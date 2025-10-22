FOTO Japanski zen: Pogledajte zašto je Ghost of Yotei jedna od najljepših igara godine

Ghost of Yoteito je pravo vizualno putovanje kroz srce Japana. Svaka borba, svaki zalazak sunca i svaki pokret mača djeluju kao kadar iz filma. U nastavku pogledajte galeriju koja otkriva zašto je ovaj akcijski hit jedan od najljepših i najimpresivnijih naslova godine.
Svjetlo koje se probija kroz maglu planine Yotei pokazuje koliko daleko je PS5 otišao u prikazu atmosfere.
| Foto: Ivan Hruškovec/24sata
Svjetlo koje se probija kroz maglu planine Yotei pokazuje koliko daleko je PS5 otišao u prikazu atmosfere.
Efekti snijega i vjetra djeluju gotovo filmski, kao da gledamo Kurosawin kadar u 4K rezoluciji.
Svaki kadar izgleda kao ručno naslikana slika — kombinacija svjetla, sjene i boje stvara pravi zen u pokretu.
Animacije borbe i bljeskovi mačeva u sumrak podsjećaju zašto je ovo jedan od najljepših akcijskih naslova godine.
Refleksije na mokrom tlu i blistanje oštrice podsjetnik su da Ghost of Yotei pomiče granice realizma.
Pogled na dolinu Yotei oduzima dah — pejzaž koji miješa stvarnost i san.
Svaka scena u Ghost of Yotei mogla bi poslužiti kao pozadina na desktopu — toliko je estetski savršena.
Osvjetljenje u noćnim borbama stvara dramu i kontrast koji rijetko viđamo u igrama.
Boje jeseni i teksture prirode čine da svaka minuta u igri izgleda kao digitalna slika visoke umjetnosti.
