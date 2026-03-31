Još malo i mijenjamo u ljetne gume. Ovo su najbolje na testu!

Bliži nam se početak ljetne sezone, a shodno tome od 15. travnja mijenjaju se zimske gume ljetnima. HAK je s partnerima proveo veliko istraživanje 16 različitih modela proizvođača guma. Dobre vijesti? Solidnih guma i dalje ima
Continental PremiumContact 7 - Dobro: Ujednačena guma, najbolja guma na testu na području sigurnosti, visoka predviđena kilometraža, niska abrazivnost, visoka učinkovitost; Loše: Nešto bučnija guma.
Pirelli Cinturato (C3) - Dobro: Vrlo dobra na području sigurnosti, visoka predviđena kilometraža, niska abrazivnost, visoka učinkovitost. Loše: Bučna guma.
Goodyear EfficientGrip Performance 2 - Dobro: Ujednačena guma, dobra na području sigurnosti, vrlo visoka predviđena kilometraža, niska abrazivnost, visoka učinkovitost. Loše: Manji nedostaci kod akvaplaninga, manji nedostaci na mokrom.
Firestone Roadhawk 2 - Dobro: Relativno dobra na području sigurnosti, visoka učinkovitost. Loše: Manji nedostaci u preciznosti na suhom, manji nedostaci kod kočenja na mokrom, manji nedostaci kod poprečnog akvaplaninga, tek zadovoljavajuća predviđena kilometraža, samo zadovoljavajuća abrazivnost, bučna guma.
Falken Ziex ZE320 - Dobro: Vrlo kratak zaustavni put na suhom, relativno dobra na mokrom, niska abrazivnost, vrlo lagana guma, niska potrošnja goriva. Loše: Nedostaci na suhom, manji nedostaci kod akvaplaninga, tek zadovoljavajuća predviđena kilometraža.
Bridgestone Turanza 6 - Dobro: Vrlo visoka predviđena kilometraža, niska abrazivnost, relativno lagana guma, niska potrošnja goriva. Loše: Nedostaci na suhom, manji nedostaci na mokrom.
Michelin Primacy 5 - Dobro: Kratak kratak zaustavni put na suhom, kratak zaustavni put na mokrom, vrlo visoka predviđena kilometraža, najmanje abrazivna guma na testu, lagana guma, najniža potrošnja goriva na testu. Loše: Nedostaci na suhom, nedostaci na mokrom.
Maxxis Premitra HP6 - Dobro: Kratak zaustavni put na suhom, kratak zaustavni put na mokrom, niska abrazivnost, niska potrošnja goriva. Loše: Manji nedostaci na suhom, manji nedostaci na mokrom, niska predviđena kilometraža.
Kumho Ecsta HS52 - Dobro: Kratak zaustavni put na suhom, vrlo dobra na mokrom, relativno visoka predviđena kilometraža. Loše: Manji nedostaci na suhom, manji nedostaci kod poprečnog i uzdužnog akvaplaninga, samo zadovoljavajuća abrazivnost, druga najteža guma na testu.
BFGoodrich Advantage - Dobro: Vrlo dobra na suhom, visoka predviđena kilometraža, niska potrošnja goriva. Loše: Nedostaci na mokrom, nešto povećana abrazivnost, nešto teža guma.
Vredestein Ultrac+ - Dobro: Kratak zaustavni put na suhom, relativno dobra kod akvaplaninga i držanja podloge na mokrom, lagana guma, niska potrošnja goriva. Loše: Nedostaci na suhom, manji nedostaci kod kočenja na mokrom, niska predviđena kilometraža, povećana abrazivnost.
Hankook Ventus Prime4 - Dobro: Relativno dobra na limitu na suhom, visoka predviđena kilometraža, niska abrazivnost, vrlo niska potrošnja goriva. Loše: Manji nedostaci na suhom, nedostaci na mokrom, nešto teža guma.
Greentrac Quest-X - Dobro: Kratak zaustavni put na suhom, vrlo dobra kod poprečnog akvaplaninga, niska potrošnja goriva. Loše: Manji nedostaci na suhom, nedostaci na mokrom, samo zadovoljavajuća predviđena kilometraža, nešto povećana abrazivnost, teška guma.
Lassa Revola - Dobro: Vrlo kratak zaustavni put na suhom, dobra na mokrom, lagana guma, niska potrošnja goriva. Loše: Vrlo slaba na suhom, manji nedostatci kod akvaplaninga, samo zadovoljavajuća predviđena kilometraža, samo zadovoljavajuća abrazivnost.
Leao Nova-Force Acro - Dobro: Vro kratak zaustavni put na suhom, niska potrošnja goriva. Loše: Vrlo slaba na suhom, nedostaci na mokrom, niska predviđena kilometraža, povećana abrazivnost, nešto teža guma.
Linglong Sport MasterDobro: Vrlo kratak zaustavni put na suhom, najbolja guma na testu na mokrom. Loše: Vrlo slaba na suhom, niska predviđena kilometraža, visoka abrazivnost, nešto teža guma, povećana potrošnja goriva.
