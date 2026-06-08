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Foto: Unai Huizi
DOSJE: LUDILO U ŠKOLAMA PLUS+

Roditelji po školi paradiraju s odvjetnicima: 'Pedagoške mjere za njihovu djecu? Nema šanse!'

Piše Ana Dasović, Iva Milotić,

Mnogi roditelji sve češće samostalno tumače pravilnike i zakone vezane uz odgoj i obrazovanje. Tu dolaze i odvjetnici koji su doslovce postali njihova poluga za zastrašivanje nastavnika i ravnatelja.

Sve češće svjedočimo situacijama u kojima roditelji ne dopuštaju da njihovo dijete osjeti posljedice vlastitih postupaka. To se posebno vidi kada je u pitanju obrazovanje njihove djce. Ako je dobilo dvojku, kriv je nastavnik. Ako nije naučilo gradivo, kriv je sustav. Ako se neprimjereno ponašalo, krivi su vršnjaci. Ako je uhvaćeno u prepisivanju, problem je navodno u načinu na koji je nastavnik proveo ispit. Razgovarali smo s još jednom učiteljicom, koja radi 35 godina u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi.

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Komentari 11
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