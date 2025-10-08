Obavijesti

Tech

Komentari 0
GTA ONLINE

Fanovi GTA ovo su godinama čekali. Napokon ćemo u igri moći kupiti vile u Los Santosu

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Fanovi GTA ovo su godinama čekali. Napokon ćemo u igri moći kupiti vile u Los Santosu
Foto: RockstarGames

Novi update donosi dugoočekivanu mogućnost kupnje pravih vila s dubljim uređenjem interijera i društvenim aktivnostima, plus novo in-game tržište nekretnina za razgled i nadogradnje. Uz to su najavljeni i sezonski dropovi nakon izlaska, pa “Mansion” nije samo jednokratni DLC nego početak šireg lifestyle ciklusa u Los Santosu ove zime.

OGLAS
OGLAS

Zajednica ga traži godinama, a ove zime dočekat ćemo ga i službeno: „Mansion“ update za GTA Online trebao bi donijeti kupnju pravih vila u Los Santosu, uz potpuno novi „real estate“ sustav i najveći plan sadržaja nakon izlaska u povijesti serijala. Prema dosad objavljenim informacijama i analizama insajdera (PCGamer i RockstarINTEL), zimski DLC 2025. fokusira se na kupovinu luksuznih vila – ne samo kao statusni simbol, nego i s funkcionalnostima (zabave, prilagodbe interijera, potencijalne aktivnosti) koje nadilaze postojeće apartmane i penthouse. Spominje se čak i novo web tržište unutar igre za pregled ponude i nadogradnji, uz „gradilišne“ događaje koji će uvoditi novitete kako se update bliži. 

NAPADI PO ULICI GTA 6: Tiktoker uznemiravao Rockstarove developere na ulici
GTA 6: Tiktoker uznemiravao Rockstarove developere na ulici
ČUDO JEDNO TOP 10 nevjerojatnih stvari koje nas čekaju u novom GTA6!
TOP 10 nevjerojatnih stvari koje nas čekaju u novom GTA6!
OGLAS

Rockstar za zimu najavljuje i agresivan post-launch raspored – više sezonskih dropova, nove modove i potencijalne teaseove za pomorsku borbu nakon lansiranja, što bi „Mansion“ paketu trebalo dati dug životni vijek. Iako točan datum i pune značajke još čekamo, konsenzus izvora je jasan: zimski update 2025. trebao bi biti najveći u godini i svojevrsni „labuđi pjev“ GTA Onlinea prije potpune smjene generacija uz GTA 6. Do službene objave sve treba uzeti s rezervom – ali ako se najave potvrde, Los Santos napokon dobiva vile kakve igrači traže još od 2013. godine, a Rockstar se izgleda želi dostojno oprostiti od najvećeg gejmerskog naslova u povijesti.

Pogledajte kako bi novi update trebao izgledati:

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

OGLAS
OGLAS
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OGLAS
Komentari 0
OGLAS
ZABRINJAVAJUĆE Sori, nismo ga vidjeli: Asteroid proletio blizu, evo što bi bilo da nas je udario!
PREKASNO GA UOČILI

ZABRINJAVAJUĆE Sori, nismo ga vidjeli: Asteroid proletio blizu, evo što bi bilo da nas je udario!

Asteroid 2025 TF zabilježen je kao drugi najbliži prolazak asteroida u povijesti koji nije rezultirao udarom. Otkriven je tek nekoliko sati nakon što je već bio na sigurnoj udaljenosti, jureći natrag u svemir
Facebook opet u problemu, za mnoge je 'pao'. Radi li vama?
NOVE MUKE ZA ZUCKERBERGA

Facebook opet u problemu, za mnoge je 'pao'. Radi li vama?

Korisnici javljaju da im se aplikacija ne učitava ili im se prikazuje poruka o pogrešci. Neki se uopće ne mogu prijaviti na svoj profil, dok drugima sadržaj na početnoj stranici ne radi kako treba.
OGLAS
OGLAS
Novi detalji otkrivaju i boje za Samsung Galaxy S26 Ultru, a zbog narančaste gore komentari
APPLE KAO UZOR?

Novi detalji otkrivaju i boje za Samsung Galaxy S26 Ultru, a zbog narančaste gore komentari

Mnogi korisnici tvrde da nova nijansa previše podsjeća na Appleov “Cosmic Orange” iPhone 17 Pro Max, no radi se tek o maketama koje su procurile i nije sigurno da će Samsung do siječnja uopće zadržati ove boje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025