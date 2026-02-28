FOTO Isprobali smo Xiaomi 17 Ultra: Fotić koji želi biti telefon

Kao što se i očekuje od najmoćnijeg modela, Xiaomi 17 Ultra već od prvog dodira, kad ga izvadite iz kutije, ostavlja dojam da je ovo telefon kojim kineski div želi pokazati svu snagu brenda. Sve djeluje ozbiljno, masivno i samouvjereno, ali i jako dobro ispeglano. Xiaomi je ovdje ugradio sam vrh, od moćnog čipseta, sjajne kamere i jako dobrih zvučnika. S Ultrom koja sve više djeluje kao fotoaparat s pridruženom SIM karticom družili smo se nekoliko dana, a ako ste već vidjeli razne YouTube recenzije Ultre, često se radilo o modelu "by Leica" koji će u Europi nositi naziv Leica Leitzphone. I za njega će biti rezervirane neke dodatne značajke poput impresivnog mehaničkog prstena oko modula kamera, koji omogućuje da preko njega upravljate kamerom.

Dizajn

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Dizajnerski, 17 Ultra ne donosi revoluciju, tu se jasno nastavlja Ultrin dizajnerski stil, no daleko od toga da je telefon dosadan. U odnosu na prethodnu generaciju vidi se da su detalji pažljivije dorađeni, linije su čišće, a završna obrada ostavlja premium dojam. Ekran je nešto ravniji, rubovi su ravniji i uređaj je ukupno milimetar tanji, iako je baterija osjetno veća. Ukupno je telefon širi i viši neznatno, ali cjelokupni dojam je da djeluje kompaktnije.

Zelena verzija, a radi se o boji Starlit Green, uživo izgleda stvarno spektakularno. Osobno, ovo mi je jedna od najljepših boja na mobitelima u posljednje vrijeme. Jasno je zašto su uključili zvjezdani u nazivu boje.

Modul kamere i dalje dominira stražnjom stranom i vizualno jasno poručuje da je fotografija u prvom planu. Nekima će možda biti prevelik, ali meni se sviđa, djeluje moćno i Ultri daje vlastiti identitet. Telefon je velik i osjeti se u ruci, ali raspored težine je dobar pa ne djeluje nespretno u svakodnevnom korištenju.

Materijali ostavljaju kvalitetan dojam, a završna obrada je na razini premium segmenta. Sve je čvrsto, ništa ne škripi i nema osjećaja kompromisa.

Uz sve to, otporan je zahvaljujući IP68 i IP69K certifikatima, što znači da može izdržati razna mučenja vodom.



Ekran i zvuk

Foto: Xiaomi

Ekran je jedan od elemenata koji impresionira. Veliki AMOLED panel s osvježavanjem od 120 Hz daje vrlo fluidno iskustvo, bilo da skrolam kroz društvene mreže, čitam tekst ili igram igre. Prikaz je oštar, kontrast izražen, a boje su zasićene bez pretjerivanja. Radi se o 6,9-inčnom ekranu koji je blago povećan u odnosu na 15 Ultra te ima i veću maksimalnu svjetlinu, a jedini uvjetni minus mu je nešto niža rezolucija. No, u svakodnevnom radu tu razliku teško ćete doživjeti.

Svjetlina (maksimalnih 3500 nita) je dovoljno visoka da se sadržaj bez problema vidi i na otvorenom, što mi je uvijek važna stavka kod svakog mobitel. Sve djeluje ugodno za oči i nakon duljeg korištenja nisam imao osjećaj zamora.

Zvuk je vrlo dobar. Stereo zvučnici nude čistu i glasnu reprodukciju, bez izobličenja na višim razinama glasnoće. Posebno mi se svidjela jasnoća dijaloga pri gledanju videa, dok je kod glazbe zvuk dovoljno pun. Ugodno me iznenadio i bas na Ultri.

Ispod ekrana nalazi se ultrazvučni čitač prsta, koji je prilično brz i precizan i taman odmaknut od dna telefona.





Softver

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

HyperOS je i dalje HyperOS, brz, moderan i vizualno dotjeran, ali ne bez svojih slabosti. Sustav je fluidan, animacije su ugodne i sve radi bez trzanja, no i dalje postoji onaj osjećaj da je ponegdje sučelje nepotrebno zakomplicirano.

Neke postavke su skrivene dublje nego što bi trebale biti. Nije to ništa dramatično, ali kod uređaja ove klase, cijelo sučelje trebalo bi biti još ispoliranije.

Pohvalno je što HyperOS donosi još bolju integraciju s Apple uređajima, olakšava prebacivanje datoteka i rad među Xiaomi i Mac uređajima, što je dobar pokušaj privlačenja Appleovih korisnika.

S druge strane, stabilnost je vrlo dobra i tijekom testiranja nisam naišao na ozbiljnije bugove ili rušenja aplikacija.



Performanse

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Što se performansi tiče, tu nema puno filozofije, sve radi brzo i bez kompromisa. Multitasking je gladak, aplikacije se otvaraju trenutno, a zahtjevne igre rade bez problema na visokim postavkama. Gušt je kad možeš bez ikakvih teškoća svaku igru natjerati u maksimalne postavke i uživati u glatkim performansama.

Ni pri duljem opterećenju nisam primijetio značajan pad performansi. Zagrijavanje je kontrolirano i telefon ostaje topao, ali nikad neugodno vruć. Sve djeluje optimizirano i stabilno, kako i treba biti u Ultra segmentu.

Baterija

Foto: Xiaomi

Xiaomi je, kao i niz kineskih brendova, prešao na veće i izdržljivije silicij-ugljične baterije koje imaju i puno brže punjenje. 17 Ultra tako dolazi s 6000 mAh kapacitetom te 90W punjenjem i 50W bežičnim punjenjem. Autonomija je vrlo dobra. Baterija bez problema može izdržati dva dana umjerenog korištenja, naravno to će ovisiti o vašim navikama, količini fotografiranja, društvenih mreža... U svakom slučaju, jedan dan intenzivnog korištenja je izvediv i to sa rezervom koja će vam ostati. A brzo punjenje dodatno olakšava svakodnevicu jer u kratkom vremenu možete dobiti dovoljno energije za ostatak dana. To je jedna od onih stvari na koje se brzo naviknete.

Kamera

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Kamera je definitivno jedan od glavnih razloga zašto netko bira 17 Ultra. Straga su sada tri objektiva, a glavnu riječ vodi primarna kamera od 50 mpx s 1-inčnim senzorom s novom LOFIC tehnologijom koja je zadužena za bolje performanse noću, odnosno drastično će pomoći u smanjenju 'pregorenih' dijelova fotografija te će one izgledati prirodnije. Glavni senzor daje vrlo detaljne fotografije s dobrim dinamičkim rasponom i prirodnim prikazom boja. Fotografije djeluju bogato informacijama, ali bez pretjeranog procesiranja. Telefoto mogućnosti periskopske kamere od 200 mpx su impresivne i omogućuju kvalitetno približavanje uz zadržavanje detalja. Upravo taj dio ostavlja dojam ozbiljnog foto-uređaja u džepu. Ultra ima kontinuirani optički zum, zahvaljujući lećama koje se fizički miču unutar kućišta u rasponu od 3,2 do 4,3x. Selfie kamera od 50 mpx snima jako dobre portrete u raznim situacijama.

U nastavku pogledajte niz fotografija s Xiaomija 17 Ultra