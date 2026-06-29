U OČEKIVANJU GODOTA FOTO Igre koje vrijedi odigrati dok čekamo Grand Theft Auto 6

Iščekivanje Grand Theft Auta 6 dosegnulo je novu razinu, dodatno potaknuto nedavnim otvaranjem prednarudžbi. Rockstar Games datum izlaska pomaknuo je na 19. studenog 2026., navodeći potrebu za dodatnim poliranjem kako bi igra ispunila monumentalna očekivanja. Do tada ostaje dovoljno vremena za pripremu - a sastavili smo popis igara koje savršeno popunjavaju prazninu, bilo da se radi o Rockstarovim klasicima, kriminalnim pričama ili kaotičnoj akciji koja podsjeća na duh GTA serijala.