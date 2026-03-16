Forza Horizon 6 vodi nas u Tokio: Mapa grada će biti čak pet puta veća od ijedne dosad

Jedan od vodećih svjetskih medija za videoigre i zabavu, IGN, na svom je popularnom Instagram profilu objavio vijest koja je zapalila gaming zajednicu. U objavi koja je brzo prikupila tisuće reakcija, otkriveni su prvi detalji o mapi nadolazeće trkaće igre Forza Horizon 6, a prema svemu sudeći, igrače čeka najveći i najambiciozniji virtualni svijet u povijesti franšize.

Tokio kao nikada do sada

U objavi od 12. ožujka, IGN je podijelio seriju impresivnih slika koje prikazuju raznolike krajolike Japana, s fokusom na Tokio. Glavna vijest, kako stoji u opisu, jest da će verzija Tokija koju razvija studio Playground Games biti najveći urbani prostor koji je tim ikada stvorio. Da bi stavili stvari u perspektiku, naveli su da će mapa grada biti čak pet puta veća od Guanajuata, glavnog grada iznimno popularnog prethodnika, Forza Horizon 5.

Slike prikazuju sve ono što fanovi serijala vole: od neonskih svjetala noćnog Tokija i festivalske atmosfere, preko zavoja uz obalu i planinskih prijevoja s pogledom na snježne vrhove, pa sve do mirnih ruralnih cesta i industrijskih luka. Detalji su zapanjujući i sugeriraju da će istraživanje Japana u novoj igri biti pravi vizualni spektakl. Sama činjenica da je razvoj ovako golemog grada zahtijevao poseban razvojni tim govori o razini ambicije koju Playground Games ulaže u ovaj projekt.

Obožavatelji u deliriju, datum izlaska i dalje misterij

Kao medijski gigant koji redovito donosi ekskluzivne vijesti, IGN je ponovno potvrdio svoj status. Objava je stigla u tjednu kada je tvrtka aktivno pratila i izvještavala s GDC-a (Game Developers Conference), jedne od najvećih svjetskih konferencija za developere igara. Upravo zato ova vijest ima dodatnu težinu, dolazeći u vrijeme puno najava i novosti iz industrije.

Reakcije ispod objave pokazuju golemo uzbuđenje zajednice. "Pogađam da kupujem Series X samo zbog Forze", napisao je jedan korisnik, dok su drugi već počeli planirati svoje virtualne avanture. Mnogi su iskoristili priliku da izraze svoje želje za budućnost serijala, pa se tako u komentarima moglo pročitati i: "Nadam se da ćemo u idućoj Forzi vidjeti Njemačku". Ipak, najčešće pitanje koje se provlačilo kroz komentare bilo je ono o datumu izlaska, na koje još uvijek nema odgovora.

Ova objava je bez sumnje ispunila svoju svrhu - podigla je očekivanja za Forza Horizon 6 na najvišu moguću razinu. Iako ključne informacije poput datuma izlaska ostaju tajna, jedno je sigurno: ljubitelje virtualnih utrka čeka epsko putovanje kroz spektakularno realiziran Japan.