Force of Nature nije najbrži motocikl na četvrt milje u apsolutnom smislu, jer postoje i raketni motocikli s još boljim vremenima. No njegov kreator vjeruje da još nije došao do granice
PARNA JURILICA
Najluđi motocikl na svijetu: Ide na paru, do stotke stiže za 0.4 s
Čitanje članka: < 1 min
Najbrži motocikl na svijetu ne koristi benzin, ne urla poput MotoGP stroja i nema bateriju. Zove se Force of Nature, pokreće ga para, a ubrzava toliko brutalno da brojke zvuče nevjerojatno. Izradio ga je Graham Sykes, 62-godišnji precizni inženjer iz North Yorkshirea, a do 100 km/h stiže za samo 0,4 sekunde.
Pročitajte više na Autostartu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+