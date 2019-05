Filmska predviđanja: Ove su tehnologije postale stvarnost

Brojni filmovi zamišljali su budućnost koja nam iz današnje perspektive izgleda komično, ali velik je niz onih koji su prilično točno predvidjeli kako će se znanost i tehnologija razvijati. Business Insider objavio je listu SF klasika koji su odlično prognozirali, uz uvjet da se radi o filmovima koji su stari barem 21 godinu.

Put na Mjesec, 1902.

Samo deset godina nakon izuma prve filmske kamere i tri godine prije otvorenja prvog kina na svijetu, francuski filmograf Georges Melies pozabavio se idejom putovanja u svemir te snimio priču o posadi koja u metalnoj kapsuli, koju ispaljuje top, putuje na Mjesec.

Metropolis, 1927.

Metropolis danas nije nimalo lak film za gledanje. Radi se o crno-bijelom filmu bez zvuka koji traje više od dva sata. No, ljubitelji SF-a itekako su svjesni njegove vrijednosti. Metropolis je inače prvi film u kojem su prikazani roboti što je za to vrijeme sigurno bilo vizionarski.

Fahrenheit 451, 1966.

François Truffaut prvi je redatelj koji se odvažio u ekranizaciji legendarne knjige Raya Bradburyja, i jedan od prvih koji su predvidjeli postojanje - slušalica - ali u smislu kako ih danas uglavnom koristimo i praktično bez prestanka nosimo. Slušalice bez kojih gotovo nitko od nas ne izlazi iz stana ili kuće Bradbury, a nakon njega i Truffaut zamislili su kao sitne uređaje koji sviraju glazbu i emitiraju glas izravno u uho. Naime i tada su postojale slušalice, međutim one su bile uglavnom glomazne.

2001: Odiseja u svemiru, 1968.

Odiseja u svemiru smatra se jednim od najboljih filmova u povijesti, a lista svega što je taj film predvidio je poduža. Tu su tableti, svemirski turizam i - videopozivi - baš kao u Skypeu ili Messengeru.

Demonsko sjeme, 1977.

SF horor iz 1977. godine, piše Business Insider, prvi je film u kojem se pojavljuje ideja onoga što danas nazivamo 'pametnim domovima' ili 'pametnim kućama'.

U tom filmu znanstvenik razvije Proteusa IV, računalo čija je namjena liječenje leukemije, no računalo koje se otme kontroli, zaljubi se u suprugu svojeg kreatora, instalira se u njihovu kuću te preuzme kontrolu nad svim uređajima u njoj.

Zvjezdane staze, 1966.

Jedna od najomiljenijih serija u povijesti televizije također je predvidjela cijelu paletu tehnoloških postignuća koja su nam u 2019. godini dio svakodnevice. Jedno od najznačajnijih je sigurno komunikator s antenom na izvlačenje koji je inspirirao Motorolinog inženjera Martina Coopera da dizajnira prvi mobilni telefon 1973. godine.

Istrebljivač, 1982.

Malo je SF filmova koji imaju povlašteniji status među ljubiteljima žanra od briljantnog Blade Runnera. Film koji je inače smješten upravo u 2019. godinu predvidio je humanoidne androide, klimatsku apokalipsu i kolonije u svemiru. To se, recimo, nije dogodilo, no jedno od predviđanja je, piše Business Insider, vrlo blizu realizaciji. To su - leteći automobili. Naime, cijeli niz kompanija ubrzano rade na 'dronovima za putnike' koji bi prevozili ljude ili pak dronovima koji bi raznosili poštu i robu koju ste naručili online.

Terminator, 1984.

Legendarni Terminator mnogima je utjerao strah u kosti samosvjesnim računalom koje započne nuklearni armagedon, neuništivi roboti kojima ništa ne može stati na put... Jedno od najtočnijih predviđanja bili su vojni dronovi opremljeni naoružanjem. Vojne dronove već godinama koriste najrazvijenije vojske svijeta.

Totalni opoziv, 1990.

Najtočnije futurističko predviđanje u 'Totalnom opozivu' bili su samovozeći automobili koji se u filmu zovu 'Johnnycabs'. U isto vrijeme, auto industrija već nekoliko godina testira samovozeće automobile i kamione, a dogodile su se i prve nesreće i smrtni slučajevi kada su ljudi volan prepustili isključivo umjetnoj inteligenciji.