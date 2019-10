Fantastični Red Dead 2 uskoro bi mogli igrati i na računalima?

Red Dead Redemption 2 napokon bi mogao stići na Windows računala nakon što je navodna PC verzija Rockstarovog prošlogodišnjeg hita dobila dobnu klasifikaciju u Australiji.

Osim toga, željno iščekivani The Last of Us: Part 2 dobio je datum izlaska, Mario Kart: World Tour je izašao uz nemale kritike, a Death Stranding je pozlatio i spreman je za ekskluzivan debi na PlayStationu 4 početkom studenog.

Pogledajte 30. Weekly Byte:

To su samo neke od najvećih vijesti iz svijeta videoigara koje smo dobili u zadnjih sedam dana, a puni pregled gaming događanja iz tjedna koji je iza nas pogledajte u 30. epizodi Lvl8.-ovog Weekly Bytea koju možete pogledati iznad.

Ova će jesen tako biti još jedan sjajan period za gaming publiku, a niti zima koja je ispred nas ne djeluje ništa slabije po pitanju novih naslova koji stižu na PC i konzole, ali i mobitele. Sredinom listopada u Zagrebu će se također održati finale prve sezone Esports prvenstva Hrvatske, državnog natjecanja u videoigrama koje promovira odgovoran pristup videoigrama te gaming kao sport, ali i sektor ogromnog ekonomskog potencijala za Lijepu našu.