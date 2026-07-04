Kakav klasik: Cyberpunk 2077 na 40 milijuna prodanih kopija

Cyberpunk 2077 ponovno je u središtu pozornosti. Nakon nedavne najave druge sezone animirane serije "Cyberpunk: Edgerunners", koja bi trebala debitirati na Netflixu kasnije ove godine, razvojni studio CD Projekt Red potvrdio je da je igra sada premašila nevjerojatnih 40 milijuna prodanih primjeraka. Ovo postignuće označava značajnu prekretnicu za naslov koji je imao izuzetno problematičan početak, ali se s vremenom pretvorio u jedan od najvećih uspjeha u industriji videoigara.

Dugačak put do iskupljenja

Iako se danas slavi kao trijumf, put Cyberpunka 2077 bio je sve samo ne lagan. Igra je imala ogromno lansiranje u prosincu 2020. godine, s milijunima prednarudžbi i više od 13 milijuna prodanih kopija u prva dva tjedna. Međutim, entuzijazam je brzo splasnuo kada su igrači otkrili da je verzija igre pri izlasku bila puna tehničkih problema, osobito na konzolama starije generacije. To je dovelo do široko rasprostranjenih kritika, privremenog uklanjanja igre s PlayStation Storea i dramatičnog usporavanja prodaje tijekom 2021. godine, zbog čega je CD Projekt Red na neko vrijeme prestao dijeliti ažurirane prodajne brojke.

Preokret je počeo postupno. Kroz niz velikih ažuriranja, nadogradnji za konzole nove generacije, besplatnog DLC sadržaja i, što je najvažnije, neočekivanog uspjeha prve sezone anime serije "Cyberpunk: Edgerunners" 2022. godine, igra se počela oporavljati. Do kraja 2022. godine prodaja se popela na više od 20 milijuna primjeraka. Sada, manje od dvije godine kasnije, CD Projekt Red potvrdio je da je igra dosegla 40 milijuna prodanih primjeraka na svim platformama, udvostručivši prethodno postignuće.

Prekretnica s ekspanzijom i ažuriranjem 2.0

Mnogi smatraju da je ključni trenutak za oporavak igre bila jesen 2023., kada su istovremeno objavljeni besplatno ažuriranje 2.0 i velika ekspanzija "Phantom Liberty". Ažuriranje 2.0 temeljito je preradilo mnoge osnovne mehanike igre, uključujući policijski sustav, stabla vještina i borbu s vozilima, čime je iskustvo igranja podignuto na potpuno novu razinu. Ekspanzija "Phantom Liberty" dodala je novu špijunsku priču i novo područje unutar Night Cityja te je do svibnja 2025. prodana u 10 milijuna primjeraka, dodatno potvrđujući povratak povjerenja igrača.

Budućnost Cyberpunk univerzuma

Cyberpunk 2077 trenutno je u najboljem stanju u kojem je ikada bio. Iako su iz CD Projekta poručili da igra više neće primati "velika" ažuriranja, očekuje se da će s izlaskom druge sezone "Edgerunnersa" stići i manji paket sadržaja, slično ažuriranju 1.6 koje je pratilo uspjeh prve sezone. Druga sezona serije, koja se očekuje u jesen 2026., predstavit će potpuno novu postavu likova i samostalnu priču smještenu u distopijskom Night Cityju.

Uspjeh franšize osigurao je i njezinu budućnost. Nastavak igre, trenutno poznat pod kodnim imenom "Project Orion", nalazi se u ranoj fazi razvoja u novom studiju CD Projekt Reda u Bostonu. Razvojni tim uključuje veterane koji su radili na originalnoj igri i njezinoj ekspanziji, a igra će koristiti napredni Unreal Engine 5. Prema riječima sukreatora Cyberpunka, Mikea Pondsmitha, nastavak će uz povratak Night Cityja sadržavati i novi grad koji se osjeća kao "Chicago koji je pošao po zlu".

Zajednički izvršni direktor CD Projekta, Michał Nowakowski, komentirao je najnoviji prodajni uspjeh.

"Ova prodajna brojka pokazuje nevjerojatnu, trajnu snagu Cyberpunka 2077 i svjedočanstvo je onoga što CD Projekt najbolje radi - stvaranje visokokvalitetnih, impresivnih priča koje igrače vraćaju godinama."

*uz korištenje AI-ja