Ovo bi vas moglo spasiti od prevaranata: Na WhatsApp i Facebook stižu novi AI alati

Kompanija Meta pokrenula je niz novih alata i značajki temeljenih na umjetnoj inteligenciji kako bi zaštitila korisnike svojih platformi, uključujući Facebook, Messenger i WhatsApp, od sve sofisticiranijih internetskih prijevara. Cilj novih mjera je upozoriti korisnike na potencijalne opasnosti prije nego što stupe u interakciju sa sumnjivim računima ili sadržajem, djelujući kao prva linija digitalne obrane.

"Prevaranti neprestano razvijaju svoje taktike - pa tako i mi. Svakoga dana kriminalci koriste sve sofisticiranije mjere za obmanjivanje ljudi na našim platformama i diljem interneta", poručili su iz Mete u službenoj objavi.

Upozorenja u stvarnom vremenu postaju ključna

Jedna od najvažnijih novosti su proaktivna upozorenja koja korisnicima daju ključne informacije u presudnom trenutku. Na Facebooku se tako testiraju nova upozorenja za sumnjive zahtjeve za prijateljstvo. Sustav će vas obavijestiti ako zahtjev dolazi s računa koji pokazuje određene znakove rizika, primjerice ako s tom osobom nemate zajedničkih prijatelja, ako je lokacija navedena na profilu u drugoj državi ili ako je račun nedavno kreiran. Cilj je potaknuti korisnike da dvaput razmisle prije nego što prihvate zahtjev koji bi mogao dovesti do neželjenih interakcija.

Slična poboljšanja stižu i na WhatsApp. Aplikacija će sada prikazivati detaljnija upozorenja prilikom pokušaja povezivanja vašeg računa s novim uređajem. Prevaranti često pokušavaju nagovoriti žrtve da skeniraju QR kod ili podijele verifikacijski kod, čime im se omogućuje pristup računu. Novi sustav će vas upozoriti ako zahtjev za povezivanjem pokazuje sumnjive signale te će vam prikazati odakle zahtjev dolazi, dajući vam priliku da zaustavite pokušaj prijevare. Dodatno, WhatsApp će prikazati upozorenje ako tijekom video poziva s nepoznatim kontaktom pokušate podijeliti svoj zaslon, što je česta taktika za krađu bankovnih podataka i lozinki.

Messenger također dobiva napredniju detekciju prijevara koja se uvodi u sve više zemalja. Kada započnete razgovor s novim kontaktom, a sustav u porukama prepozna obrasce tipične za prijevare, poput lažnih ponuda za posao ili sumnjivih investicijskih shema, aplikacija će vas upozoriti. Ponudit će vam i mogućnost da se nedavne poruke pošalju na dodatnu AI analizu kako bi se potvrdila sumnja.

Umjetna inteligencija kao lovac na prevarante

U pozadini ovih korisničkih alata nalaze se napredni sustavi umjetne inteligencije koje je Meta razvila za borbu protiv suptilnih i obmanjujućih taktika koje tradicionalni sustavi teško prepoznaju. AI sada može analizirati višestruke signale – tekst, slike i okolni kontekst – kako bi brže i u većem opsegu uočio sofisticirane obrasce prijevara.

Jedno od ključnih područja je otkrivanje lažnog predstavljanja. Umjetna inteligencija osnažuje Metinu sposobnost prepoznavanja računa koji se lažno predstavljaju kao poznate osobe, javne ličnosti ili brendovi. Analizirajući elemente poput lažnog sentimenta obožavatelja ili obmanjujućih biografija, sustav može učinkovitije prepoznati i ukloniti lažne profile. Uz to, AI proaktivno detektira i sadržaj koji korisnike preusmjerava na lažne internetske stranice dizajnirane da oponašaju legitimne portale, štiteći tako tisuće brendova od zlouporabe. Kako bi dodatno povećala sigurnost u svom oglašivačkom ekosustavu, Meta planira proširiti verifikaciju oglašivača s ciljem da do kraja 2026. godine verificirani oglašivači čine 90 posto prihoda od oglasa.

Ofenziva na globalne kriminalne mreže

Osim tehnoloških rješenja, Meta agresivno djeluje i protiv organiziranih kriminalnih skupina. Tvrtka je objavila da je samo prošle godine uklonila više od 159 milijuna oglasa koji su predstavljali prijevaru te ugasila 10,9 milijuna računa na Facebooku i Instagramu povezanih s prevarantskim mrežama. Nedavno su, u suradnji s globalnim policijskim agencijama, sudjelovali u velikoj operaciji koja je rezultirala gašenjem više od 150 tisuća računa povezanih s kriminalnim centrima u jugoistočnoj Aziji. Te su skupine koristile sofisticirane metode, uključujući lažna "digitalna uhićenja" putem video poziva i promociju lažnih kripto investicija.