Fiat otkrio Grizzly i Grizzly Fastback: Ovo su svi detalji

Fiat je objavio nove fotografije, video i prve konkretnije tehničke podatke o modelima Grizzly i Grizzly Fastback, dvama novim obiteljskim SUV-ovima kojima se talijanska marka vraća u važan europski C-segment. Novi modeli predstavljeni su povodom 127. rođendana Fiata, a prvi put pred publikom pojavit će se u listopadu na salonu automobila u Parizu. Početak prodaje očekuje se u posljednjem tromjesečju ove godine.



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