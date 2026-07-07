FOTO Aplikacije koje svi imaju na mobitelu, a aktivno mu štete

Stare aplikacije banaka ili dostave koje više ne koristite - Aplikacije koje ste preuzeli za jednokratnu upotrebu, nikad izbrisali i koje od tada primaju sigurnosne zakrpe - ili još gore, ne primaju ih. Zastarjele aplikacije jedna su od najčešćih rupa u digitalnoj sigurnosti. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA