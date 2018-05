Fora ili jezivo? Google će po novom pričati umjesto vas

Prvog dana Googleove I/O godišnje developerske konferencije, izvršni direktor internetskog diva Sundar Pichai najavio je neke zanimljive stvari, a možda najzanimljivija među njima tiče se umjetne inteligencije i Google Assistanta. Google će pustiti umjetnu inteligenciju da priča umjesto vas.

POGLEDAJTE VIDEO SPECIJAL:

Pichai je predstavio Google Duplex, novu AI tehnologiju koju sada umjesto vas može obavljati telefonske pozive, dogovarati vam sastanke, naručiti vas frizeru ili rezervirati mjesta u restoranu. I da, to sve može komunicirajući s čovjekom s druge strane linije.

Kao u scenariju američkog filma Ona (izvorno: Her) Spikea Jonzea u kojem se Theodore Twombly (glumi ga Joaquin Phoenix) zaljubljuje u Samanthu, softver sa ženskim glasom. Googleov novi proizvod opasno podsjeća na zaplet filma.

Hey @Google!



Please get Scarlett Johansson to voice Google Assistant. 😭🙏 #GoogleIO #Her