Testirali smo Xiaomi Pad 8 Pro: Može li tablet zamijeniti laptop

Xiaomi posljednjih nekoliko godina sve ozbiljnije ulazi u premium segment tableta, gdje dominiraju Appleovi iPad modeli i Samsungovi Galaxy Tab uređaji. Modelom Pad 8 Pro pokušavaju pokazati da Android tablet može ponuditi ozbiljne performanse i produktivnost, a ne samo služiti kao veliki ekran za Netflix i YouTube. Kombinacija snažnog Snapdragon 8 Elite čipa, tankog kućišta i novog HyperOS-a jasno pokazuje da Xiaomi ovaj uređaj vidi kao puno više od običnog tableta za gledanje videa dok je veliki televizor zauzet, pa tako i poručuju da nudi produktivnost na razini računala. A tijekom nekoliko dana isprobali smo nudi li dovoljno da djelomično zamijeni laptop, barem za dio svakodnevnih zadataka. Tako smo i ovu recenziju većim dijelom pisali upravo na njemu.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Dizajn, ekran i zvuk

Pad 8 Pro dolazi u tankom metalnom kućištu debljine oko 5,75 mm i težine oko 485 grama, što ga čini relativno laganim za tablet s ekranom od 11,2 inča. Dizajnerski je jako blizak prethodnom modelu Pad 7 Pro s kojim dijeli visinu i širinu te položaj modula kamera. A to znači i da je Focus tipkovnica s prethodnika savršeno sjela i na Pad 8 Pro.

U ruci djeluje čvrsto i kvalitetno, bez savijanja ili škripanja, a minimalistički dizajn uklapa se u modernu estetiku kakvu danas imaju gotovo svi uređaji više klase. Relativno tanki rubovi oko zaslona dodatno naglašavaju veliki ekran, ali su i dovoljno široki da tablet ostaje praktičan za držanje u rukama, a u rub su ugurali i prednju kameru pa ekran ostaje slobodan.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Na stražnjoj strani nalazi se modul kamere od 50 megapiksela (f1,8), koja podržava i 4K video pri 60fps. Teško da ćete tablet nositi okolo kako bi njime fotografirali, no može poslužiti i više nego dobro da zabilježite dokumente, povremeno nešto snimite, osobito ako ste na konferenciji te da koristite kamere za videopozive. Prednja je ipak ograničena na samo 1080p pri 30 sličica. Još jedna jako korisna funkcija u aplikaciji od kamere je blesimetar koji vam može biti od velike koristi pri snimanju videa.

Jedna dizajnerska zamjerka mi je da modul kamere izgleda jednako kao i na prethodne dvije serije. Bilo bi puno atraktivnije da su preuzeli izgled sa 17 Pro modela telefona.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Glavna zvijezda tableta ipak je njegov zaslon. Xiaomi koristi 11,2-inčni LCD panel rezolucije 3200 × 2136 s osvježavanjem od 144 Hz. Vršna svjetlina je 800 nita i u praksi je to i više nego dobro, iako neki rivali koriste AMOLED panele puno veće svjetline.

I da, Xiaomi ima i Mate Glass verziju ovog tableta kao posebnu opciju, koja je puno ugodnija za rad zahvaljujući nižoj refleksiji i osjećaju kao da radite po papiru.

Visoka rezolucija i brzo osvježenje slike u svakodnevnom radu omogućuju iznimno glatko skrolanje, što se osjeti u svakom trenutku. Skrolanje kroz web stranice, društvene mreže ili dokumente djeluje vrlo fluidno, a animacije su glatke i responzivne. Pisanje na njemu nije nikakav problem, kao ni rad u službenom CMS-u, zahvaljujući rezoluciji. Sve je kompaktno, ali pregledno i vrlo lako možete na njemu raditi i s koljena.

Panel podržava i Dolby Vision, dok je svjetlina dovoljno visoka za ugodno korištenje u većini uvjeta. U praksi to znači da je tablet odličan za gledanje filmova i serija, ali i za čitanje ili rad u dokumentima. Omjer stranica 3:2 pokazuje se kao dobar kompromis između multimedije i produktivnosti, a visoka rezolucija omogućuje i ugodan rad s tekstom ili tablicama. Ipak, u prostorijama s puno svjetla često ćete gledati u svoj odraz.

Zvuk dolazi iz četiri zvučnika s Dolby Atmos podrškom. Stereo efekt je uvjerljiv, a glasnoća je više nego dovoljna za gledanje videa ili igranje bez slušalica. Za tablet je riječ o vrlo dobrom i uravnoteženom zvuku. No, realno, najčešće ćete ga ipak imati spojenog na slušalice.

Performanse

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Najveći adut Pad 8 Pro modela je procesor. Uređaj pokreće Snapdragon 8 Elite, jedan od najjačih mobilnih čipova trenutačno dostupnih na tržištu.

U svakodnevnom radu to znači da tablet nema problema ni s vrlo zahtjevnim zadacima. Multitasking s više aplikacija, uređivanje fotografija ili igranje s visokim postavkama odvijaju se bez vidljivog usporavanja. Sustav ostaje responzivan čak i kada je otvoreno više aplikacija istovremeno.

Pad 8 Pro na testu imali smo u varijanti 8/256 GB, a dolazi i u varijantama do 12/512 GB, što će mu dati dodatni poguranac u performansama.

Baterija kapaciteta 9.200 mAh, a radi se o klasičnoj Li-ion bateriji, osigurava sjajnu autonomiju. Uz povremeno gledanje serija, slušanje glazbe i rad, baterija komotno može izdržati dva do tri dana. Naravno, to će sve ovisiti o tome koliko ste na tabletu, a mnogima je on ipak tu kao dodatni uređaj. U svakom slučaju, podržava 67W punjenje pa ćete prilično brzo nadopuniti bateriju.

Softver

Softverski dio temelji se na HyperOS-u 3, Xiaomijevom sučelju koje dolazi na Androidu 16. Sustav je optimiziran za veće ekrane i donosi niz funkcija koje bi tablet trebale približiti iskustvu rada na računalu. A donosi i standardni niz bespotrebnih aplikacija koje možete ukloniti. Uz Gemini, tu je i niz Xiaomijevih AI aplikacija.

Poseban naglasak stavljen je na multitasking. Moguće je raditi u podijeljenom prikazu, otvarati više aplikacija u prozorima i jednostavno prebacivati sadržaj između njih. Tu je i takozvani Workstation Mode, koji pokušava ponuditi radno okruženje sličnije desktopu.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

No, problem je što ga morate aktivirati u postavkama jer nemate neku jasnu vodilju koja bi vas na to upozorila i pokazala koje sve mogućnosti tada dobivate. Nakon aktivacije dobit ćete prošireni dock s aplikacijama, mogućnost pokretanja aplikacija u plutajućim prozorima te paralelan rad s više aplikacija.

Preko USB-C kabela sliku možete prebaciti sa Xiaomi tableta na vanjski monitor pa u tom desktop okruženju možete uživati na puno većoj dijagonali, no nažalost kabel nudi samo mirroring, ne i kao dodatni desktop (barem nisam to uspio riješiti).

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Tablet podržava i Xiaomi Smart Pen olovku, koja omogućuje preciznije pisanje i crtanje po ekranu. To će posebno cijeniti korisnici koji vole voditi digitalne bilješke ili koristiti tablet za skiciranje i označavanje dokumenata. Ipak, Android na tabletima i dalje ima određena ograničenja. Nisu sve aplikacije savršeno optimizirane za veliki ekran, a neke funkcije produktivnosti još uvijek djeluju kao kompromis u odnosu na pravi laptop. A uz ‘skriveni’ Workstation mod, problem HyperOS-a je što su brojne funkcije često prilično zakopane.

Uz tablet smo na test dobili Pad 8 tipkovnicu, koja je ključna za taj dio zamjene za laptop, no ako birate ovaj tablet, svakako izaberite Focus tipkovnicu. Skuplja je oko 70 eura, ali ima trackpad te omogućuje da tablet bude podignut iznad tipkovnice poput malog prijenosnog računala. Nešto je teža, ali iskustvo rada je znatno bolje. Naravno, ako već koristite bežični miš, trackpad vam nije nužan. Jednostavno ga uparite i radite. Osobno sam i dalje skloniji radu s mišem, pa sam tako i na ovom tabletu češće posezao za njim. Same tipke su solidne, trebat će vam da se priviknete na njihov raspored i gabarite, no može se tipkati vrlo brzo i na ovakvoj tipkovnici.

Na kraju, ovdje se ipak radi o tabletu od 11,2 inča i teško da može potpuno zamijeniti laptop, ali kako je zajedno s tipkovnicom prilično lagan, može vam drastčno olakšati dan kad jurite sa sastanka na sastanak, a jednako tako učenicima i studentima ovo može biti od velike koristi zbog svestranosti, pa ga tako možete bez problema spojiti i na veliki monitor.

