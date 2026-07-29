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F1 POJAČANJE

Formula 1 dobiva najnoviji sigurnosni automobil: Ispod poklopca je ogromnih 612 KS

Piše Autostart,
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Formula 1 dobiva najnoviji sigurnosni automobil: Ispod poklopca je ogromnih 612 KS
Foto: Mercedes Benz
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Umjesto velike svjetlosne konzole na krovu, LED moduli ugrađeni su u posebno oblikovano aktivno stražnje krilo, prednji dio karoserije te glavna prednja i stražnja svjetla. U krilu su smještene i kamere

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Mercedes-AMG nakon četiri godine mijenja službeni sigurnosni automobil Formule 1. Od Velike nagrade Mađarske tu je ulogu preuzeo posebno prilagođeni AMG GT 63 Pro 4Matic+, koji nasljeđuje GT Black Series korišten od 2022. godine. Novi model ujedno obilježava 30 godina otkako Mercedes osigurava sigurnosne automobile za Formulu 1.

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