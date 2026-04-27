Fantastično: Kako vaše ime izgleda ispisano u satelitskim snimkama krajolika Zemlje

NASA je predstavila fascinantan digitalni alat koji omogućuje da svoje ime ili bilo koju riječ ispišete stvarnim satelitskim snimkama Zemlje. Projekt "Your Name in Landsat" na jedinstven način spaja više od 50 godina podataka prikupljenih misijama Landsat, pretvarajući geološke podatke u personaliziranu umjetnost. Inicijativa, predstavljena povodom Dana planeta Zemlje, poziva javnost da istraži ljepotu našeg planeta iz potpuno nove perspektive.

Kako funkcionira interaktivni alat?

Foto: NASA

Korištenje alata je jednostavno. Posjetitelji interaktivne stranice "Your Name in Landsat" u predviđeno polje upisuju željeno ime ili riječ. Sustav zatim automatski generira kolaž satelitskih snimaka, pri čemu svako slovo odgovara stvarnom obliku u prirodi - od zavojitih rijeka i obala do planinskih lanaca. Ako niste zadovoljni prvim rezultatom, osvježavanjem stranice alat nudi nove varijacije slika za svako slovo.

Prelaskom miša preko pojedinog "slova" otkrivaju se geografska lokacija i koordinate prikazanog krajolika. Gotovu sliku moguće je preuzeti kao PNG datoteku ili podijeliti s drugima.

Slova skrivena u rijekama i kraterima

Neki su oblici u prirodi češći, pa tako za slovo "A" postoji pet različitih opcija, uključujući snimke delte Yukona na Aljasci i jezera u Azerbajdžanu. S druge strane, neka su slova rjeđa, poput "G", za koje je dostupna samo jedna opcija - vijugava rijeka u Brazilu. Među ostalim primjerima ističu se snježne doline Tibeta koje tvore slovo "L" i vulkanski krater na Antarktici koji izgleda kao "O". Kennedyjev svemirski centar projekt je popratio objavom:

"Ovaj planet može doslovno ispisati vaše ime", što je izazvalo oduševljenje na društvenim mrežama.

Više od pola stoljeća promatranja Zemlje

Iza ovog zabavnog alata stoji znanstveno blago - program Landsat. Riječ je o zajedničkoj inicijativi NASA-e i Geološkog zavoda Sjedinjenih Država (USGS) koja neprekidno promatra Zemlju još od 1972. godine. Landsat arhiva predstavlja najduži kontinuirani zapis Zemljine površine iz svemira, a od 2008. svi su podaci besplatni i javno dostupni. Znanstvenici ih koriste za praćenje krčenja šuma, otapanja ledenjaka, širenja gradova i utjecaja klimatskih promjena. Trenutno su aktivni sateliti Landsat 8 i 9, koji zajedno svakodnevno snime gotovo 1500 scena. Projekt su razvili Ross Walter, Allison Nussbaum i Ginger Butcher, koristeći snimke iz NASA-inih, USGS-ovih i ESA-inih repozitorija.

*uz korištenje AI-ja