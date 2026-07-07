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KRAJ JEDNE ERE

Kraj ere diska: Ove PlayStation igre su prodale najviše kopija

Sony je najavio kraj fizičkih primjeraka igara, a s njim i kraj tradicije koja traje od 1994. Ovo su naslovi koji su tu tradiciju izgradili - milijuni kutija, diskova i kaseta koje su promijenile industriju zauvijek.
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Kraj ere diska: Ove PlayStation igre su prodale najviše kopija
Gran Turismo 3: A-Spec (PS2, 2001.) - Više od 14,8 milijuna primjeraka i jedan od razloga zašto je PS2 postao najprodavanija konzola svih vremena. Svaki vlasnik PS2 imao je ovu igru - ili je poznavao nekoga tko ju je imao. | Foto: Youtube/Screenshoot
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Gran Turismo 3: A-Spec (PS2, 2001.) - Više od 14,8 milijuna primjeraka i jedan od razloga zašto je PS2 postao najprodavanija konzola svih vremena. Svaki vlasnik PS2 imao je ovu igru - ili je poznavao nekoga tko ju je imao. | Foto: Youtube/Screenshoot
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