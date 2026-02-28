FOTO Ovo je novi Xiaomi Pad 8, tablet koji cilja na ozbiljan rad

Xiaomi je, osim novih telefona, upravo u Barceloni predstavio novu seriju tableta Pad 8, koju čine dva modela - Xiaomi Pad 8 i Xiaomi Pad 8 Pro. Riječ je o uređajima koji su pozicionirani kao alati za rad i svakodnevnu produktivnost, uz podršku za tipkovnice i stylus olovku te softverske značajke koje pokušavaju približiti iskustvo radu na računalu. Oba modela dijele isti osnovni koncept: tanko i lagano kućište, veliki zaslon visoke rezolucije i snažan hardver, ali se razlikuju po razini performansi, kamerama i brzini punjenja.

Dizajn i zaslon: tanki i lagani, s naglaskom na prikaz

Foto: Xiaomi

Xiaomi Pad 8 i Pad 8 Pro imaju kućište debljine 5,75 mm i masu od 485 grama, što ih svrstava među tanje i lakše tablete u klasi. Unatoč tome, oba modela dolaze s baterijom kapaciteta 9.200 mAh. Zaslon je dijagonale 11,2 inča, rezolucije 3.2K, uz stopu osvježavanja od 144 Hz i svjetlinu do 800 nita. Time Xiaomi jasno cilja i na radne zadatke, ali i na konzumaciju multimedije, poput videa i uređivanja fotografija.

Softver i radni alati: fokus na “desktop” iskustvo

Foto: Xiaomi

Nova serija koristi Xiaomi HyperOS 3, s naglaskom na produktivnost i rad u više prozora. Sustav donosi poboljšani podijeljeni zaslon, uključujući vertikalni prikaz u omjeru 5:5 te novi široki prikaz za fleksibilnije upravljanje aplikacijama.

Tu je i Workstation Mode, koji omogućuje zadržavanje više aplikacija u Docku, kao i PC-Level Browser s podrškom za desni klik, napredniju alatnu traku i lakše upravljanje web alatima. Integrirani WPS Office PC omogućuje rad s dokumentima, tablicama, prezentacijama i PDF-ovima izravno na tabletu.

Xiaomi dodatno nudi i dodatnu opremu poput Focus Pen Pro olovke, tipkovnica i zaštitnih maski, čime Pad 8 serija cilja korisnike koji tablet žele koristiti kao zamjenu ili dopunu prijenosnom računalu.

Xiaomi Pad 8 Pro: snažniji hardver i brže punjenje

Foto: Xiaomi

Xiaomi Pad 8 Pro pozicioniran je kao jači model u ponudi. Pokreće ga Snapdragon 8 Elite platforma, namijenjena zahtjevnijim zadacima poput obrade fotografija, videa i intenzivnog multitaskinga.

Tablet podržava 67 W brzo punjenje, a opremljen je stražnjom kamerom od 50 MP i prednjom kamerom od 32 MP, što ga čini pogodnijim i za video pozive i skeniranje dokumenata. Dostupan je s do 512 GB interne memorije.

Posebna varijanta donosi i Matte Glass zaslon s nano-teksturiranim premazom, koji smanjuje refleksije i poboljšava osjećaj pri korištenju olovke, što je prije svega namijenjeno korisnicima koji tablet koriste za crtanje ili dizajn.

Xiaomi Pad 8: uravnotežena opcija za svakodnevni rad

Standardni Xiaomi Pad 8 koristi Snapdragon 8s Gen 4 platformu, koja nudi niže, ali i dalje vrlo visoke performanse u odnosu na Pro model. Namijenjen je korisnicima koji žele snažan, ali cjenovno pristupačniji tablet za multitasking i svakodnevne zadatke.

Podržava 45 W brzo punjenje, a dolazi sa stražnjom kamerom od 13 MP i prednjom od 8 MP. Maksimalni kapacitet interne memorije iznosi 256 GB, što je dovoljno za aplikacije, dokumente i multimediju, ali jasno pokazuje da je riječ o modelu koji cilja širu publiku, a ne profesionalne korisnike s velikim projektima.

Cijena i dostupnost

Na hrvatskom tržištu Xiaomi Pad 8 Pro dostupan je u verziji s 8 GB RAM-a i 256 GB memorije po cijeni od 629 eura, u zelenoj i sivoj boji. Xiaomi Pad 8 također dolazi u konfiguraciji 8 + 256 GB, u istim bojama, po cijeni od 499 eura. Tipkovnica za oba modela ima preporučenu cijenu od 129 eura, dok Focus Pen Pro olovka stoji 99 eura.

Ključne specifikacije (sažetak)

Xiaomi Pad 8 Pro

Zaslon: 11,2" OLED, 3.2K, 144 Hz, do 800 nita

Procesor: Snapdragon 8 Elite

Kamere: 50 MP stražnja, 32 MP prednja

Baterija: 9.200 mAh, 67 W brzo punjenje

Memorija: do 512 GB

Posebno: opcijska Matte Glass verzija zaslona

Cijena: 629 € (8 + 256 GB)

Xiaomi Pad 8

Zaslon: 11,2" OLED, 3.2K, 144 Hz, do 800 nita

Procesor: Snapdragon 8s Gen 4

Kamere: 13 MP stražnja, 8 MP prednja

Baterija: 9.200 mAh, 45 W brzo punjenje

Memorija: do 256 GB

Cijena: 499 € (8 + 256 GB)