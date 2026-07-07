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RAZMISLITE O BRISANJU

FOTO Aplikacije koje svi imaju na mobitelu, a aktivno mu štete

Prosječan korisnik ima više od 80 aplikacija na mobitelu, a 62 posto njih nikad ni ne otvori u nekom mjesecu. Neke od njih samo zauzimaju prostor - ali neke aktivno prate gdje ste, što radite i kome šaljete poruke. Evo kojih se riješiti odmah.
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Preuzete aplikacije TV kanala za jednokratno gledanje - Preuzeli ste je za finale nekog showa, gledali, zaboravili obrisati. Većina ih radi u pozadini, šalje notifikacije i prikuplja podatke o vašim navikama gledanja koje dalje prodaje oglašivačima. | Foto: Dado Ruvic
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Preuzete aplikacije TV kanala za jednokratno gledanje - Preuzeli ste je za finale nekog showa, gledali, zaboravili obrisati. Većina ih radi u pozadini, šalje notifikacije i prikuplja podatke o vašim navikama gledanja koje dalje prodaje oglašivačima. | Foto: Dado Ruvic
Komentari 0

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