FOTO Od pametnog doma do električnih jurilica: Kako Xiaomi gradi svoj pametni AI sustav

Xiaomi je na MWC sajmu u Barceloni pokazao koliko ozbiljno računaju na umjetnu inteligenciju kao temelj svoje buduće strategije. Kineski proizvođač gradi širi ekosustav pod nazivom „Human × Car × Home“, u kojem su ljudi, vozila i dom povezani u jedinstveni sustav, a prema riječima predstavnika tvrtke, cilj je inteligenciju preseliti u stvarne životne scenarije, u dom, automobil i svakodnevne rutine korisnika.

AI izvan aplikacija i izoliranih funkcija

Središnje mjesto u toj strategiji zauzima Xiaomi Miloco (Xiaomi Local Copilot), prvi konkretan primjer implementacije vlastitog temeljnog modela Xiaomi MiMo u kućnom okruženju. Riječ je o sustavu koji kombinira napredno rezoniranje velikih jezičnih modela s multimodalnom percepcijom, odnosno sposobnošću razumijevanja vizualnih i drugih podataka iz okoline.

Foto: Xiaomi

Za razliku od klasičnih „pametnih“ funkcija koje se oslanjaju na unaprijed definirana pravila, Miloco uči iz ponašanja korisnika. Sustav može, primjerice, prilagoditi rasvjetu ovisno o tome gleda li se televizija ili čita knjiga, prepoznati nered i aktivirati robotski usisavač ili regulirati temperaturu na temelju prepoznatog stanja sna. Arhitektura kombinira lokalnu obradu podataka (edge) i oblak, pri čemu osjetljivi podaci ostaju pohranjeni na uređaju.

Xiaomi pritom naglašava prijelaz s automatizacije temeljene na pravilima na konverzacijsku i proaktivnu inteligenciju. Ideja je da korisnik s domom komunicira prirodnim govorom, a sustav potom sam povezuje više uređaja i izvršava složenije zadatke.

HyperAI i suradnja s Googleom

Foto: Xiaomi

Izvan doma, tvrtka širi svoj HyperAI na pametne telefone, vozila i druge uređaje. U suradnji s Googleom i Google Gemini, Xiaomi želi osigurati dosljedno AI iskustvo kroz različite kategorije proizvoda, umjesto fragmentiranih funkcija vezanih uz pojedine aplikacije.

Na hardverskoj strani predstavljeni su i novi modeli iz serije Xiaomi 17, uključujući 17 Pro i 17 Pro Max s tzv. Dynamic Back Display zaslonom na stražnjoj strani. Taj dodatni ekran omogućuje prikaz personaliziranih vizuala, korištenje glavne kamere za selfije uz pregled u stvarnom vremenu te određene interaktivne funkcije.

Novi flagship u suradnji s Leicom

Fotografija i dalje ostaje jedan od ključnih stupova Xiaomi strategije. Suradnja s njemačkom tvrtkom Leica Camera, započeta 2022., sada ulazi u novu fazu strateškog su-stvaranja. Na MWC-u je globalno predstavljen Xiaomi 17 Ultra, prvi flagship razvijen u okviru nadograđenog partnerstva. Uređaj donosi novi 1-inčni LOFIC glavni senzor te Leica APO-certificirani telefoto objektiv, s naglaskom na poboljšanja u noćnoj fotografiji i preciznosti detalja pri visokim kontrastima. Uz to je prikazan i Leica Leitzphone powered by Xiaomi, model razvijen u suradnji s Leica dizajnerskim timom. Dizajn je inspiriran M-serijom fotoaparata, s dvobojnom poleđinom i teksturom nalik koži.

Električna mobilnost i širenje kućnog portfelja

Foto: Xiaomi

Ekosustav „Human × Car × Home“ obuhvaća i mobilnost. Xiaomi je istaknuo model SU7 Ultra kao dio svojih ambicija u području inteligentnog prijevoza, dok koncept Vision GT daje naslutiti smjer daljnjeg razvoja automobilskog segmenta.

Paralelno, tvrtka ubrzava globalno uvođenje velikih kućanskih uređaja poput klima-uređaja, hladnjaka i perilica rublja. Ideja je transformirati ih u inteligentne terminale povezane unutar istog AI sustava, čime se klasični kućanski aparati pretvaraju u dio šire digitalne infrastrukture doma.

Xiaomi navodi da su njegovi veliki pametni kućanski uređaji sada prisutni u četiri velike regije i 14 zemalja, što označava novu fazu međunarodne ekspanzije segmenta pametnog življenja.

Održivost i proizvodnja

Uz širenje portfelja, Xiaomi naglašava i održivost proizvodnje. Pokretanje prve faze tvornice pametnih kućanskih uređaja u Wuhanu označeno je kao treća velika proizvodna baza, nakon pogona za pametne telefone i električna vozila.

Tvrtka ističe da inteligentni proizvodni sustavi doprinose smanjenju otpada i nižem ugljičnom intenzitetu tijekom životnog ciklusa proizvoda. U tom kontekstu navodi se i poboljšanje MSCI ESG rejtinga na „A“ te uvrštenje na Forbesove ESG liste.