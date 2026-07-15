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Fiat otkrio Grizzly i Grizzly Fastback: Ovo su svi detalji

Piše Autostart,
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Fiat otkrio Grizzly i Grizzly Fastback: Ovo su svi detalji
Foto: Fiat
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Klasični Grizzly zamišljen je kao racionalan i prostran SUV namijenjen obiteljima, dok Grizzly Fastback istu tehničku osnovu kombinira s izraženijom i dinamičnijom siluetom

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Fiat je objavio nove fotografije, video i prve konkretnije tehničke podatke o modelima Grizzly i Grizzly Fastback, dvama novim obiteljskim SUV-ovima kojima se talijanska marka vraća u važan europski C-segment. Novi modeli predstavljeni su povodom 127. rođendana Fiata, a prvi put pred publikom pojavit će se u listopadu na salonu automobila u Parizu. Početak prodaje očekuje se u posljednjem tromjesečju ove godine.
 

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