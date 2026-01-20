DIGITALNA NEOVISNOST FOTO: Alternativa za Big Tech - Evo gdje možemo manje ovisiti o američkim servisima

U jeku geopolitičkih napetosti sve više ljudi gleda kako smanjiti ovisnost o američkim platformama, barem tamo gdje postoji dobra zamjena. Ovdje donosimo galeriju najčešćih zamjena, od maila i fotki do karata i clouda. Nisu sve zamjene strogo napravljene u EU, neke su open source ili izvan Europe, ali poanta je ista: više kontrole i manje lock-ina. Koristeći ove servise umjesto većine onih na kojima je velika većina nas trenutno smanjujemo utjecaj najvećih američkih big tech monopola i generalno našu ovisnost o jednom izvoru digitalnih servisa, koji god on to bio.