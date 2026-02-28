Svi ludi mobiteli i inovacije: Ovo su gadgeti koji stižu na najveći sajam mobilnih tehnologija

Mobile World Congress (MWC) u Barceloni, najveći svjetski sajam mobilne industrije, od ponedjeljka će biti mjesto na kojem će vodeći tehnološki brendovi predstaviti svoje najnovije inovacije. Ovogodišnje izdanje, koje obilježava dvadesetu godišnjicu sajma u ovom katalonskom gradu, u potpunosti je u znaku umjetne inteligencije. Glavne teme vrte se oko takozvane "agentne" umjetne inteligencije (Agentic AI), naprednih sklopivih uređaja koji postaju sve tanji i izdržljiviji te sve prisutnije robotike koja polako ulazi u naše domove. Iako su neki divovi poput Samsunga i Xiaomija svoje ključne proizvode predstavili neposredno uoči sajma, Barcelona je mjesto gdje ih svjetska javnost po prvi put može isprobati.

Pokretanje videa... 03:42 Huawei predstavlja pametni sat namijenjen trkačima, razvijen u suradnji s Kipchogeom | Video: 24sata/Reuters

Honor spaja mobitele i robotiku

Jedan od najaktivnijih proizvođača na sajmu svakako je Honor koji jasno pokazuje namjeru spajanja mobilne tehnologije s robotikom. Zvijezda njihova štanda će biti novi preklopni flagship Honor Magic V6, koji pomiče granice dizajna i izdržljivosti. Nasljednik vrlo uspješnog modela tanji je i otporniji, a u kućište je smještena impresivna baterija kapaciteta preko 7.000 mAh. Opremljen je najnovijim Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipsetom i sustavom kamera koji predvodi senzor od 200 megapiksela.

Puno pažnje trebao bi privući i Honor Robot Phone, konceptualni uređaj koji na vrhu ima ugrađenu kameru na gimbalu koji se može okretati za 360 stupnjeva, a pomoću umjetne inteligencije samostalno prati korisnika i snima video. Time Honor ulazi u segment kojim trenutno dominira DJI. Kao da to nije dovoljno, tvrtka je najavila i ulazak u sferu humanoidne robotike, predstavivši prototip AI asistenta. Uz ove futurističke koncepte, očekuju su i konkretniji proizvodi poput iznimno tankog tableta MagicPad 4 te prijenosnog računala MagicBook Pro 14.

Xiaomijeva ofenziva na svim frontama

Xiaomi koristi MWC za globalno lansiranje serije 17, utemeljene na strategiji "Čovjek x Automobil x Dom". Glavni adut trebao bi biti Xiaomi 17 Ultra, telefon koji nastavlja snažnu suradnju s Leicom i donosi moćan jednoinčni senzor kamere te periskopsku leću od 200 megapiksela, sve pokretano Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipsetom. Za korisnike koji preferiraju kompaktnije uređaje tu je Xiaomi 17, koji uspijeva smjestiti bateriju od 7.000 mAh u kućište debljine svega 8,06 milimetara. Uz telefone, Xiaomi će pokazati i novu seriju tableta Xiaomi Pad 8 s poboljšanim "Desktop Mode 2.0" sučeljem za produktivnost na razini osobnog računala. Da bi zaokružili svoju viziju povezanog ekosustava, na sajmu bi mogli ponovno vidjeti i električni automobil visokih performansi, Xiaomi SU7 Ultra.

Nothing osvježava srednju klasu

Londonski brend Nothing nastavlja sa svojom strategijom, fokusirajući se ove godine na iznimno konkurentnu srednju kategoriju. Na zasebnom događaju tempiranom uz MWC očekuje se Nothing Phone (4a) i (4a) Pro, nasljednici popularne "a" serije. Zadržan je prepoznatljiv prozirni dizajn, no sada dolazi u novim bojama, uključujući i odvažnu ružičastu. Poboljšano je i Glyph osvjetljenje, koje sada dolazi u obliku vertikalne trake sa šest LED dioda i nudi nove svjetlosne efekte za obavijesti. Najveća novost je, međutim, ugradnja periskopske kamere u osnovni model, što je prvi takav slučaj u ovom cjenovnom rangu i donosi mogućnost optičkog zumiranja bez gubitka kvalitete. Uz telefone, očekuju se i prve "over-ear" slušalice Nothing Headphone (1), koje prate prepoznatljivu estetiku brenda.

Samsung, Huawei, TCL i drugi

Samsung je svoje glavne adute, seriju Galaxy S26, predstavio na "Unpacked" događaju prije MWC-a, no Barcelona je prilika da ih javnost detaljnije isproba. Ultra model ističe se novim "privacy display" načinom rada koji štiti sadržaj na zaslonu od pogleda sa strane. Uz to, Samsung Display, njihov odjel za zaslone, prikazuje koncepte budućnosti, poput trostruko preklopnih uređaja i prozirnih holografskih panela.

Huawei se vraća na globalnu scenu s premium uređajima predstavljenim uoči MWC-a, a predvodi ih Huawei Mate 80 Pro s prepoznatljivim dizajnom kamere. TCL se, s druge strane, fokusira na svoju NXTPAPER tehnologiju koja simulira izgled papira. Njihov TCL NXTPAPER 70 Pro pametni je telefon s mat zaslonom koji eliminira odsjaj. Od ostalih zanimljivosti, Tecno je predstavio modularni koncept telefona s magnetskim dodacima, dok Motorola prikazuje nove verzije Razr telefona i koncepte savitljivih zaslona koji se mogu omotati oko zapešća.