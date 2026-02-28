Xiaomi otkrio svoju zvijezdu godine: 17 Ultra je moćni stroj za fotografije, ovo su svi detalji

Xiaomi je upravo u Barceloni predstavio novu generaciju pametnih telefona iz serije Xiaomi 17. U ponudi su dva glavna modela – Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra, dok je posebni Leica Leitzphone powered by Xiaomi najavljen kao ograničena edicija koja neće biti dostupna na hrvatskom tržištu. Nova serija nastavlja suradnju s Leicom, ali i donosi razlike u pristupu između standardnog i Ultra modela: Xiaomi 17 cilja na kompaktniji i lakši uređaj, dok je Xiaomi 17 Ultra pozicioniran kao fotografski i tehnološki najnapredniji model u ponudi.

Tvrtka je pritom objavila i da partnerstvo s Leicom prelazi u novu fazu, koju opisuje kao model strateške su-kreacije, nakon višegodišnje suradnje u istraživanju i razvoju. Uz pametne telefone, prikazana je i nova linija AIoT uređaja, uključujući Xiaomi Scooter 6 seriju i Xiaomi Watch 5.

Tanji i lakši modeli, uz naglasak na izdržljivosti

Xiaomi 17 Ultra, prema navodima proizvođača, najtanji je i najlakši „Ultra” model do sada – debljine 8,29 mm i mase 218,4 grama. Ima ravno kućište, tanje okvire i redizajniran modul kamere. Uređaj je dostupan u crnoj i zelenoj boji na hrvatskom tržištu, dok su globalno predstavljene i dodatne varijante.

Standardni Xiaomi 17 još je kompaktniji (8,06 mm, 191 g), a dolazi u memorijskoj konfiguraciji 12 + 512 GB. Oba modela imaju IP68 certifikat otpornosti na prašinu i vodu te unaprijeđenu zaštitu zaslona (Xiaomi Shield Glass), za koju tvrtka navodi da je otpornija na padove u odnosu na prethodnu generaciju.

Fotografija u prvom planu

Foto: Xiaomi

Najveće tehničke novosti odnose se na kamere. Xiaomi 17 Ultra opremljen je 1-inčnim LOFIC glavnim senzorom nove generacije (Light Fusion 1050L), koji koristi kondenzatorsku tehnologiju za povećanje kapaciteta prikupljanja svjetla i bolje HDR performanse. Telefoto kamera od 200 MP pokriva raspon od 75 do 100 mm uz mehanički optički zum, dok uz pomoć senzorske tehnologije omogućuje ekvivalent žarišne duljine do 400 mm.

Podržano je 4K snimanje pri 120 sličica u sekundi te Dolby Vision i ACES Log formati, čime Xiaomi cilja i na naprednije korisnike u području videoprodukcije.

Xiaomi 17 koristi Light Fusion 950 senzor veličine 1/1.31” s 4-u-1 Super Pixel tehnologijom i dinamičkim rasponom od 13.5EV. Telefoto objektiv od 60 mm podržava portretne fotografije, makro snimanje s udaljenosti od 10 cm te AI povećanje do 20x. Prednja kamera ima 50 MP i poboljšani autofokus, dok video podržava 4K pri 60 fps u Dolby Vision i Log formatu.

Performanse i baterija

Foto: Xiaomi

Seriju pokreće Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform, uz novu generaciju Qualcommovih CPU, GPU i NPU rješenja. U praksi to znači snažne performanse za obradu fotografija i videa, ali i zahtjevne aplikacije i igre.

Zanimljiv je podatak o baterijama: Xiaomi 17 Ultra ima kapacitet od 6000 mAh, uz podršku za 90W žično i 50W bežično punjenje. Xiaomi 17 donosi još veći kapacitet – 6330 mAh – uz 100W žično i 50W bežično punjenje. Tvrtka navodi kako nova Surge Battery tehnologija s 16 posto silicija omogućuje veću gustoću energije i dulji vijek trajanja.

Svjetliji OLED zasloni

Foto: Xiaomi

Oba modela koriste LTPO OLED zaslone s prilagodljivom stopom osvježavanja od 1 do 120 Hz i vršnom svjetlinom do 3.500 nita, što bi trebalo osigurati bolju vidljivost na otvorenom. Xiaomi 17 Ultra dodatno uvodi HyperRGB tehnologiju s redizajniranom strukturom podpiksela, s ciljem postizanja veće jasnoće i energetske učinkovitosti.

Posebna Leica edicija

U suradnji s Leicom predstavljen je i Leica Leitzphone powered by Xiaomi, povodom 100. obljetnice njemačkog proizvođača fotoaparata. Uređaj donosi aluminijsko kućište s nikl-anodiziranom završnom obradom, prilagođeno korisničko sučelje te fizički „Camera Ring” kotačić inspiriran klasičnim fotoaparatima. Ova verzija neće biti dostupna na hrvatskom tržištu.

Cijene i promotivna ponuda

Foto: Xiaomi

Xiaomi 17 Ultra (16 + 512 GB) na hrvatsko tržište dolazi po preporučenoj cijeni od 1.499 eura, dok Xiaomi 17 (12 + 512 GB) stoji 1.099 eura. Od 28. veljače do 31. ožujka kupci koji se odluče za jedan od ova dva modela dobivaju na poklon Xiaomi 2K Gaming Monitor G27Qi EU, u sklopu promotivne ponude.

Ključne specifikacije (sažetak)

Xiaomi 17 Ultra

Zaslon: OLED, 1–120 Hz, do 3500 nita

Procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Kamere: 1" Light Fusion 1050L glavna, 200 MP telefoto (75–100 mm)

Video: do 4K 120 fps (Dolby Vision / ACES Log)

Baterija: 6000 mAh, 90 W žično, 50 W bežično punjenje

Zaštita: IP68, Xiaomi Shield Glass

Cijena: 1.499 € (16 + 512 GB)

Xiaomi 17

Zaslon: OLED, 1–120 Hz, do 3500 nita

Procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Kamere: Light Fusion 950 (1/1,31"), Leica 60 mm telefoto, prednja 50 MP

Video: 4K 60 fps (Dolby Vision / Log)

Baterija: 6330 mAh, 100 W žično, 50 W bežično punjenje

Zaštita: IP68, Xiaomi Shield Glass

Cijena: 1.099 € (12 + 512 GB)