KRAJ JEDNE ERE Kraj ere diska: Ove PlayStation igre su prodale najviše kopija

Sony je najavio kraj fizičkih primjeraka igara, a s njim i kraj tradicije koja traje od 1994. Ovo su naslovi koji su tu tradiciju izgradili - milijuni kutija, diskova i kaseta koje su promijenile industriju zauvijek.

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