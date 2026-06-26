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PARNA JURILICA

Najluđi motocikl na svijetu: Ide na paru, do stotke stiže za 0.4 s

Piše Autostart,
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Najluđi motocikl na svijetu: Ide na paru, do stotke stiže za 0.4 s
Foto: Youtube/Screenshoot

Force of Nature nije najbrži motocikl na četvrt milje u apsolutnom smislu, jer postoje i raketni motocikli s još boljim vremenima. No njegov kreator vjeruje da još nije došao do granice

Admiral

Najbrži motocikl na svijetu ne koristi benzin, ne urla poput MotoGP stroja i nema bateriju. Zove se Force of Nature, pokreće ga para, a ubrzava toliko brutalno da brojke zvuče nevjerojatno. Izradio ga je Graham Sykes, 62-godišnji precizni inženjer iz North Yorkshirea, a do 100 km/h stiže za samo 0,4 sekunde.

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