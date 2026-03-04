Obavijesti

RAT AI GIGANATA

Claude je novi broj jedan: Korisnici napuštaju ChatGPT

Piše Tin Žigić,
Foto: DADO RUVIC/REUTERS

Claude je svrgnuo ChatGPT s prvog mjesta na App Storeu! Korisnici masovno prelaze na Claude zbog etičkog sukoba s OpenAI zbog suradnje s Pentagonom. Povjerenje je ključni faktor, tvrde korisnici.

Svijet tehnologije svjedočio je dramatičnom preokretu kada je aplikacija za umjetnu inteligenciju Claude, koju je razvila tvrtka Anthropic, preko noći svrgnula dugogodišnjeg lidera ChatGPT s prvog mjesta na američkom Apple App Storeu. Ovaj nagli uspon nije rezultat nove značajke ili marketinške kampanje, već masovnog egzodusa korisnika potaknutog etičkim sukobom koji je suprotstavio principe jedne tvrtke protiv zahtjeva američke vlade, a sve je rezultiralo burnom reakcijom internetske zajednice.

Etički stav koji je pokrenuo lavinu

Sve je započelo kada je tvrtka Anthropic odbila ukloniti klauzule iz svojih ugovora koje Pentagonu zabranjuju korištenje njihove AI tehnologije za masovni domaći nadzor i razvoj potpuno autonomnog oružja. Kao odgovor, administracija predsjednika Trumpa je 28. veljače proglasila Anthropic "rizikom za opskrbni lanac" i zabranila svim saveznim agencijama korištenje njihovih proizvoda. Samo nekoliko sati kasnije, konkurentski OpenAI, predvođen Samom Altmanom, objavio je ugovor o implementaciji svojih modela na tajnim mrežama Pentagona.

Ovaj potez, koji su mnogi doživjeli kao oportunistički, izazvao je bijes korisnika i pokrenuo pokret pod hashtagovima #CancelChatGPT i #QuitGPT. Reakcija javnosti jasno je pokazala raspoloženje zajednice. Kako je jedan od komentatora sažeo situaciju: "Ne možeš dobiti bolju besplatnu reklamu od toga da vlada inzistira da si toliko dobar da predstavljaš prijetnju nacionalnoj sigurnosti ako ne radiš s njima. Sada svi znaju da je OpenAI drugorazredni izbor."

Korisnici su presudili: "Ovo više nije pitanje značajki, već povjerenja"

Reakcija na društvenim mrežama pretvorila se u svjedočanstvo korisničkog bunta. Stotine korisnika javilo se kako bi potvrdilo da su i sami prešli na Claude. "Izbrisao sam ChatGPT i preuzeo Claude. Ovo je bila kap koja je prelila čašu," napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Otkazao sam svoju OpenAI Plus pretplatu od 20 američkih dolara i jučer započeo s Claude Pro planom." Mnogi su istaknuli da je odluka bila principijelna, a komentar koji je najbolje uhvatio duh pobune glasio je: "Ovo više nije pitanje značajki — ovo je pitanje povjerenja."

No, mnogi korisnici tvrde da je prelazak bio samo pitanje vremena, jer Claude smatraju superiornijim proizvodom. "Claude je miljama ispred ChatGPT-a u svakoj kategoriji. Mnogo je bolji," jedan je od čestih komentara. Posebno su ga pohvalili programeri: "Claude je zapravo vrlo, vrlo dobar za programiranje," i "S Claudeom sam u posljednja tri dana napravio više na svom python projektu nego tjednima s ChatGPT-om." Čini se da je etički skandal bio samo okidač koji je korisnike potaknuo da isprobaju alternativu za koju su mnogi već smatrali da je bolja.

Ipak, nisu svi uvjereni u postojanje "pozitivca" u ovoj priči. Značajan broj komentatora upozorio je na Anthropicove veze s kontroverznom tvrtkom Palantir, koja je poznata po radu s vladinim i obavještajnim agencijama. "Čekajte, nije li Anthropic povezan s Palantirom? Prilično sumnjivo. Nisam siguran da ovdje ima pravih heroja," istaknuo je jedan skeptik, dok je drugi to slikovito opisao kao prelazak "s konja na magarca". Uz to, čuli su se i glasovi koji pozivaju na potpuno odbacivanje umjetne inteligencije, tvrdeći da je sama tehnologija problematična, bez obzira tko stoji iza nje. Ovaj događaj, potaknut etičkim razilaženjem i pojačan glasom internetske zajednice, pokazuje da u eri umjetne inteligencije povjerenje korisnika postaje jednako važno kao i sama tehnologija.

