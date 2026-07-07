FOTO Aplikacije koje svi imaju na mobitelu, a aktivno mu štete

Prosječan korisnik ima više od 80 aplikacija na mobitelu, a 62 posto njih nikad ni ne otvori u nekom mjesecu. Neke od njih samo zauzimaju prostor - ali neke aktivno prate gdje ste, što radite i kome šaljete poruke. Evo kojih se riješiti odmah.
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Preuzete aplikacije TV kanala za jednokratno gledanje - Preuzeli ste je za finale nekog showa, gledali, zaboravili obrisati. Većina ih radi u pozadini, šalje notifikacije i prikuplja podatke o vašim navikama gledanja koje dalje prodaje oglašivačima.
| Foto: Dado Ruvic
Preuzete aplikacije TV kanala za jednokratno gledanje - Preuzeli ste je za finale nekog showa, gledali, zaboravili obrisati. Većina ih radi u pozadini, šalje notifikacije i prikuplja podatke o vašim navikama gledanja koje dalje prodaje oglašivačima.
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Foto: Dado Ruvic
Preuzete aplikacije TV kanala za jednokratno gledanje - Preuzeli ste je za finale nekog showa, gledali, zaboravili obrisati. Većina ih radi u pozadini, šalje notifikacije i prikuplja podatke o vašim navikama gledanja koje dalje prodaje oglašivačima.
| Foto: Dado Ruvic
Aplikacije za praćenje obiteljske lokacije koje ste zaboravili ugasiti - Life360 i slični servisi rade kontinuirano u pozadini, troše bateriju i šalju podatke o vašoj lokaciji u realnom vremenu - često i kad mislite da ste ih isključili.
| Foto: Dreamstime
Stare aplikacije banaka ili dostave koje više ne koristite - Aplikacije koje ste preuzeli za jednokratnu upotrebu, nikad izbrisali i koje od tada primaju sigurnosne zakrpe - ili još gore, ne primaju ih. Zastarjele aplikacije jedna su od najčešćih rupa u digitalnoj sigurnosti.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Stare aplikacije za dating koje više ne koristite - Tinder, Bumble i sličnih aplikacije drže vaš profil aktivnim čak i kad ih ne otvarate, a u slučaju podatkovnih provala - a tih je bilo puno - vaše fotografije, lokacija i osobni podaci su na popisu.
| Foto: DREAMSTIME
Antivirusne aplikacije (AVG, Avast, Clean Master) - Moderni Android i iPhone imaju ugrađenu zaštitu koja pokriva sve stvarne prijetnje. Antivirusne aplikacije uglavnom rješavaju probleme koji ne postoje, a same traže impresivan popis dozvola za pristup vašem uređaju.
| Foto: Shutterstock
Truecaller - Popularna aplikacija za identifikaciju nepoznatih poziva koja pri instalaciji traži pristup svim vašim kontaktima - i automatski ih dijeli u svojoj bazi bez njihovog znanja ili pristanka.
| Foto: Canva/Ilustracija
Besplatni VPN-ovi (Turbo VPN, Hola, SuperVPN) - Ako ne plaćate za VPN, vi ste proizvod. Besplatni VPN-ovi zarađuju prodajom vaših podataka o pregledavanju trećim stranama - što je ironično, jer ste ih preuzeli upravo zbog privatnosti.
| Foto: NordVpn