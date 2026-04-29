Kroz ovaj projekt u pet godina prošlo je više od 15.000 učenika, 670 učitelja, te 450 škola. Mladi uče primijeniti tehnologiju na kreativne i realne izazove iz svoje svakodnevice
Finale 'Škole budućnosti' nam donosi nove sjajne ideje mladih iz cijele Hrvatske...
Ovogodišnja sezona “Škole budućnosti” polako se približava svome finalu. Školski timovi predstavit će svoje radove te sudjelovati u radionicama, izazovima i drugim završnim aktivnostima na “Innovation Dayu” 16. svibnja u Infobipovu kampusu u Zagrebu.
Konferencija Innovation Day ove je godine otvorena za sve zainteresirane, a prijaviti se možete već danas preko službenog weba projekta https://skolabuducnosti.stemi.education/.
U školama diljem Hrvatske učenici i učitelji kroz projekt razvijaju znanja i kompetencije koje povezuju tehnologiju sa stvarnim životom, suvremenim društvenim izazovima i budućnošću obrazovanja. U fokusu nisu samo alati i tehnološka rješenja, nego pitanje kako obrazovanje može mlade pripremiti za život, odgovornost i aktivno sudjelovanje u društvu, ističu u tvrtki Stemi, koja je pokretač ove inicijative, sa svojim partnerima Inforbipom i A1.
Projekt stigao do Brazila
Ove godine učenici su mogli izabrati još više projekata iz područja umjetne inteligencije, robotike, mikrokontrolera i razvoja videoigara. Društvene teme uključuju kritičko mišljenje, medijsku i financijsku pismenost, održivost, ravnopravnost i mentalno zdravlje. Poseban novitet su sadržaji razvijeni u suradnji s Hrvatskim uredom za osiguranje, kroz koje učenici uče o životnom osiguranju, osiguranju imovine, odgovornom planiranju i upravljanju rizicima.
- Stemi je prošle godine napravio velik iskorak otvaranjem suradnje sa školama u Brazilu i posebno nas veseli što u ovoj sezoni povezujemo škole iz Hrvatske i Brazila. Time učenicima omogućujemo ne samo stjecanje novih znanja i vještina, nego i međusobno upoznavanje kultura, razmjenu iskustava te učenje kroz stvarnu međunarodnu suradnju- poručio je Marin Trošelj, suosnivač i direktor tvrtke Stemi.
Novi projektni izazovi
"Škola budućnosti" je u prethodnih pet sezona uključio više od 15.000 učenika te 450 škola i 670 učitelja, čime potvrđuje svoj nacionalni doseg i konkretan utjecaj. Dodatnu dinamiku ovoj sezoni daju i posebni projektni izazovi. U Samsung izazovu, koji je otvoren za 10 srednjih škola, učenici u timovima istražuju teme iz svojih lokalnih zajednica kroz prizmu UN-ovih ciljeva održivog razvoja, koristeći napredne AI alate za istraživanje i obradu sadržaja integrirane u Samsungove najnovije mobitele.
Uz to, u sklopu Dobro:bit izazova, koji se provodi kroz Gen Future program uz podršku Arena Centra, osnovne i srednje škole kroz timski i kreativni rad obrađuju teme povezane s psihofizičkim zdravljem i wellbeingom.
'Želimo pružiti priliku mladima'
- U A1 Hrvatska vjerujemo da tehnologija mladima može dati jako puno, ali samo ako ih istovremeno učimo kako je koristiti sigurno, odgovorno i s razumijevanjem. Upravo zato zajedno s edukatorima Škole budućnosti pripremamo materijale iz #BoljiOnline priručnika za Stemi LAB platformu na temu sigurnosti na internetu. Vjerujemo da je bolje razumijevanje te teme pravi put prema izgradnji društva budućnosti, društva u kojem mladi ne razvijaju samo digitalne vještine, nego i znanje, samopouzdanje i odgovornost za sigurno snalaženje u online svijetu - izjavila je Dubravka Štefanac Vinovrški, direktorica korporativnih komunikacija i ESG-a u A1 Hrvatska.
Sezona će kulminirati konferencijom Innovation Day 2026,gdje će školski timovi predstaviti svoje radove i sudjelovati u radionicama, izazovima i drugim završnim aktivnostima projekta.
- Kao domaćin Innovation Dayja već petu godinu zaredom, Infobip nastoji mladima približiti kako nastaju inovacije i potaknuti ih da i sami postanu dio tog procesa. Želimo im pružiti priliku da tehnologiju ne dožive samo kao nešto što mogu koristiti, već kao nešto što mogu razumjeti, stvarati i razvijati. Upravo kroz ovakve projekte i susrete mladi uče kako znanje, znatiželja i suradnja mogu postati temelj njihove budućnosti - poručio je Marin Bezić, potpredsjednik za ljudske potencijale u Infobipu.
I ove sezone provedbu projekta omogućavaju tvrtke koje sa Stemijem i partnerima Infobip i A1 Hrvatska grade obrazovanje budućnosti – AVL, Span, Samsung Hrvatska, Arena Centar, RBA, Hrvatski ured za osiguranje, Končar, INA, udruga ACAP, JANAF, Dubrovačko-neretvanska županija i Phi Manufacturing IT.
