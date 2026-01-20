FOTO: Alternativa za Big Tech - Evo gdje možemo manje ovisiti o američkim servisima

U jeku geopolitičkih napetosti sve više ljudi gleda kako smanjiti ovisnost o američkim platformama, barem tamo gdje postoji dobra zamjena. Ovdje donosimo galeriju najčešćih zamjena, od maila i fotki do karata i clouda. Nisu sve zamjene strogo napravljene u EU, neke su open source ili izvan Europe, ali poanta je ista: više kontrole i manje lock-ina. Koristeći ove servise umjesto većine onih na kojima je velika većina nas trenutno smanjujemo utjecaj najvećih američkih big tech monopola i generalno našu ovisnost o jednom izvoru digitalnih servisa, koji god on to bio.
Proton Mail (Švicarska) umjesto Gmaila
Zamjena za Gmail, fokus je na privatnosti i enkripciji, a prebacivanje je najlakše preko automatskog uvoza i preusmjeravanja pošte.
| Foto: Proton Mail
Proton Mail (Švicarska) umjesto Gmaila
Zamjena za Gmail, fokus je na privatnosti i enkripciji, a prebacivanje je najlakše preko automatskog uvoza i preusmjeravanja pošte. |
Foto: Proton Mail
Proton Mail (Švicarska) umjesto Gmaila
Zamjena za Gmail, fokus je na privatnosti i enkripciji, a prebacivanje je najlakše preko automatskog uvoza i preusmjeravanja pošte.
| Foto: Proton Mail
PixelUnion (EU) umjesto Google Photos
Zamjena za Google Photos, ideja je da budu ‘fotke na europskom tlu’ i privatniji pristup, uz sučelje koje podsjeća na poznate servise.
| Foto: Pixel Union
Ecosia (Njemačka) umjesto Google Searcha
Zamjena za Google Search, s naglaskom na privatnost i to da profit ide u klimatske projekte, pa dio korisnika to bira i iz ‘vrijednosnih’ razloga.
| Foto: Ecosia
Firefox (Mozilla, SAD) umjesto Google Chromea
Zamjena za Chrome ako želite manje Google ekosustava, a i dalje je jak browser. Ovo nije EU proizvod nego američki non profit projekt.
| Foto: Firefox
Signal (SAD) umjesto WhatsAppa
Zamjena za WhatsApp kad vam je važnija privatnost i jednostavno šifriranje razgovora, iako je i ovo američka organizacija, ne EU.
| Foto: Signal
OpenStreetMap (start u UK) umjesto Google Mapsa
Zamjena za Google Maps kad želite otvorenu kartu koju gradi zajednica i koju mogu koristiti i drugi servisi, nije ‘jedna firma’ koja sve drži u rukama.
| Foto: OpenStreetMap
Nextcloud (Njemačka) umjesto Google Drivea
Zamjena za Drive za one koji žele ‘svoj cloud’ ili europski hosting, često ga koriste i tvrtke jer se može instalirati na vlastiti server ili kod EU providera.
| Foto: Next Cloud
Ollama (SAD) umjesto Google Geminija
Zamjena nije po ‘državi’ nego po principu: umjesto clouda, modele možete vrtjeti lokalno na računalu, pa dio upita nikad ne ide van uređaja. Ollama je open source alat, ali nije EU, sjedište se veže uz SAD.
| Foto: Ollama
Proton Calendar (Švicarska) umjesto Google Calendara
Zamjena za Google Calendar kad želite enkripciju detalja događaja i manju ovisnost o Google računu.
| Foto: Proton Calendar
Home Assistant (projekt pokrenut u Europi) umjesto Google Homea
Zamjena za Google Home kad želite pametnu kuću koja radi lokalno i bez stalnog oslanjanja na cloud, s puno integracija i automatizacija. Home Assistant ekosustav gura DIY pristup, a komercijalna podrška ide kroz Nabu Casa.
| Foto: Home Assistant
1Password (Kanada) umjesto Google Passwordsa
Zamjena za spremanje lozinki kad želite ozbiljniji alat i bolju kontrolu, ali opet, ovo nije EU nego kanadska firma.
| Foto: 1Password
Aplikacije umjesto Play Storea: F Droid ili Aurora Store
Nema jedne ‘EU Play Store’ zamjene koja pokriva sve, ali F Droid je dobra opcija za open source aplikacije, a Aurora pomaže ako trebate pristup Play katalogu bez klasičnog Google sloja.
| Foto: F Droid