Formula u zraku: Ovako izgleda kad se utrkuju leteći 'auti'

Zvuk propelera, bljeskovi svjetla i uzbuđeni uzvici publike, scene su kao iz najnovijeg SF filma, ali ovaj put stvaran. Na inovacijskom događaju UP.Summit 2025 u Texasu, švedski startup Jetson održao je prvu ikad utrku letećih automobila, označivši početak onoga što mnogi već nazivaju “Formulom 1 neba”.

Jetson Air Games: novi sport budućnosti

Tvrtka je predstavila natjecateljski format Jetson Air Games u kojem piloti upravljaju svojim Jetson One letjelicama, električnim, jednom osobom upravljanim zračnim vozilima (e-VTOL). U demonstraciji su četiri pilota istovremeno poletjela s uzletne staze i utrkivala se na zračnom poligonu punom oštrih zavoja i vertikalnih promjena visine, dok je publika promatrala iznad hangara i na velikim ekranima.

Svaka letjelica Jetson One može doseći brzinu do 102 km/h, ima domet od oko 32 km i težinu od samo 86 kg zahvaljujući aluminijskom i karbonskom okviru. Let se kontrolira pomoću trodimenzionalne joystick-komande i ručice gasa, što omogućuje intuitivno upravljanje čak i korisnicima bez pilotske dozvole – barem u SAD-u, gdje regulativa dopušta letenje ovakvih ultralakih eVTOL-ova.

Prvi let u formaciji i utrka za povijest

Uz samu utrku, Jetson je izveo i prvi četveročlani formacijski let, što je tehnički impresivan pothvat za ovako male letjelice. Među pilotima je bio i Tomasz Patan, suosnivač i tehnički direktor Jetsona, koji je nakon događaja izjavio:

“Energija iz publike bila je nevjerojatna. Bio je to ponosan trenutak za naš tim i jasan znak da je Jetson spreman predvoditi sljedeće poglavlje u zrakoplovstvu.”

Publika i internetska zajednica reagirale su oduševljeno. “Ovo je ono što su nam obećavali još 80-ih! Želimo još ovakvih utrka!”, napisao je jedan obožavatelj na X-u, dok je drugi dodao: “Nikad nisam mislio da ću ovo doživjeti u svom životu. Kakvo vrijeme za živjeti!”

Foto: Jetson

Od sna do tržišta

Ovaj događaj pokazao je kako bi mogle izgledati buduće profesionalne utrke letećih automobila. Iako Jetson još nije objavio kada i gdje će se održati sljedeći Air Games, interes javnosti ne jenjava.

Tvrtka je već isporučila prvi komercijalni primjerak Jetson One-a — vlasnik je Palmer Luckey, osnivač Oculus VR-a i poznati tehnološki poduzetnik. Prema Jetsonu, Luckey je završio osnovnu obuku za letenje za samo 50 minuta, nakon čega je mogao samostalno upravljati letjelicom.

Jetson danas ima 550 aktivnih narudžbi, vrijednih ukupno oko 75 milijuna američkih dolara, a nove isporuke planirane su za 2026. godinu. Cijena letjelice iznosi oko 128 000 USD, no već je najavljeno poskupljenje na 148 000 USD.

Sigurnost i budućnost osobne avijacije

Unatoč uzbuđenju, dio komentatora izražava zabrinutost oko sigurnosti – posebno zbog otvorenih propelera i velikih brzina. No Jetson tvrdi da je letjelica sposobna sigurno letjeti i ako jedan motor otkaže, a u slučaju ozbiljnog kvara aktivira se balistički padobran ugrađen u okvir.

Tvrtka je nedavno provela testove s Poljskom gorskom službom spašavanja, gdje su Jetson One letjelice uspješno letjele po vjetru do 36 mph kroz planinski teren Tatra, što pokazuje i njihovu potencijalnu ulogu u spašavanju.

“Svi smo piloti”

Jetsonov moto “Everyone is a pilot” odražava viziju suosnivača Petera Ternströma, koji smatra da će u idućem desetljeću osobno letenje postati jednako uobičajeno kao vožnja automobila.

“Ljudi misle da je to ludo, ali evolucija se događa brzo. Naš cilj je da u roku od deset godina – svatko može biti pilot,” kaže Ternström.

Ako su reakcije s UP.Summita ikakav pokazatelj, taj cilj možda i nije tako daleko. Jer, kako je jedan komentator sažeo:

“Ovo nije znanstvena fantastika. Ovo je početak nove ere.”