Kraj ere diska: Ove PlayStation igre su prodale najviše kopija

Sony je najavio kraj fizičkih primjeraka igara, a s njim i kraj tradicije koja traje od 1994. Ovo su naslovi koji su tu tradiciju izgradili - milijuni kutija, diskova i kaseta koje su promijenile industriju zauvijek.
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Gran Turismo 3: A-Spec (PS2, 2001.) - Više od 14,8 milijuna primjeraka i jedan od razloga zašto je PS2 postao najprodavanija konzola svih vremena. Svaki vlasnik PS2 imao je ovu igru - ili je poznavao nekoga tko ju je imao.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Gran Turismo 3: A-Spec (PS2, 2001.) - Više od 14,8 milijuna primjeraka i jedan od razloga zašto je PS2 postao najprodavanija konzola svih vremena. Svaki vlasnik PS2 imao je ovu igru - ili je poznavao nekoga tko ju je imao. |
Foto: Youtube/Screenshoot
Gran Turismo 3: A-Spec (PS2, 2001.) - Više od 14,8 milijuna primjeraka i jedan od razloga zašto je PS2 postao najprodavanija konzola svih vremena. Svaki vlasnik PS2 imao je ovu igru - ili je poznavao nekoga tko ju je imao.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Horizon Zero Dawn (PS4, 2017.) - 19,5 milijuna primjeraka na PS4 i PC-u zajedno, što je nevjerojatan rezultat za potpuno novi IP bez ikakve prethodne franšize iza sebe.
| Foto: Nixxes/PlayStation
God of War (PS4, 2018.) - Više od 19,5 milijuna primjeraka, što ga čini daleko najprodavanijim nastavkom u serijalu. Kratos je od jednodimenizionalnog boga osvete postao jedan od najkompleksnijih likova u gamingu.
| Foto: Ivan Hruškovec/24sata
Uncharted 4: A Thief's End (PS4, 2016.) - Oko 20 milijuna prodanih primjeraka, vrhunac Naughty Dogove pripovijedne formule i oproštaj od Nathana Drakea kakav je zaslužio.
| Foto: Playstation
Marvel's Spider-Man (PS4, 2018.) - 13,2 milijuna prodanih primjeraka, daleko najprodavanija Spider-Man igra ikad. Insomniac je jednom zauvijek odgovorio na pitanje kakva Spider-Man igra treba biti.
| Foto: Playstation
Red Dead Redemption 2 (PS4, 2018.) - 13,94 milijuna primjeraka samo na PlayStation platformama, a 17 milijuna na svim platformama u prvih 14 dana od izlaska - rekord koji stoji i danas.
| Foto: Rockstar Games
The Last of Us (PS3/PS4, 2013.) - Sedam milijuna primjeraka na PS3 pri prvom izlasku, pa još 11,78 milijuna na PS4 verziji. Joel i Ellie postali su jedni od najprepoznatljivijih likova u povijesti igara.
| Foto: Playstation
Grand Theft Auto V (PS3/PS4/PS5, 2013.) - Više od 215 milijuna prodanih primjeraka na svim platformama, od čega ogroman dio na PlayStationu. Trinaest godina poslije još uvijek je u top listama prodaje.
| Foto: Rockstar Games
Gran Turismo (PS1, 1997.) - Najprodavanija igra na originalnom PlayStationu s 10,85 milijuna primjeraka. "The Real Driving Simulator" postavio je standarde za sve simulatore vožnje koji su došli nakon njega.
| Foto: reddit
Grand Theft Auto: San Andreas (PS2, 2004.) - Najprodavanija PlayStation igra svih vremena s 27,5 milijuna prodanih primjeraka, od čega 17,3 milijuna samo na PS2. CJ, Grove Street i radio stanice koje se i danas pamte napamet.
| Foto: Steam