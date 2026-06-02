Svaki učenik moći će pratiti svoj vlastiti upis u srednju školu

Učenici osmih razreda upisuju prvi razred srednje škole za školsku godinu 2026./2027. od ponedjeljka, 1. lipnja.

- Osigurano je 47.455 slobodnih mjesta, bez obzira na to što osmi razred ove godine završava oko 38.000 učenika. Dakle, mjesta ima dovoljno. Dodatno, ove je godine uveden i personalizirani hodogram koji učenicima omogućuje praćenje svih važnih koraka tijekom upisa. Učenik tijekom cijeloga postupka može pratiti rokove, obveze i sve što je potrebno napraviti od prijave do završetka upisa. Cilj je da imaju što manje izazova i nedoumica tijekom procesa - rekla je Vesna Šerepac, ravnateljica Uprave za odgoj i obrazovanje u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, u HRT-ovoj emisiji "U mreži Prvog".

Prijave obrazovnih programa u Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole (NISPUSŠ) odvijaju se u nekoliko faza.

Učenici koji se upisuju po redovnom postupku obrazovne programe će prijavljivati od 24. lipnja do 3. srpnja. Za učenike koji izlaze na dodatne provjere znanja, ne zaboravite provjeriti na stranicama željenih škola kad se ispiti polažu.

Konačne ljestvice su 7. srpnja, a upisi i dostava dokumenata potrebnih za upis su od 7. do 9. srpnja.

Nije nužno da se učenici prijave odmah prvi dan, ponekad zbog navale padne i sustav, no prijava je važna kako bi provjerili točnost svih podataka. Ocjene za osmi razred u sustavu će biti vidljive nakon što završi nastavna godine, ocjene budu zaključene te ih škola uvede u e-Maticu. Također, provjerite jesu li vam uneseni svi dodatni bodovi, bez obzira na to jesu li to bodovi s natjecanja znanja, bodovi zbog zdravstvenih poteškoća ili prema drugim osnovama.

Učenici koji se upisuju u razredne odjele za sportaše prvi su na redu i oni svoj interes u sustavu moraju iskazati do 5. lipnja u 18 sati, dakle do kraja ovoga tjedna. Nacionalni sportski savezi 18. lipnja objavljuju konačne rang-liste prema kriterijima sportske uspješnosti učenika. Unos tih rang-lista u sustav i dodjela bodova je 19. lipnja.

Prijave programa srednjih škola za učenike za programe koji traže dodatne provjere (umjetnički, gimnazije) traju do 26. lipnja. Dodatni ispiti i provjere su od 29. lipnja do 2. srpnja. Podsjetimo, dodatne provjere provodit će se u devet zagrebačkih gimnazija, učenici mogu tako dobiti do 10 dodatnih bodova.

Za učenike s teškoćama u razvoju prijave traju do 12. lipnja, a konačna ljestvica poretka za njih će biti objavljena 23. lipnja. Od ponedjeljka, 1. lipnja, kandidati s teškoćama u razvoju mogu prijavljivati svoje programe u županijskim upravnim odjelima nadležnima za obrazovanje. Ako već niste, pribavite mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje HZZ-a i krenite na prijavu programa.

Novost je da učenik koji ima rješenje nadležnog županijskog upravnog odjela sad može samostalno odabrati drugi program ako nije ostvario upis u program koji mu je bio prvi izbor. Ne zaboravite i da se učenik koji se upisuje po ovom programu tijekom upisa može prebaciti na upise za redovne učenike i tako birati željene programe.

Ove godine uvode se personalizirani hodogrami za lakše praćenje koraka, službeni Viber kanal za izravno informiranje učenika i roditelja te mogućnost izravnog učitavanja potrebne dokumentacije putem aplikacije. 