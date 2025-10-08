Fanovi GTA ovo su godinama čekali. Napokon ćemo u igri moći kupiti vile u Los Santosu

Zajednica ga traži godinama, a ove zime dočekat ćemo ga i službeno: „Mansion“ update za GTA Online trebao bi donijeti kupnju pravih vila u Los Santosu, uz potpuno novi „real estate“ sustav i najveći plan sadržaja nakon izlaska u povijesti serijala. Prema dosad objavljenim informacijama i analizama insajdera (PCGamer i RockstarINTEL), zimski DLC 2025. fokusira se na kupovinu luksuznih vila – ne samo kao statusni simbol, nego i s funkcionalnostima (zabave, prilagodbe interijera, potencijalne aktivnosti) koje nadilaze postojeće apartmane i penthouse. Spominje se čak i novo web tržište unutar igre za pregled ponude i nadogradnji, uz „gradilišne“ događaje koji će uvoditi novitete kako se update bliži.

Rockstar za zimu najavljuje i agresivan post-launch raspored – više sezonskih dropova, nove modove i potencijalne teaseove za pomorsku borbu nakon lansiranja, što bi „Mansion“ paketu trebalo dati dug životni vijek. Iako točan datum i pune značajke još čekamo, konsenzus izvora je jasan: zimski update 2025. trebao bi biti najveći u godini i svojevrsni „labuđi pjev“ GTA Onlinea prije potpune smjene generacija uz GTA 6. Do službene objave sve treba uzeti s rezervom – ali ako se najave potvrde, Los Santos napokon dobiva vile kakve igrači traže još od 2013. godine, a Rockstar se izgleda želi dostojno oprostiti od najvećeg gejmerskog naslova u povijesti.

Pogledajte kako bi novi update trebao izgledati:

