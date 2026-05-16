AI agenti 2026. preuzimaju digitalni svijet! Ovi proaktivni partneri autonomno izvršavaju zadatke, ali još uvijek nisu savršeni. Hoće li preobraziti radna mjesta ili izazvati kaos?
Tek smo se navikli na jednu vrstu AI, a već dolazi druga: Evo što su sve popularniji AI agenti
Taman kad smo se naviknuli na alate poput ChatGPT-ja koji mogu pisati pjesme, eseje i računalni kod, na scenu stupa nova, naprednija evolucija tehnologije: agentna umjetna inteligencija. U 2026. godini ovi takozvani AI agenti prestaju biti samo sugovornici i postaju proaktivni partneri koji autonomno izvršavaju složene zadatke, donose odluke i djeluju u digitalnom svijetu u naše ime, te su bliže pravoj inteligenciji u svakom smislu te riječi.
Razlika između razgovora i djelovanja
Osnovna razlika koja agentnu umjetnu inteligenciju odvaja od generativne, na kojoj počivaju popularni chatbotovi, jest autonomija. Dok je ChatGPT reaktivan i čeka ljudsku naredbu za svaki korak, AI agenti su proaktivni. Oni mogu samostalno planirati, rezonirati i provoditi višestupanjske akcije kako bi postigli zadani cilj. To je kao razlika između asistenta koji odgovara na vaša pitanja i voditelja projekta koji preuzima cilj, razlaže ga na zadatke i provodi do kraja.
Ovi sustavi koriste iste moćne jezične modele (LLM), ali su nadograđeni komponentama za pamćenje, planiranje i sposobnost korištenja drugih softvera i alata. To im omogućuje ne samo da generiraju tekst, već i da poduzimaju konkretne akcije, poput ažuriranja CRM sustava, slanja personaliziranih e-mailova ili čak zakazivanja sastanaka na temelju odgovora, sve bez stalne ljudske intervencije.
Kako rade, tko ih razvija i u čemu (još) nisu dobri
Srž rada AI agenta je ciklički proces: na temelju zadanog cilja, agent prvo stvara plan, a zatim ga razlaže na niz koraka. Za svaki korak odabire najbolji alat – primjerice, pretraživanje interneta za prikupljanje informacija, pisanje i izvršavanje koda za analizu podataka ili korištenje API-ja za slanje e-maila. Nakon svake akcije, agent analizira rezultat, uči iz njega i prilagođava sljedeći korak, ponavljajući proces sve dok ne postigne konačni cilj.
Pionirski projekti poput Auto-GPT-a i AgentGPT-a prvi su pokazali ovaj potencijal široj javnosti, dok su se u međuvremenu pojavili i specijalizirani agenti poput Devina, usmjerenog na softversko inženjerstvo. Velike tehnološke tvrtke također razvijaju svoje verzije, a Microsoftov Copilot sve više dobiva agentske sposobnosti.
Njihova najveća snaga leži u automatizaciji složenih digitalnih zadataka koji zahtijevaju korištenje više alata. Ipak, još uvijek nisu savršeni. Često mogu zapeti u petlji ponavljajući neuspješne akcije, pogrešno protumačiti dvosmislene upute ili "halucinirati" akcije koje ne vode rješenju. Pouzdanost im je i dalje najveći izazov.
Agenti u praksi: od pametnog doma do financija
Primjena AI agenata već je vidljiva u nizu industrija. Analitičari iz Gartnera predviđaju da će do kraja 2026. čak 15 posto svakodnevnih poslovnih odluka biti doneseno autonomno putem agentne umjetne inteligencije. Primjerice, agent može upravljati potrošnjom energije u pametnom domu tako što u stvarnom vremenu koordinira rad pametnog termostata, rasvjete i kućanskih aparata.
U financijama, agenti analiziraju tržišne trendove i automatski prilagođavaju portfelje klijenata kako bi zaštitili ulaganja i ostvarili veće prinose. U prodaji, umjesto da samo napiše nacrt e-maila, agent može identificirati potencijalne klijente u bazi podataka, poslati im prilagođenu poruku, pratiti odgovore i samostalno zakazati sastanak u kalendaru.
Utjecaj na radno mjesto
Dolazak agenata dramatično mijenja i radno okruženje. Microsoftovo godišnje izvješće "Work Trend Index" za 2026. pokazuje da zaposlenici sve više koriste AI za složenije kognitivne zadatke poput analize informacija, rješavanja problema i kreativnog razmišljanja. Gotovo polovica (49 posto) svih zabilježenih interakcija s AI asistentima spada u tu kategoriju.
Međutim, istraživanje otkriva i takozvani "transformacijski paradoks": zaposlenici su često spremniji za promjene od organizacija u kojima rade. Podaci pokazuju da organizacijski faktori, poput kulture i podrške menadžera, imaju dvostruko veći utjecaj na uspješnu primjenu umjetne inteligencije od individualnog truda. Tvrtke koje najbrže uče i prilagođavaju svoje procese kako bi iskoristile potencijal agenata ostvaruju značajnu prednost.
Rizici autonomnog djelovanja
Iako donose ogromne prednosti u produktivnosti, autonomna priroda AI agenata otvara i nove rizike. Stručnjaci upozoravaju da se, ako se ne kontroliraju, agenti mogu ponašati slično zlonamjernom softveru, djelujući samostalno i potencijalno uzrokujući štetu. Pojavljuju se novi sigurnosni izazovi, poput "otmice agenta", gdje napadač prevari sustav da izvrši neovlaštene radnje. Uz to, nameću se i složena etička pitanja o odgovornosti kada stvari pođu po zlu. Tko je kriv - korisnik, programer ili sama umjetna inteligencija? To su izazovi koje kao društvo tek trebamo riješiti.
*uz korištenje AI
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+