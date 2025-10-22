Obavijesti

NAJBOLJE ŠTO MOŽE PS5

FOTO Japanski zen: Pogledajte zašto je Ghost of Yotei jedna od najljepših igara godine

Ghost of Yoteito je pravo vizualno putovanje kroz srce Japana. Svaka borba, svaki zalazak sunca i svaki pokret mača djeluju kao kadar iz filma. U nastavku pogledajte galeriju koja otkriva zašto je ovaj akcijski hit jedan od najljepših i najimpresivnijih naslova godine.
Svjetlo koje se probija kroz maglu planine Yotei pokazuje koliko daleko je PS5 otišao u prikazu atmosfere. | Foto: Ivan Hruškovec/24sata
1/130
