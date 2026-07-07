Nova kineska limuzina srušila rekord! U samo 30 sati stiglo gotovo 65 tisuća narudžbi

Kineski automobilski gigant BYD ponovno je uzdrmao tržište, ovoga puta lansiranjem svoje nove admiralske limuzine, modela Seal 08. Predstavljen 2. srpnja 2026. godine, ovaj 5,15 metara dugi automobil ne samo da redefinira očekivanja u premium segmentu, već to čini s početnom cijenom od svega 196.900 juana, odnosno oko 27.000 eura. Reakcija tržišta bila je trenutačna i zapanjujuća: u samo tridesetak sati nakon službenog početka prodaje, tvrtka je zaprimila približno 65.000 potvrđenih narudžbi, signalizirajući da je stvoren novi tržišni fenomen. Ovaj impresivni broj uključuje 40.000 "slijepih" rezervacija koje su kupci uplatili još od 12. lipnja, bez da su znali konačnu cijenu, te dodatnih 25.000 narudžbi koje su pristigle odmah nakon objave. Analitičari, poput Andyja Dinga iz Xueqiua koji prati BYD, napominju da ove brojke imaju moguću marginu pogreške od deset do petnaest posto, no čak i uz tu ogradu, razmjeri interesa su neupitni. Čini se da je BYD uspio pogoditi formulu koja spaja premium tehnologiju, performanse i materijale s cijenom koja je donedavno bila rezervirana za znatno skromnije opremljene automobile.

Pogledajte video: Nova BYD limuzina

Kupovali je i na 'slijepo'

Seal 08 nije samo još jedna limuzina u ionako prenapučenoj ponudi. Temelji se na naprednoj 800-voltnoj arhitekturi koja omogućuje munjevito brzo punjenje i dolazi opremljen specijaliziranim DiSus-A zračnim ovjesom.

Postavljen na međuosovinski razmak od 3.030 mm, automobil nudi iznimnu prostranost, a unatoč svojim dimenzijama, okretniji je od mnogih manjih vozila. Zahvaljujući sustavu upravljanja na sva četiri kotača, radijus okretanja iznosi samo 4,9 metara, što je osjetno bolje od, primjerice, Teslinog Modela 3 (5,6 metara) koji je čak 43 centimetra kraći.

Kupcima se nude dvije pogonske opcije, no više od 65 posto njih odabralo je potpuno električnu izvedbu. Zvijezda ponude je model s pogonom na sve kotače koji pomoću dva elektromotora isporučuje kombiniranu snagu od 510 kW (694 KS). To mu omogućuje ubrzanje od nula do 100 km/h za svega 3,3 sekunde, uz procijenjeni doseg od 905 kilometara prema CLTC ciklusu. Upravo je ova verzija najtraženija, što stvara i najduže liste čekanja zbog ograničene dostupnosti specijaliziranih komponenti.

Za one koji još nisu spremni u potpunosti prijeći na struju, tu je i plug-in hibridna inačica. Ona nudi do 400 kilometara dosega na samo električni pogon, dok joj kombinirani doseg s benzinskim motorom doseže čak 1.660 kilometara.

Luksuz

Unutrašnjost Seala 08 otkriva zašto ovaj automobil privlači toliku pažnju. Gotovo svaka površina prekrivena je mekanim materijalima premium osjećaja, a detalji poput ukrasne trake od sedefa, materijala koji se često viđa na brojčanicima skupocjenih satova marke Rolex, daju kabini dašak ekskluzivnosti. Dvoslojna akustična stakla osiguravaju iznimnu tišinu, dok se za zvučnu kulisu brine Devialet audio sustav s dvadeset zvučnika. Prednja "zero-gravity" sjedala nude funkcije grijanja, hlađenja i masaže, a ista je udobnost dostupna i putnicima straga. Stražnja sjedala, najveća u klasi, također se mogu naginjati i imaju izvlačive oslonce za noge, a svime se upravlja putem zasebnog zaslona osjetljivog na dodir. Oprema poput hladnjaka za pića i sklopivih stolića za laptope dodatno naglašava luksuzni karakter vozila. Standardna oprema uključuje i [BYD-ov napredni sustav za pomoć u vožnji "God's Eye B"](https://carnewschina.com/2026/07/04/byd-seal-08-flagship-sedan-sales-production/) s LiDAR senzorom, pri čemu proizvođač pokriva svu štetu ili odgovornost nastalu tijekom korištenja autonomne vožnje u gradu ili kod samostalnog parkiranja.

Ipak, slika nije u potpunosti ružičasta. Ogromna potražnja stvorila je pritisak na proizvodne kapacitete. Tvornica trenutno može proizvesti oko 8.000 vozila mjesečno, što je daleko od dovoljnog da se podmire deseci tisuća narudžbi. Kako bi ublažio problem, BYD je uveo dvostruke smjene u proizvodnji, no isporuke za najpopularnije modele već sada kasne dva do tri mjeseca. Ključni izazov ostaje ubrzanje proizvodnje druge generacije Blade baterija koje su srce ovog modela. Uspjeh Seala 08 dolazi u trenutku kada BYD-ova prodaja pokazuje znakove oporavka nakon izazovnog razdoblja tranzicije na novu generaciju baterija. Primjerice, podaci za svibanj 2026. pokazuju da su najprodavaniji modeli marke bili Sealion 06 (18.856 komada) i Yuan UP (17.043 komada).

