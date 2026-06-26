Grand Theft Auto 6: Sve što znamo do sada o igri stoljeća

Rockstar Games je konačno otkrio ključne detalje o Grand Theft Auto 6, koji stiže 19. studenog 2026. godine. No, umjesto čistog uzbuđenja, najave su donijele i duboku podjelu. Dok narativna struktura obećava revoluciju, poslovne odluke poput visoke cijene, sadržaja zaključanog iza paywalla i izostanka fizičkog diska izazvale su val nezadovoljstva.

Narativna evolucija po uzoru na Divlji zapad

Najveća promjena je struktura priče. Po uzoru na Red Dead Redemption 2, avantura dvoje protagonista, Lucije i Jasona, odvijat će se kroz poglavlja. Fanovi nagađaju da bi ovakav pristup mogao omogućiti vremenske skokove i značajne promjene na mapi, poput novih zgrada koje se grade tijekom priče. Svako poglavlje moglo bi se fokusirati na različiti dio goleme mape države Leonida, donoseći drugačiju atmosferu. Procjenjuje se da će glavna priča trajati do 75 sati. Sadržaj poput vozila i oružja otključavat će se postepeno, što je značajan odmak od klasične GTA formule usmjerene na imerzivnije pripovijedanje.

Prazna kutija i kraj jedne ere?

Ipak, najviše prašine podigla je odluka da fizičko izdanje igre neće sadržavati disk. U kutiji će se nalaziti samo kod za preuzimanje. Ovaj potez izazvao je bijes dijela zajednice koji ga smatra anti-potrošačkim. Razlozi za kritiku su jasni: eliminacija tržišta rabljenih igara, nemogućnost posuđivanja i osjećaj da kupci za 80 eura dobivaju samo plastičnu kutiju. Mnogi smatraju da Rockstar ovime postavlja opasan presedan. Iako tvrtka vjerojatno želi potpunu kontrolu i spriječiti curenje informacija, igrači se osjećaju prevareno. "Pa koja je svrha ovakvog fizičkog izdanja?", jedan je od čestih komentara, dok drugi ističu ironiju da je Rockstar nekoć bio vrlo poznat po bogatim izdanjima s kartama.

Cijena od 100 eura za potpuni doživljaj

Uz standardno izdanje od 80 eura, nudi se i Ultimate Edition za 100 eura, a njegov sadržaj je dodatno podgrijao raspravu. Naime, određene trgovine unutar igre bit će dostupne isključivo kupcima ove skuplje verzije. To uključuje frizerske salone, salone za tetoviranje te trgovine koje nude ekskluzivnu odjeću i modifikacije za vozila. Iako je pojašnjeno da osnovne mogućnosti prilagodbe neće biti zaključane, sam koncept "zaključanih vrata" u otvorenom svijetu djeluje odbojno. Zamisao da će igrač doći do trgovine i vidjeti poruku "Kupite Ultimate Edition za ulazak!" mnogima je apsurdna i percipira se kao agresivan način poticanja na dodatnu potrošnju, umjesto suptilnije integracije bonusa.

Solo avantura na početku

Za kraj, važno je napomenuti da će Grand Theft Auto 6 pri izlasku biti isključivo single-player iskustvo. Nova verzija megapopularnog GTA Online moda neće biti dostupna odmah, već će biti objavljena naknadno. Ovaj pristup preslikava strategiju korištenu kod Red Dead Redemptiona 2, omogućujući igračima da se prvo u potpunosti posvete priči o Luciji i Jasonu. Time se razvojnom timu daje i dodatan prostor da ispolira online iskustvo prije nego što ga pusti u pogon.