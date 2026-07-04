Kineski auti osvajaju svijet

Kineski izvoz osobnih automobila doživio je dramatičan porast od 73 posto u svibnju u odnosu na isti mjesec prošle godine, dosegnuvši brojku od otprilike 809.000 isporučenih vozila. Ovaj iznenadni skok, kako pokazuju podaci Kineske udruge proizvođača automobila, izravna je posljedica globalne energetske krize potaknute ratnim sukobom na Bliskom istoku. Rekordno visoke cijene benzina i dizela natjerale su potrošače diljem svijeta da ubrzano razmatraju prelazak na električne alternative, što je kineskim proizvođačima, svjetskim liderima u proizvodnji električnih vozila, otvorilo vrata međunarodnih tržišta kao nikada prije.

Globalna kriza kao neočekivani katalizator

Glavni pokretač ove iznenadne promjene na tržištu je sukob između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana, koji je doveo do zatvaranja Hormuškog tjesnaca, ključne točke za transport gotovo petine svjetske nafte. Prekid opskrbe izazvao je poremećaje na globalnim energetskim tržištima i posljedično doveo do skoka cijena goriva. U Sjedinjenim Državama, primjerice, cijena galona (3,78 litara) benzina premašila je četiri dolara, što je razina koja značajno utječe na kućne budžete i poslovne troškove.

U takvim uvjetima, ekonomska računica posjedovanja vozila s motorom na unutarnje izgaranje postala je znatno nepovoljnija. Analitičari ističu kako su visoke cijene goriva djelovale kao snažan poticaj za potrošače da ozbiljnije razmotre dugoročne uštede koje nude električna vozila (EV). Paul Gong, voditelj UBS-ovog odjela za istraživanje kineske automobilske industrije, sažeo je situaciju.

​- Visoka cijena nafte svakako se pretočila u daljnji porast interesa za električna vozila.

Ovaj trend potvrđuje i struktura kineskog izvoza. Izvoz takozvanih vozila na nove izvore energije (NEV), što uključuje potpuno električna vozila i plug-in hibride, u svibnju se više nego udvostručio u odnosu na prošlu godinu, dosegnuvši 435.000 jedinica.

To znači da električna i hibridna vozila sada čine više od polovice, točnije 54 posto, ukupnog kineskog izvoza osobnih automobila.

Dok kineski automobili osvajaju svjetska tržišta, situacija na domaćem terenu znatno je drugačija. Domaća prodaja osobnih automobila u svibnju je pala za 23,4 posto u usporedbi s istim mjesecom lani, što predstavlja sedmi uzastopni mjesec pada. Prodaja tradicionalnih vozila na benzin i dizel strmoglavila se za gotovo 42 posto, dok je udio NEV vozila na domaćem tržištu premašio 60 posto, piše Associated Press.

Ovaj podatak ukazuje na duboku strukturnu transformaciju unutar Kine, ali i na izazove s kojima se proizvođači suočavaju. Intenzivan cjenovni rat na domaćem tržištu značajno je smanjio profitne marže, zbog čega je izvoz postao ne samo prilika za rast, već i nužnost za osiguravanje profitabilnosti.

Kineski proizvođači poput BYD-a stoga pojačavaju svoju ekspanziju na tržišta Latinske Amerike, Azije i Europe, piše

Tko su pobjednici izvozne utrke?

U borbi za globalnu dominaciju nekoliko se imena posebno ističe. Iako je tvrtka Chery već 23 godine najveći kineski izvoznik automobila i u svibnju je zadržala vodeću poziciju u ukupnom izvozu sa 179.285 prodanih vozila, prava zvijezda je BYD. Ova tvrtka, koja je prošle godine pretekla Teslu kao najveći svjetski proizvođač električnih vozila po prodaji, apsolutni je lider u izvozu NEV vozila. Samo u svibnju BYD je izvan Kine prodao više od 155.000 električnih i hibridnih vozila, što je povećanje od 80 posto u odnosu na prošlu godinu i čini čak 36,7 posto ukupnog kineskog izvoza NEV vozila.

Tik iza njih su i drugi snažni igrači. Geely je zabilježio nevjerojatan međugodišnji rast izvoza NEV vozila od čak 429 posto, dok je Tesla iz svoje tvornice u Šangaju izvezao 38.701 vozilo.

Značajan rast bilježi i Leapmotor, čiji je izvoz NEV vozila skočio za impresivnih 451 posto. Ovi podaci potvrđuju da je Kina iskoristila globalnu krizu kako bi se pozicionirala kao nezaobilazna sila u budućnosti automobilske industrije.

*uz korištenje AI-ja

