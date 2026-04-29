Finale 'Škole budućnosti' nam donosi nove sjajne ideje mladih iz cijele Hrvatske...

Ovogodišnja sezona “Škole budućnosti” polako se približava svome finalu. Školski timovi predstavit će svoje radove te sudjelovati u radionicama, izazovima i drugim završnim aktivnostima na “Innovation Dayu” 16. svibnja u Infobipovu kampusu u Zagrebu.

Konferencija Innovation Day ove je godine otvorena za sve zainteresirane, a prijaviti se možete već danas preko službenog weba projekta https://skolabuducnosti.stemi.education/.

U školama diljem Hrvatske učenici i učitelji kroz projekt razvijaju znanja i kompetencije koje povezuju tehnologiju sa stvarnim životom, suvremenim društvenim izazovima i budućnošću obrazovanja. U fokusu nisu samo alati i tehnološka rješenja, nego pitanje kako obrazovanje može mlade pripremiti za život, odgovornost i aktivno sudjelovanje u društvu, ističu u tvrtki Stemi, koja je pokretač ove inicijative, sa svojim partnerima Inforbipom i A1.

Projekt stigao do Brazila

Ove godine učenici su mogli izabrati još više projekata iz područja umjetne inteligencije, robotike, mikrokontrolera i razvoja videoigara. Društvene teme uključuju kritičko mišljenje, medijsku i financijsku pismenost, održivost, ravnopravnost i mentalno zdravlje. Poseban novitet su sadržaji razvijeni u suradnji s Hrvatskim uredom za osiguranje, kroz koje učenici uče o životnom osiguranju, osiguranju imovine, odgovornom planiranju i upravljanju rizicima.

- Stemi je prošle godine napravio velik iskorak otvaranjem suradnje sa školama u Brazilu i posebno nas veseli što u ovoj sezoni povezujemo škole iz Hrvatske i Brazila. Time učenicima omogućujemo ne samo stjecanje novih znanja i vještina, nego i međusobno upoznavanje kultura, razmjenu iskustava te učenje kroz stvarnu međunarodnu suradnju- poručio je Marin Trošelj, suosnivač i direktor tvrtke Stemi.

Novi projektni izazovi

"Škola budućnosti" je u prethodnih pet sezona uključio više od 15.000 učenika te 450 škola i 670 učitelja, čime potvrđuje svoj nacionalni doseg i konkretan utjecaj. Dodatnu dinamiku ovoj sezoni daju i posebni projektni izazovi. U Samsung izazovu, koji je otvoren za 10 srednjih škola, učenici u timovima istražuju teme iz svojih lokalnih zajednica kroz prizmu UN-ovih ciljeva održivog razvoja, koristeći napredne AI alate za istraživanje i obradu sadržaja integrirane u Samsungove najnovije mobitele.

Uz to, u sklopu Dobro:bit izazova, koji se provodi kroz Gen Future program uz podršku Arena Centra, osnovne i srednje škole kroz timski i kreativni rad obrađuju teme povezane s psihofizičkim zdravljem i wellbeingom.

'Želimo pružiti priliku mladima'

- U A1 Hrvatska vjerujemo da tehnologija mladima može dati jako puno, ali samo ako ih istovremeno učimo kako je koristiti sigurno, odgovorno i s razumijevanjem. Upravo zato zajedno s edukatorima Škole budućnosti pripremamo materijale iz #BoljiOnline priručnika za Stemi LAB platformu na temu sigurnosti na internetu. Vjerujemo da je bolje razumijevanje te teme pravi put prema izgradnji društva budućnosti, društva u kojem mladi ne razvijaju samo digitalne vještine, nego i znanje, samopouzdanje i odgovornost za sigurno snalaženje u online svijetu - izjavila je Dubravka Štefanac Vinovrški, direktorica korporativnih komunikacija i ESG-a u A1 Hrvatska.

Sezona će kulminirati konferencijom Innovation Day 2026,gdje će školski timovi predstaviti svoje radove i sudjelovati u radionicama, izazovima i drugim završnim aktivnostima projekta.

- Kao domaćin Innovation Dayja već petu godinu zaredom, Infobip nastoji mladima približiti kako nastaju inovacije i potaknuti ih da i sami postanu dio tog procesa. Želimo im pružiti priliku da tehnologiju ne dožive samo kao nešto što mogu koristiti, već kao nešto što mogu razumjeti, stvarati i razvijati. Upravo kroz ovakve projekte i susrete mladi uče kako znanje, znatiželja i suradnja mogu postati temelj njihove budućnosti - poručio je Marin Bezić, potpredsjednik za ljudske potencijale u Infobipu.

I ove sezone provedbu projekta omogućavaju tvrtke koje sa Stemijem i partnerima Infobip i A1 Hrvatska grade obrazovanje budućnosti – AVL, Span, Samsung Hrvatska, Arena Centar, RBA, Hrvatski ured za osiguranje, Končar, INA, udruga ACAP, JANAF, Dubrovačko-neretvanska županija i Phi Manufacturing IT.