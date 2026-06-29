FOTO Igre koje vrijedi odigrati dok čekamo Grand Theft Auto 6

Iščekivanje Grand Theft Auta 6 dosegnulo je novu razinu, dodatno potaknuto nedavnim otvaranjem prednarudžbi. Rockstar Games datum izlaska pomaknuo je na 19. studenog 2026., navodeći potrebu za dodatnim poliranjem kako bi igra ispunila monumentalna očekivanja. Do tada ostaje dovoljno vremena za pripremu - a sastavili smo popis igara koje savršeno popunjavaju prazninu, bilo da se radi o Rockstarovim klasicima, kriminalnim pričama ili kaotičnoj akciji koja podsjeća na duh GTA serijala.
Yakuza 0 - Neonom obasjani kvartovi Japana, brutalne tučnjave i bezbroj bizarnih sporednih priča - jedan od najboljih predstavnika žanra kad je riječ o atmosferi i karakteru.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Yakuza 0 - Neonom obasjani kvartovi Japana, brutalne tučnjave i bezbroj bizarnih sporednih priča - jedan od najboljih predstavnika žanra kad je riječ o atmosferi i karakteru.
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Foto: Youtube/Screenshoot
Yakuza 0 - Neonom obasjani kvartovi Japana, brutalne tučnjave i bezbroj bizarnih sporednih priča - jedan od najboljih predstavnika žanra kad je riječ o atmosferi i karakteru.
| Foto: Youtube/Screenshoot
L.A. Noire - Za one koji žele biti na "dobroj" strani zakona. Igrate detektiva Colea Phelpsa koji rješava brutalne slučajeve u Los Angelesu - linearniji od GTA, ali s istim noir ugođajem i Rockstarovim pripovjedačkim umijećem.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Just Cause 3 - Manje uličnog kriminala, više čiste destrukcije. Wingsuit, kuka za penjanje i padobran čine ovu igru pravim playgroundom za eksplozivni kaos kojeg GTA igrači dobro poznaju.
| Foto: Just Cause
Grand Theft Auto V - Trinaest godina poslije, Los Santos je i dalje jedan od najnapučenijih i najreaktivnijih sandboxa u povijesti igara. Tri protagonista i GTA Online nude stotine sati sadržaja prije nego Vice City ponovno pozove.
| Foto: Rockstar Games
Sleeping Dogs - Kultni klasik smješten u Hong Kong ističe se fantastičnim sustavom borbe prsa o prsa inspiriranim borilačkim vještinama, uz priču o tajnom policajcu koji se infiltrira u triade.
| Foto: Square Enix
Watch Dogs 2 - Smješten u San Francisco, kombinira klasičnu open world akciju s hakiranjem, omogućujući igraču da manipulira cijelim gradom umjesto da se uvijek oslanja samo na pucnjavu.
| Foto: Ubisoft
Saints Row IV / The Third - Za one kojima se sviđa satirična i kaotična strana GTA, serijal nudi pretjeranu, humorističnu akciju bez granica - oružja, moći i ludilo bez ikakvog suzdržavanja.
| Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS/Adria.ign.com
Cyberpunk 2077 - Nakon brojnih ažuriranja postao je izvrstan izbor za one koji žele nešto modernije. Futuristički Night City ogroman je i prepun života, a priča nudi slobodu izbora i različite stilove igranja.
| Foto: CD Projekt RED
Mafia: Definitive Edition - Remake klasika iz 2002. nudi uvjerljivu, atmosferičnu priču smještenu u tridesetim godinama prošlog stoljeća, s fokusom na narativ koji je ozbiljniji i prizemniji od kaosa GTA serijala.
| Foto: 2K Games
Red Dead Redemption 2 - Najočitiji izbor za svakog obožavatelja. Smješten na Divlji zapad, nudi nevjerojatno detaljan i živ otvoren svijet uz emotivnu priču o Arthuru Morganu i bandi Van der Linde - podsjetnik na razinu kvalitete koju Rockstar zna isporučiti.
| Foto: Rockstar Games