavljeno dvosmisleno, kako bi svatko mogao dati vlastito značenje toj maloj digitalnoj gesti.