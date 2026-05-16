Taman kad smo se naviknuli na alate poput ChatGPT-ja koji mogu pisati pjesme, eseje i računalni kod, na scenu stupa nova, naprednija evolucija tehnologije: agentna umjetna inteligencija. U 2026. godini ovi takozvani AI agenti prestaju biti samo sugovornici i postaju proaktivni partneri koji autonomno izvršavaju složene zadatke, donose odluke i djeluju u digitalnom svijetu u naše ime, te su bliže pravoj inteligenciji u svakom smislu te riječi.

Razlika između razgovora i djelovanja

Osnovna razlika koja agentnu umjetnu inteligenciju odvaja od generativne, na kojoj počivaju popularni chatbotovi, jest autonomija. Dok je ChatGPT reaktivan i čeka ljudsku naredbu za svaki korak, AI agenti su proaktivni. Oni mogu samostalno planirati, rezonirati i provoditi višestupanjske akcije kako bi postigli zadani cilj. To je kao razlika između asistenta koji odgovara na vaša pitanja i voditelja projekta koji preuzima cilj, razlaže ga na zadatke i provodi do kraja.

Ovi sustavi koriste iste moćne jezične modele (LLM), ali su nadograđeni komponentama za pamćenje, planiranje i sposobnost korištenja drugih softvera i alata. To im omogućuje ne samo da generiraju tekst, već i da poduzimaju konkretne akcije, poput ažuriranja CRM sustava, slanja personaliziranih e-mailova ili čak zakazivanja sastanaka na temelju odgovora, sve bez stalne ljudske intervencije.

Kako rade, tko ih razvija i u čemu (još) nisu dobri

Srž rada AI agenta je ciklički proces: na temelju zadanog cilja, agent prvo stvara plan, a zatim ga razlaže na niz koraka. Za svaki korak odabire najbolji alat – primjerice, pretraživanje interneta za prikupljanje informacija, pisanje i izvršavanje koda za analizu podataka ili korištenje API-ja za slanje e-maila. Nakon svake akcije, agent analizira rezultat, uči iz njega i prilagođava sljedeći korak, ponavljajući proces sve dok ne postigne konačni cilj.

Pionirski projekti poput Auto-GPT-a i AgentGPT-a prvi su pokazali ovaj potencijal široj javnosti, dok su se u međuvremenu pojavili i specijalizirani agenti poput Devina, usmjerenog na softversko inženjerstvo. Velike tehnološke tvrtke također razvijaju svoje verzije, a Microsoftov Copilot sve više dobiva agentske sposobnosti.

Njihova najveća snaga leži u automatizaciji složenih digitalnih zadataka koji zahtijevaju korištenje više alata. Ipak, još uvijek nisu savršeni. Često mogu zapeti u petlji ponavljajući neuspješne akcije, pogrešno protumačiti dvosmislene upute ili "halucinirati" akcije koje ne vode rješenju. Pouzdanost im je i dalje najveći izazov.

Agenti u praksi: od pametnog doma do financija

Primjena AI agenata već je vidljiva u nizu industrija. Analitičari iz Gartnera predviđaju da će do kraja 2026. čak 15 posto svakodnevnih poslovnih odluka biti doneseno autonomno putem agentne umjetne inteligencije. Primjerice, agent može upravljati potrošnjom energije u pametnom domu tako što u stvarnom vremenu koordinira rad pametnog termostata, rasvjete i kućanskih aparata.

U financijama, agenti analiziraju tržišne trendove i automatski prilagođavaju portfelje klijenata kako bi zaštitili ulaganja i ostvarili veće prinose. U prodaji, umjesto da samo napiše nacrt e-maila, agent može identificirati potencijalne klijente u bazi podataka, poslati im prilagođenu poruku, pratiti odgovore i samostalno zakazati sastanak u kalendaru.

Utjecaj na radno mjesto

Dolazak agenata dramatično mijenja i radno okruženje. Microsoftovo godišnje izvješće "Work Trend Index" za 2026. pokazuje da zaposlenici sve više koriste AI za složenije kognitivne zadatke poput analize informacija, rješavanja problema i kreativnog razmišljanja. Gotovo polovica (49 posto) svih zabilježenih interakcija s AI asistentima spada u tu kategoriju.

Međutim, istraživanje otkriva i takozvani "transformacijski paradoks": zaposlenici su često spremniji za promjene od organizacija u kojima rade. Podaci pokazuju da organizacijski faktori, poput kulture i podrške menadžera, imaju dvostruko veći utjecaj na uspješnu primjenu umjetne inteligencije od individualnog truda. Tvrtke koje najbrže uče i prilagođavaju svoje procese kako bi iskoristile potencijal agenata ostvaruju značajnu prednost.

Rizici autonomnog djelovanja

Iako donose ogromne prednosti u produktivnosti, autonomna priroda AI agenata otvara i nove rizike. Stručnjaci upozoravaju da se, ako se ne kontroliraju, agenti mogu ponašati slično zlonamjernom softveru, djelujući samostalno i potencijalno uzrokujući štetu. Pojavljuju se novi sigurnosni izazovi, poput "otmice agenta", gdje napadač prevari sustav da izvrši neovlaštene radnje. Uz to, nameću se i složena etička pitanja o odgovornosti kada stvari pođu po zlu. Tko je kriv - korisnik, programer ili sama umjetna inteligencija? To su izazovi koje kao društvo tek trebamo riješiti.

*uz korištenje AI